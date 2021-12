FIBRA Prologis e Artha Capital, por meio da Frontier Industrial, fecham contrato de compra e venda para um portfólio industrial de primeira linha

CIDADE DO MÉXICO, 16 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL14), um dos principais proprietários e operadores de imóveis industriais de primeira linha no México, e a Artha Capital, por meio de sua plataforma Frontier Industrial e do seu CKD CK15 (BMV: ARTH4CK-15), anunciou hoje a aquisição de um portfólio industrial da FIBRA Prologis composto por 14 edifícios, com 2,4 milhões de metros quadrados de área industrial e de um terreno de expansão, com um investimento de aproximadamente US$ 160 milhões, incluindo os custos de fechamento. Mais de 70% dos edifícios estão localizados em Tijuana e os demais na região de Bajio, e são todos são alugados em dólares americanos para uma base de clientes diversificada e de alta qualidade.

"Tenho orgulho do fato de que nossa equipe tenha sido bem sucedida em conseguir esse fechamento com a Artha Capital. Acreditamos que esta aquisição trará criação de valor significativo para nosso portfólio operacional", disse Luis Gutiérrez, CEO da Prologis México. "Com estas propriedades, estamos aumentando nossa presença principalmente em Tijuana, um mercado desejável, fortalecendo nossa posição como um dos líderes no negócio imobiliário industrial no México e aprofundando as relações com clientes-chave, além de agregar vários novos clientes".

"Com esta venda de ativos à FIBRA Prologis, concluímos com sucesso o ciclo completo da carteira industrial Frontier I, um dos investimentos de nosso CKD CK15, um veículo de investimento que foi financiado por meio dos fundos de pensão locais (AFORES). Sendo assim, fomos capazes de aproveitar a dinâmica de mercado para nossa estratégia de saída", disse Germán Ahumada Alduncin, sócio fundador da Artha Capital. Além disso, Patricio Gutiérrez Tommasi, CEO da Frontier Industrial, acrescentou: "Escolhemos a FIBRA Prologis como compradora devido à sua capacidade de execução rápida e por serem um grande parceiro comercial. Esta transação consolida ainda mais a Frontier Industrial como um importante elemento no setor industrial no México e reafirma o compromisso que temos com nossos investidores para continuar com um plano estratégico de crescimento e, por sua vez, apoiar o desenvolvimento econômico do país".

SOBRE A FIBRA PROLOGIS

A FIBRA Prologis é a principal proprietária e operadora de imóveis industriais de Classe A no México. Em 30 de setembro de 2021, a FIBRA Prologis era composta por 208 instalações de logística e manufatura em seis mercados industriais no México, totalizando 3,8 milhões de metros quadrados de área bruta alugável.

Sobre a ARTHA CAPITAL E A FRONTIER INDUSTRIAL

A Artha Capital é um fundo de capital privado diversificado com mais de US$ 1,5 bilhão em ativos sob gestão no México e nos Estados Unidos. A Frontier Industrial iniciou suas operações como um dos primeiros investimentos do fundo e, desde então, tornou-se um importante participante no setor industrial no México, com foco na aquisição, desenvolvimento, gestão e venda de propriedades industriais nos mercados mais dinâmicos do país.

CKD CK15 (BMV: ARTH4CK - 15) refere-se Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo CIB / 2363 (BMV: ARTH4CK15 y ARTH4CK15-2)

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

As declarações nesse comunicado que não sejam fatos históricos são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas, estimativas e projeções atuais sobre a indústria e os mercados nos quais a FIBRA Prologis e a ARTH4CK-15 operam, nas crenças e suposições da gerência. Essas declarações envolvem incertezas que podem impactar significativamente os resultados financeiros da FIBRA Prologis e da ARTH4CK-15. Palavras como "espera", "antecipa", "pretende", "planeja", "acredita", "procura", "estima", variações de tais palavras e expressões similares têm a intenção de identificar tais declarações prospectivas, que geralmente não são de natureza histórica. Todas as declarações que abordam desempenho operacional, eventos ou desenvolvimentos que a FIBRA Prologis ou a ARTH4CK-15 esperam ou antecipam que ocorram no futuro - incluindo declarações relacionadas ao crescimento do aluguel e da ocupação, atividade de aquisição, atividade de desenvolvimento, atividade de disposição, condições gerais nas áreas geográficas onde operam, sua dívida e posição financeira, são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem certos riscos, incertezas e suposições difíceis de prever. Embora a FIBRA Prologis e a ARTH4CK-15, respectivamente, acreditem que as expectativas refletidas em quaisquer declarações prospectivas são baseadas em suposições razoáveis, elas não podem dar nenhuma garantia de que suas expectativas serão atingidas e, portanto, os resultados reais podem diferir materialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas. Alguns dos fatores que podem afetar os desfechos e resultados incluem, mas não estão limitados a: (i) clima econômico nacional, internacional, regionais e locais, (ii) mudanças nos mercados financeiros, taxas de juros e taxas de câmbio de moeda estrangeira, (iii) concorrência aumentada ou antecipada para nossas propriedades, (iv) riscos associados a aquisições, deposições e desenvolvimento de propriedades, (v) manutenção do status de investimento imobiliário ("FIBRA") e estruturação fiscal, (vi) disponibilidade de financiamento e capital, os níveis de dívida que elas mantêm e as suas classificações de crédito, (vii) riscos relacionados a seus investimentos (viii) incertezas ambientais, incluindo riscos de desastres naturais, (ix) riscos relacionados à pandemia do coronavírus, e (x) fatores adicionais discutidos em relatórios apresentados à "Comisión Nacional Bancaria y de Valores" e a bolsa de valores mexicana pela FIBRA Prologis e pela ARTH4CK-15 sob o cabeçalho "Fatores de Risco." A FIBRA Prologis e a ARTH4CK-15 não assumem nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva que apareça neste comunicado.

Não-solicitação - Quaisquer valores mobiliários aqui discutidos ou nas apresentações que os acompanham, se houver, não foram registrados sob a Securities Act de 1933 ou as leis de valores mobiliários de qualquer estado e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável das exigências de registro sob a Securities Act e quaisquer leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Qualquer anúncio desse tipo não constitui oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações, se e como aplicável.

