Fidelis New Energy wählt Mason County West Virginia als Standort für kohlenstoffneutrales Wasserstoffprojekt, Rechenzentrum und Gewächshauskomplex

Fidelis New Energy® hat Mason County, US-Bundesstaat West Virginia, als Standort für seine erste kohlenstofffreie Wasserstoffproduktionsanlage ausgewählt, die proprietäre FidelisH2® -Technologien, einen mit sauberem Wasserstoff betriebenen und gekühlten Rechenzentrums-Campus sowie ein Gewächshaussystem umfasst, das Abwärme und abgeschiedenes CO2 für eine kostengünstige und wirkungsvolle Lebensmittelproduktion einsetzt.

HOUSTON und POINT PLEASANT, West Virginia, 17. August 2023 /PRNewswire/ -- Fidelis New Energy®, LLC („Fidelis") hat Mason County, US-Bundesstaat West Virginia, als Standort für mehrere klimawirksame Vorhaben ausgewählt: eine Produktionsanlage für Wasserstoff mit kohlenstoffneutralem Lebenszyklus, ein kohlenstoffarmes Mikronetz – das Mountaineer GigaSystem™ („Mountaineer") – und den Monarch Cloud Campus™ für Rechenzentren, die mit kohlenstoffneutralem Wasserstoff betrieben werden. Mountaineer wird die proprietäre FidelisH2®-Technologie einsetzen, die durch eine Kombination von Erdgas, erneuerbaren Energien und Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -sequestrierung („CCUS") die Produktion von Wasserstoff ermöglicht, der während des gesamten Lebenszyklus frei von Kohlenstoffemissionen ist.

Rendering of the Mountaineer GigaSystem™ including Hyperscale Carbon Neutral Data Centers providing both production and consumption of lifecycle carbon neutral hydrogen (PRNewsfoto/Fidelis New Energy, LLC) Rendering of the Monarch Cloud Campus which will use hydrogen produced using the FidelisH2® technologies with the H2PowerCool technology to provide power and cooling for data centers (PRNewsfoto/Fidelis New Energy, LLC)

Das Projekt in einem von zwei „High Impact Industrial Business Districts" in West Virginia gemäß Code 5B 2-21 umfasst vier Phasen, in denen täglich mehr als 500 Tonnen kohlenstofffreier Wasserstoff produziert werden. Die geschätzten Kapitalkosten belaufen sich auf 2 Milliarden US-Dollar pro Phase, ohne die damit verbundenen Investitionen in Rechenzentren, Gewächshäuser und andere Anlagen. Die erste FidelisH2-Phase des Mountaineer GigaSystem wird voraussichtlich 2028 in Betrieb genommen.

Dieser Netto-Null-Wasserstoff wird für unterschiedliche Zwecke verwendet, darunter kohlenstoffneutrale Hyperscale-Rechenzentren, Gewächshäuser, Transport und Stahlproduktion.

Hyperscale Datacenters: Monarch Cloud Campus

West Virginia übernimmt Pionierrolle bei CCUS

Das Förderpaket des West Virginia Department of Economic Development ermöglicht Mountaineer, zusätzliche geologische Gutachten für Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung („CCS") zu erstellen, die für die Genehmigungen von CCS-Aktivitäten erforderlich sind. Diese Maßnahmen dienen als Grundlage für den Wasserstoff- und CCS-Sektor in diesem Bundesstaat, schaffen Arbeitsplätze und generieren staatliche Einnahmen durch die sicher und dauerhaft eingelagerten CO2-Mengen unter der Erde. Fidelis ist führend bei CCUS-Technologien und bringt langjährige Erfahrungen mit Kooperationen und der Entwicklung von Kohlenstoffspeicheranlagen an der US-amerikanischen Golfküste und in Europa mit. Sobald alle vier Phasen des Mountaineer GigaSystem in Betrieb sind, könnten etwa 10 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr dauerhaft eingelagert werden und für West Virginia jährliche Einnahmen von mehr als 100 Millionen US-Dollar oder rund 25 Millionen US-Dollar pro Phase und Jahr in die Staatskasse spülen.

„Ich bin begeistert, dass West Virginia die Heimat von Mountaineer GigaSystem und Monarch Cloud Campus sein wird", so Gouverneur Justice. „West Virginia hat eine langjährige Tradition als Energieerzeuger für unsere Nation, dank unserer hart arbeitenden Menschen, die wissen, wie man die Dinge anpackt. Und jetzt sind wir dazu in der Lage, dank dieses faszinierenden Projekts in Mason County das Beste aus einem neuen Kraftstoff herauszuholen – dem Wasserstoff. Zweifellos wird Fidelis die Zukunft von West Virginia entscheidend prägen, indem es den kommerziellen Start von spannenden neuen Branchen vorantreibt.

