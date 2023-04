FIBRA Prologis reformula sua linha de crédito sustentável

CIDADE DO MÉXICO, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14), proprietária e operadora líder do setor imobiliário industrial de Classe A no México, anunciou hoje que reformulou sua linha de crédito sustentável e sem garantia de US$ 400 milhões.

A FIBRA Prologis alterou e reafirmou sua linha de crédito rotativo sem garantia vinculada à sustentabilidade de US$ 400 milhões com um sindicato de nove bancos. Além disso, um recurso sanfonado fornece à FIBRA Prologis a opção de aumentar a linha de crédito em até US$ 500 milhões, sujeito à aprovação do credor. A nova linha de crédito tem vencimento inicial em 27 de abril de 2026, com duas extensões de um ano à escolha do mutuário, sujeita ao pagamento de uma taxa de extensão. Com base no rating da FIBRA, o spread atual é de 150 pontos base. O spread pode ser ajustado em +/- 2 pontos base ao atingir certos KPIs. Isso representa uma redução de 50 pontos base em relação ao preço da linha de crédito anterior.

"Temos o prazer em reformular esta linha de crédito para a FIBRAPL com melhores condições, graças ao forte apoio de nosso patrocinador e de seus bancos de relacionamento de longa data", disse Jorge Girault, vice-presidente sênior do Fundo de gestão de ativos, Prologis Property Mexico. "Esta transação é uma prova de nosso compromisso com a integração da sustentabilidade ambiental na gestão de nossos negócios, agregando valor significativo aos nossos acionistas".

Sobre a FIBRA Prologis

A FIBRA Prologis é proprietária e operadora líder do setor imobiliário industrial de Classe A no México. Até 31 de março de 2023, a FIBRA Prologis era composta por 225 instalações de logística e manufatura em seis mercados industriais no México, totalizando 43,6 milhões de pés quadrados (4,0 milhões de metros quadrados) de área bruta locável.

Declarações prospectivas

As declarações nesse comunicado que não sejam fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são baseadas em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre o setor e os mercados em que a FIBRA Prologis atua, além de convicções e suposições da administração. Essas declarações envolvem incertezas que podem impactar significativamente os resultados financeiros da FIBRA Prologis. Palavras como "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "acredita", "busca" e "estima", além de suas variações e expressões similares, visam identificar essas declarações prospectivas, que, geralmente, não são de natureza histórica. Todas as declarações referentes ao desempenho operacional e a eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou prevemos que ocorram futuramente, incluindo declarações relacionadas ao aumento do valor dos aluguéis e da taxa de ocupação, às atividades de aquisição, desenvolvimento e alienação, às condições gerais nas áreas geográficas onde atuamos, à nossa dívida e à nossa posição financeira, são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantia de desempenho futuro e envolvem riscos, incertezas e suposições difíceis de prever. Embora acreditemos que as expectativas refletidas em quaisquer declarações prospectivas sejam baseadas em suposições razoáveis, nós não podemos garantir que nossas expectativas serão alcançadas e, portanto, os resultados reais podem diferir materialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas. Alguns dos fatores que podem afetar os resultados incluem, mas não estão limitados a: (i) climas econômicos nacionais, internacionais, regionais e locais, (ii) mudanças nos mercados financeiros, taxas de juros e taxas de câmbio, (iii) concorrência aumentada ou imprevista por nossas propriedades, (iv) riscos associados a aquisições, disposições e desenvolvimento de propriedades, (v) manutenção do status de investimento imobiliário ("FIBRA") e estruturação tributária, (vi) disponibilidade de financiamento e capital, níveis de dívida que mantemos e nossas classificações de crédito, (vii) riscos relacionados a nossos investimentos, (viii) incertezas ambientais, incluindo riscos de desastres naturais, e (ix) os fatores adicionais discutidos em relatórios arquivados na Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários do México (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a "CNBV") e na Bolsa de Valores do México pela FIBRA Prologis sob o título "Fatores de Risco". A FIBRA Prologis não tem a obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas que apareçam neste comunicado. Nem a CNBV nem qualquer outra autoridade aprovou ou desaprovou o conteúdo das informações deste comunicado, nem a precisão, adequação ou veracidade das informações aqui contidas.

