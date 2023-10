FibreConnect s'associe à Tejas Networks pour déployer avec succès un réseau optique de bout en bout en Italie

LONDRES, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) a annoncé aujourd'hui que FibreConnect, un développeur d'infrastructures de télécommunications en gros en Italie, porteur de projets innovants, a lancé avec succès ses services à large bande dans le pays en utilisant ses produits de télécommunications et de mise en réseau de pointe. La société a ajouté qu'elle était le seul fournisseur de produits de réseau optique et d'accès à large bande pour le déploiement du réseau optique de FibreConnect (FTTP, fibre optique jusqu'aux locaux) à l'échelle du pays, allant des technologies DWDM/PTN/OTN pour le cœur de réseau à xPON et Ethernet pour l'accès. S'appuyant sur un modèle commercial unique fondé sur des partenariats avec des fournisseurs de services Internet (FSI) régionaux et de détail, FibreConnect cible les zones industrielles en Italie qui manquent actuellement d'infrastructures à large bande pour soutenir le plan « Transition 4.0 » du gouvernement italien visant à promouvoir la transformation numérique de son secteur manufacturier.

Renzo Ravaglia, président exécutif et PDG de FibreConnect, a déclaré : « FibreConnect se réjouit à l'idée de s'associer à Tejas Networks sur ce déploiement de réseau révolutionnaire qui vise à combler le fossé numérique pour les petites et moyennes entreprises en Italie et à étendre les avantages de la connectivité à haute vitesse aux entreprises et aux industries non desservies partout au pays au moyen de partenariats avec des FSI. Les solutions innovantes de Tejas Networks, telles que la commutation de protection de type C de qualité commerciale sur les réseaux de transport optique (OTN), les OTN GPON 2,5G, l'architecture convergente de type "couteau suisse" pour l'accès multiservice, l'interaction novatrice des technologies PTN et OTN dans le réseau de base nous permet d'offrir le niveau de service le plus élevé à nos clients à moindre coût. Même si Tejas Networks a été confrontée à des difficultés macroéconomiques, elle a entièrement répondu à nos attentes en livrant les solutions à nos clients en temps opportun, en leur fournissant un service de haute qualité et en assurant un soutien rapide à la clientèle afin de mettre en place ce réseau conformément aux délais convenus. »

M. Anand Athreya, PDG et directeur général de Tejas Networks, a affirmé : « Nous sommes ravis que FibreConnect ait choisi de construire le réseau complet en Italie en utilisant nos produits d'accès large bande par fibre optique de classe opérateur. En plus de témoigner de notre émergence en tant que principal fournisseur d'équipements de télécommunications de bout en bout de classe mondiale, cette victoire démontre également une confiance croissante parmi les opérateurs de télécommunications mondiaux dans notre capacité à concevoir et à mettre en place des réseaux complexes et à grande échelle, de l'accès jusqu'au cœur des réseaux. »

M. Indranil Sen, directeur des revenus (Royaume-Uni et Union européenne) de Tejas Networks, a expliqué qu'« en créant un réseau de fournisseurs unique basé sur les produits de Tejas, FibreConnect est en mesure de tirer parti des véritables forces et avantages du portefeuille innovant de Tejas Networks pour développer des applications avancées et créer des services différenciés pour ses clients ». Il a ajouté que « le modèle commercial unique de FibreConnect, combiné à l'expertise de Tejas Networks dans la construction de réseaux programmables de prochaine génération, pourrait changer la donne pour l'industrie italienne des télécommunications et également être reproduit dans d'autres régions d'Europe ».

Tejas Networks Ltd. conçoit et fabrique des produits pour le réseau terrestre et sans fil de haute performance pour des fournisseurs de services de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, des services publics, et des organismes de défense et gouvernementaux dans plus de 75 pays. Tejas Networks Ltd. fait partie du groupe Tata (Panatone Finvest Ltd., une filiale de Tata Sons Pvt. Ltd. étant l'actionnaire majoritaire).

La société FibreConnect S.p.A. est née en 2022 de l'intuition de spécialistes qui opèrent depuis de nombreuses années dans le secteur des télécommunications pour fournir des services de connectivité au moyen d'un réseau de fibre optique performant et fiable, selon un modèle d'opérateur neutre (« wholesale only »). La mission de FibreConnect est de renforcer la capacité d'innovation et de développement durable des PME situées dans l'AIA, qui constituent le tissu entrepreneurial italien, leur permettant d'accéder à des services de connectivité à ultra-haut débit. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.fibreconnect.it/