„Während meiner Zeit als Gouverneur hat West Virginia entscheidende wirtschaftliche Fortschritte erzielt, die zur Diversifizierung unserer Wirtschaft und zur Förderung der unternehmensfreundlichsten Rahmenbedingungen in den USA beigetragen haben. Dass Fidelis West Virginia für seine Projekte ausgewählt hat, ist ein weiterer großer Erfolg in unserer anhaltenden Erfolgsgeschichte, und ich danke allen, die zur Umsetzung dieses Projekts beigetragen haben."

John Musgrave, Executive Director von Mason County Development Authority, kommentierte: „Die Bürger von Mason County sind begeistert von der Ankündigung, dass Fidelis New Energy Mason County, West Virginia, für seinen milliardenschweren, hochmodernen, kohlenstoffneutralen und sauberen Wasserstoffkomplex ausgewählt hat. Die Wahl des Standorts in Mason County ist das Ergebnis einer Teamleistung, bei der sich Teams auf nationaler, bundesstaatlicher und kommunaler Ebene dafür eingesetzt haben, dieses herausragende internationale Unternehmen nach West Virginia zu holen."

John Musgrave fügte an: „Der Vier-Phasen-Bauplan des Projekts wird mit 800 Vollzeitarbeitsplätzen und 4.200 beschäftigten Bauarbeitern nicht nur beträchtliche Arbeitsmarktimpulse setzen, sondern auch einen großen positiven Einfluss auf die regionale Wirtschaft insgesamt haben. Der Zustrom von Arbeitskräften und die Errichtung der Anlage werden Mason County, dem Bundesstaat und der umliegenden Region zusätzliche Geschäfte, Unternehmen und neue Technologien bringen. Die Arbeitsplätze in Rechenzentren und Gewächshäusern kommen noch hinzu."

Mit einer Betriebsvereinbarung haben Fidelis und West Virginia die Bedingungen für die angestrebte Einlagerungskapazität und die Porenraumvereinbarung festgelegt, die exklusive Rechte für CCS in bestimmten Regionen vorsieht.

Technologien für die Energiewende

Fidelis hat eine Reihe von Energie-Übergangstechnologien zum Patent angemeldet, die die Dekarbonisierung von problematischen Industriezweigen unterstützen. FidelisH2 ist ein neuartiges Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff mit kohlenstoffneutralem Lebenszyklus aus Erdgas und erneuerbaren Energien. Fidelis' Technologie-Suite für die Energiewende umfasst auch H2PowerCool™ und CO2PowerGrow™. H2PowerCool nutzt FidelisH2-Wasserstoff als Netto-Null-Energiequelle für die Stromversorgung und Kühlung von Rechenzentren und ermöglicht so einen klimaneutralen Betrieb von Rechenzentren am Standort von Mountaineer. Dabei sind keine indirekten Kohlenstoffkompensationen oder -gutschriften außerhalb des Standorts notwendig.

Die Technologien kommen in den Rechenzentren des Monarch Cloud Campus auf dem von Fidelis erworbenen Grundstück des Mountaineer-Standorts sowie auf weiteren Flächen in Mason County zum Einsatz. Nach Abschluss der Bauphase könnte die Kapazität der Rechenzentren 1.000 MW erreichen, was zusätzliche Investitionen von über 5 Milliarden US-Dollar bedeuten würde. Die Abwärme und ein Teil des abgeschiedenen CO2 aus der FidelisH2-Produktion und die Abwärme der Hyperscale-Rechenzentren dienen als Wärmequelle für die benachbarten Gewächshäuser, um die Lebensmittelproduktion zu dekarbonisieren und die Kosten zu senken.

„Durch die Kombination mehrerer bewährter Technologien von führenden Anbietern, einschließlich unserer FidelisH2-Partner Topsoe und Babcock & Wilcox, sind wir dazu in der Lage, CO2-freien, sauberen Wasserstoff im großen Maßstab zu produzieren, ohne neue technologische Risiken einzugehen. Unsere eigenen Netto-Null-Lösungen, bei denen ausschließlich bewährte Technologien zum Einsatz kommen, stoßen auf ein großes kommerzielles Interesse bei Wasserstoffverbrauchern sowie Betreibern von Rechenzentren und Gewächshäusern. Auf diese Weise erreicht der ARCH2-Hub eine Skalierung über den gesamten Wasserstoff-Lebenszyklus – von der Produktion bis zum Verbrauch", so Bengt Jarlsjo, Mitbegründer, Präsident und Chief Operating Officer bei Fidelis.

