FibroGenesis annonce le dépôt de son 250e brevet pour la plateforme de thérapie cellulaire des fibroblastes

Le leader mondial de la technologie des fibroblastes fait progresser la position de la propriété intellectuelle avec son 250e brevet déposé aujourd'hui

HOUSTON, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- FibroGenesis, une société de médecine régénérative basée au Texas et spécialisée dans la régénération des tissus et l'inversion des maladies chroniques à l'aide de fibroblastes dermiques humains (HDF), a annoncé aujourd'hui le dépôt de son 250e brevet lié à sa plateforme de thérapie cellulaire des fibroblastes.

Consolidant sa position de leader mondial en matière d'utilisation des fibroblastes pour le traitement des maladies chroniques, FibroGenesis élargit son portefeuille mondial de propriété intellectuelle couvrant des maladies telles que le SDRA COVID-19, la discopathie dégénérative, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, le diabète, le cancer, l'encéphalopathie traumatique chronique (ETC), la douleur et la dystrophie musculaire.

« Notre équipe scientifique crée de nouvelles opportunités pour cette "super cellule" », a commenté Tom Ichim, Ph.D., directeur scientifique de FibroGenesis. « Les données internes et la validation émergente par des tiers montrent que notre produit breveté à base de fibroblastes de donneur universel surpasse les approches existantes. Notre vaste propriété intellectuelle fait de FibroGenesis le gardien de toute personne entrant dans cet espace. »

« Alors que nous continuons à élargir organiquement notre portefeuille de propriété intellectuelle, nous nous inclinons devant les capacités cliniques en pleine expansion de cette source cellulaire unique », a déclaré Pete O'Heeron, directeur général de FibroGenesis. « Nos nouveaux programmes cliniques fournissent la preuve d'une source de cellules supérieure aux cellules souches et notre position exclusive nous donne la protection nécessaire pour poursuivre notre croissance. »

À propos de FibroGenesis

Basée à Houston, au Texas, FibroGenesis est une entreprise de médecine régénérative qui développe une solution innovante pour le traitement des maladies chroniques en utilisant des fibroblastes dermiques humains. Actuellement, FibroGenesis détient 250 brevets américains et internationaux émis et en cours d'homologation pour diverses voies cliniques, notamment la dégénérescence discale, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, l'encéphalopathie traumatique chronique, le cancer, le diabète, l'insuffisance hépatique et l'insuffisance cardiaque. Entièrement financée par des investisseurs providentiels, FibroGenesis représente la prochaine génération de progrès médicaux dans le domaine de la thérapie cellulaire.

