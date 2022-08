FIBRA Prologis negocia duas notas promissórias por USD 100 milhões

CIDADE DO MÉXICO, 26 de agosto, 2022 /PRNewswire/ -- A FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL14), uma das principais proprietárias e operadoras de imóveis industriais de Classe A no México, negociou duas notas promissórias para o prazo de um ano com o Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat ("Scotiabank") e o BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México ("BBVA") no valor total de USD 100 milhões.

A precificação das notas em USD 100 milhões levou em conta o SOFOR mais um spread médio ponderado de 102,5 pontos base, o que representa 96,5 pontos base abaixo do nosso spread atual na linha de crédito. As duas notas promissórias são para um período de 12 meses, sem retenção de imposto na fonte.

"Estamos sempre trabalhando para fortalecer nosso balanço. Com esses fundos, estamos refinanciando a dívida existente a um custo de dívida mais baixo, ao mesmo tempo em que aumentamos nossa liquidez e mantemos um valor de empréstimo neutro (LTV)", disse Jorge Girault, vice-presidente sênior de Finanças da Prologis México.

SOBRE A FIBRA PROLOGIS

A FIBRA Prologis é uma proprietária e operadora líder de imóveis industriais de Classe A no México. Em 30 de junho de 2022, a FIBRA Prologis possuía 227 instalações de logística e de manufatura em seis mercados industriais do México, totalizando quatro milhões de metros quadrados (43,4 milhões de pés quadrados) de área bruta alugável.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

As declarações nesse comunicado que não sejam fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são baseadas em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre o setor e os mercados em que a FIBRA Prologis atua, convicções e suposições feitas pela administração. Essas declarações envolvem incertezas que podem impactar significativamente os resultados financeiros da FIBRA Prologis. Palavras como "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "acredita", "busca", "estima", variações de tais palavras e expressões semelhantes destinam-se a identificar essas declarações prospectivas, que geralmente não têm natureza histórica. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional, eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou antecipamos que ocorram no futuro, incluindo declarações relacionadas ao aumento de aluguel e de ocupação, atividade de aquisição, atividade de desenvolvimento, atividade de disposição, condições gerais nas áreas geográficas onde atuamos, nossa dívida e posição financeira são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem certos riscos, incertezas e suposições difíceis de prever. Embora acreditemos que as expectativas refletidas em quaisquer declarações prospectivas sejam baseadas em suposições razoáveis, não podemos garantir que nossas expectativas serão alcançadas e, portanto, os resultados reais podem diferir materialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas. Alguns dos fatores que podem afetar os desfechos e resultados incluem, mas não estão limitados a: (i) clima econômico nacional, internacional, regionais e locais, (ii) mudanças nos mercados financeiros, taxas de juros e taxas de câmbio de moeda estrangeira, (iii) concorrência aumentada ou antecipada para nossas propriedades, (iv) riscos associados a aquisições, deposições e desenvolvimento de propriedades, (v) manutenção do status de investimento imobiliário ("FIBRA") e estruturação fiscal, (vi) disponibilidade de financiamento e capital, os níveis de dívida que mantemos e as nossas classificações de crédito, (vii) riscos relacionados a nossos investimentos (viii) incertezas ambientais, incluindo riscos de desastres naturais, (ix) riscos relacionados à pandemia do coronavírus, e (x) fatores adicionais discutidos em relatórios apresentados à "Comisión Nacional Bancaria y de Valores" e a bolsa de valores mexicana da FIBRA Prologis sob o cabeçalho "Fatores de Risco." A FIBRA Prologis não tem a obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas que apareçam nesse comunicado.

Não solicitação - Quaisquer valores imobiliários aqui discutidos ou discutidos nas apresentações em anexo, se houver alguma, não foram registrados de acordo com a Lei de Valores Imobiliários de 1933 ou com nenhuma lei de valores imobiliários de qualquer estado e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou em conformidade com uma isenção disponível nos requisitos para registro de acordo com a Lei de Valores Imobiliários ou qualquer outra lei imobiliária estadual aplicável. Qualquer anúncio desse tipo não constitui oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações, se e como aplicável.

FONTE FIBRA Prologis