In Verbindung mit der Vorstellung des Projekts veröffentlichte Fidelis auch eine gemeinsame Absichtserklärung mit Babcock & Wilcox (B&W), die Evaluierung, Entwicklung und Bereitstellung von BrightLoop-Wasserstoffprojekten am Mountaineer-Standort zu unterstützen. Dies zielt auf den vollständigen Ausbau von vier Netto-Null-Wasserstoffproduktionsanlagen mit einer Kapazität von jeweils 200 Tagestonnen ab. Die BrightLoop-Technologie ermöglicht die Produktion von kostengünstigem, sauberem Netto-Null-Wasserstoff aus Biomasseabfällen wie umgestürzte Bäume, Sägewerksabfälle und andere feste Brennstoffe sowie Erdgas in Verbindung mit der Abscheidung, Nutzung und Sequestrierung von Kohlendioxid. Das macht sie zu einer äußerst synergetischen Ergänzung des Mountaineer GigaSystem-Standorts.

West Virginia, ARCH2 und Unterstützung durch die US-Regierung

Über Mountaineer ist Fidelis ein Projektentwicklungspartner des Appalachian Regional Clean Hydrogen Hub oder „ARCH2". ARCH2 ist ein regionaler Knotenpunkt, der die Privatwirtschaft, bundesstaatliche und kommunale Behörden, akademische und technische Institute, Nichtregierungsorganisationen und Kommunen in der gesamten nördlichen Appalachenregion zusammenführt, um eine vernetzte H2Hub-Lösung für die gesamte Wertschöpfungskette zu entwickeln, die die Vision des US-Energieministeriums von einem nationalen Netzwerk für sauberen Wasserstoff unterstützt. Zudem wären Projekte wie Mountaineer und die wirtschaftlichen Entwicklungsimpulse für Bundesstaaten wie West Virginia ohne die vom Kongress im Rahmen des Inflation Reduction Act verabschiedeten Förderprogramme für Energiesicherheit und die Energiewende nicht möglich. Diese Bestimmungen – einschließlich Section 45V Production Tax Credit und 45Q Carbon Capture Tax Credits – sorgen für die wirtschaftliche Rentabilität von Projekten, die sowohl die Energiesicherheit für die USA erhöhen als auch die Energiewende beschleunigen.

Mit Blick auf die Bundesförderung für Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung und der Produktion von Wasserstoff kommentierte Senator Joe Manchin, Vorsitzender des Ausschusses für Energie und natürliche Ressourcen des US-Senats: „Der Inflation Reduction Act wird West Virginia auch weiterhin unterstützen, und ich freue mich, dass Fidelis New Energy Mason County, West Virginia, als Standort für sein neues Mountaineer GigaSystem gewählt hat. West Virginia ist seit langem ein führender Energielieferant für die USA. Dank des Inflation Reduction Act wird der „Mountain State" auch künftig zur Energiesicherheit unserer Nation beitragen und mit dieser und vielen weiteren Ankündigungen zu einer Hochburg der Energieinnovation werden. Dieses Projekt wird den Arbeitnehmern in West Virginia und ihren Familien zugute kommen, und ich freue mich schon jetzt auf die neuen Möglichkeiten, die Fidelis New Energy für Mason County schaffen wird. Es gibt wirklich keinen besseren Ort, um Geschäfte zu tätigen als das wilde, wunderbare West Virginia."

US- Senatorin Shelley Moore Capito ergänzte: „Als eine der Architekten des Infrastructure Investment and Jobs Act freue ich mich über die Investitionen, die dank dieses wichtigen Gesetzes in unserem Bundesstaat getätigt werden. West Virginia ist gut aufgestellt, um bei der Entwicklung eines regionalen Wasserstoffzentrums mit gutem Beispiel vorangehen zu können. Deshalb bin ich eine entschiedene Unterstützerin von ARCH2. Ich bin davon überzeugt, dass seine Mitglieder weiterhin Investitionen wie diese tätigen und dringend benötigte Arbeitsplätze und die damit verbundene wirtschaftliche Entwicklung im Bundesstaat ermöglichen werden."

Generalmajor (im Ruhestand) Jim Hoyer, Mitglied des Advisory Boards von Fidelis und Vice President for Economic Innovation an der West Virginia University, fügte hinzu: „Ich bin sehr erfreut, dass das Team von Fidelis New Energy Mason County, West Virginia, für dieses Energieprojekt der nächsten Generation ausgewählt hat! Vielen Dank an Dan, Bengt und Pete und das gesamte Fidelis-Team für ihre unermüdlichen Anstrengungen, um dies zu verwirklichen. So kann West Virginia weiterhin eine führende Rolle im Energiesektor einnehmen und gleichzeitig neue Arbeitsplätze im Bereich der Energietechnologie für unsere Bürger schaffen. Dies ist ein wichtiger Baustein für unsere „All-in"-Energiestrategie. Und es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie führende Politiker in West Virginia zusammenarbeiten, um wichtige Entwicklungen in unserem Bundesstaat anzustoßen. Die Umsetzung dieses Projekts verlangt Visionskraft und Führung auf allen Ebenen: der nationalen Perspektive und Führung von Senator Manchin und Senator Moore Capito im Energie- und Infrastrukturbereich, der Perspektive und Führung von Gouverneur Justice im Bereich der Wirtschaftsentwicklung und der visionären Leistung und Führung von Senatspräsident Blair und Sprecher Hanshaw und deren Mitgliedern. Das Projekt erforderte auch eine sorgfältige Arbeit auf bundesstaatlicher und kommunaler Ebene, um John Musgrave und das Team inMason County einzubeziehen. Wir freuen uns auf die zahlreichen wirtschaftlichen Chancen für unseren Bundesstaat, die Fidelis schaffen wird!"

„Wir sind stolz auf unsere Wahl von West Virginia als Standort des Mountaineer GigaSystem. Dort wird es als wichtiger Anker dienen und den ARCH2 Hydrogen Hub insgesamt unterstützen. Die Führungsrolle von West Virginia an der Spitze der Energie- und Chemieproduktion in den USA macht den Bundesstaat zu einer naheliegenden Wahl für ein Projekt wie unseres", erklärte Pete Hollis, Senior Vice President und Global Head of CCUS bei Fidelis.

Dan Shapiro, CEO und Mitbegründer von Fidelis, ergänzte: „Fidelis ist dem engagierten Bürger von West Virginia und Mitglied des Advisory Boards von Fidelis, Generalmajor James „Jim" Hoyer, sehr dankbar, der sich leidenschaftlich dafür eingesetzt hat, dass wir unsere FidelisH2-Wasserstofftechnologie im Mountain State bereitstellen. Er hat uns mit vielen der Menschen bekannt gemacht, die mit uns gemeinsam dafür gearbeitet haben, dass diese heutige Ankündigung möglich wurde. Außerdem möchten wir Gouverneur Jim Justice und seiner Regierung, einschließlich Director Mike Graney, Minister Mitch Carmichael, der Wirtschaftsentwicklungsbehörden von West Virginia und von Mason County unseren Dank dafür aussprechen, dass sie den Wert des Mountaineer GigaSystems und des Monarch Cloud Campus für West Virginia erkannt haben."

West Virginia hat große Fortschritte bei der Positionierung als weltweit führender CCUS-Standort erzielt, indem es seine geologischen Vorteile nutzte und Gesetze erließ, die West Virginia gegenüber anderen Bundesstaaten wettbewerbsfähig gemacht haben. Shapiro fügte hinzu: „Wir sind Gouverneur Justice, dem Sprecher des Abgeordnetenhauses Roger Hanshaw und dem Senatspräsidenten Craig Blair dankbar für ihre Rollen bei der Positionierung von West Virginia als führenden Standort der wachsenden CCUS-Industrie durch die in der letzten Legislaturperiode verabschiedeten Gesetze zu CCUS."

Vor dem Hintergrund der enormen Bedeutung der nationalen Förderung dieses Projekts und des ARCH2 Hydrogen Hub berichtete Shapiro: „Dieses Projekt und viele andere Wasserstoff-Projekte – darunter die Projekte, die zu ARCH2 gehören – wären ohne die Initiative von Senator Joe Manchin im Zusammenhang mit den Förderprogrammen des Inflation Reduction Act für Energiesicherheit und Energiewende nicht möglich gewesen. Die Unterstützung der Senatoren Shelley Moore Capito und Joe Manchin für den parteiübergreifenden Infrastructure Investment and Jobs Act war ausschlaggebend für die Bereitstellung der Wasserstoff-Hubs, und wir begrüßen ihre kontinuierlichen Anstrengungen, den Genehmigungsprozess für wichtige Infrastrukturprojekte in den USA zu vereinfachen."

Informationen zu Fidelis New Energy

Fidelis New Energy, LLC ist ein Energiewende-Unternehmen, das die Dekarbonisierung durch Investitionen in erneuerbare Brennstoffe, Produkte mit geringer oder negativer Kohlenstoffintensität sowie die Kohlenstoffabscheidung und -einlagerung in Europa und den USA vorantreibt. Fidelis verfolgt eine Energiephilosophie nach dem Motto „Alles ist möglich" und konzentriert sich auf die Verringerung der Kohlenstoffintensität durch innovative neue Technologien und die Integration bewährter Technologien.

Fidelis New Energy hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und unterhält Niederlassungen in Baton Rouge, Louisiana und Kopenhagen, Dänemark. Fidelis verfügt außerdem über ein Portfolio von zum Patent angemeldeten Technologien, die Klimavorteile durch eine innovative Integration bewährter Technologien bieten. Um mehr über Fidelis und seine Technologien zu erfahren, darunter FidelisH2®, H2PowerCool™ und CO2PowerGrow™, besuchen Sie http://www.fidelisnewenergy.com/.

