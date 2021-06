Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking e REYL & Cie recebem aprovação regulatória para firmar parceria estratégica

Após a conclusão da transação, o REYL & Cie manterá sua sede em Genebra e passará a ser um grupo bancário internacional considerável com cerca de 400 funcionários, AUM aproximado de CHF 25 bilhões (€ 23 bilhões) e patrimônio líquido regulatório de cerca de CHF 210 milhões (€ 190 milhões).

Com DNA empreendedor e modelo de negócios inovador, o REYL & Cie continuará impulsionando sua estratégia 360º bem-sucedida visando crescimento orgânico, centrada na oferta de soluções inovadoras aos clientes de forma transversal em cinco linhas de negócios: Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services e Asset Management. Iniciativas recentes como Asteria Investment Managers e Obviam (gestores de ativos regulamentados suíços dedicados ao investimento de impacto), ou Alpian (um novo banco digital voltado para clientes de alto poder aquisitivo) se beneficiarão muito da parceria estratégica.

O Fideuram - ISPB controlará 69% do capital do REYL & Cie, enquanto os sócios François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian e Lorenzo Rocco di Torrepadula manterãocoletivamente os restantes 31%. Os sócios permanecem comprometidos no longo prazo e serão responsáveis pela gestão e implementação de estratégias do dia a dia.

"O acordo com o REYL - segundo Tommaso Corcos, CEO do Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking - reafirma nossa estratégia de crescimento internacional consolidando um dos melhores bancos privados da zona do euro e tendo a Suíça como base de nossa rede no exterior. A combinação de habilidades, experiência, recursos de inovação e uma cultura comum voltada para o atendimento ao cliente constitui as bases para a construção de um novo banco internacional líder, atendendo aos nossos clientes mais exigentes. Para acelerar as sinergias de negócios entre as empresas, Nicolas Duchêne, CEO adjunto e sócio do REYL, também assumirá o papel de diretor geral do Intesa Sanpaolo Private Bank Suisse Morval, interinamente, até a fusão legal das empresas."

"O fechamento da transação - diz François Reyl, CEO do REYL & Cie - marca um novo capítulo na história corporativa do REYL que abrirá um mundo de novas possibilidades de desenvolvimento para ambas as partes. Estamos convencidos de que a qualidade e o poder financeiro do Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking associados ao espírito empreendedor e capacidade de inovação do REYL criarão as condições perfeitas para alcançar o sucesso no ambiente atual. Esperamos formar laços duradouros com nossos novos colegas e trabalhar em equipe, construindo um grupo internacional líder de private banking e reforçando nossa proposta de valor para o benefício de nossos clientes."

Sobre o Fideuram – ISPB e ISPBM

Com sede em Milão, o Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking é o pincipal banco privado doméstico italiano e um afiliado-chave do Intesa Sanpaolo Group, consolidando todas as atividades de private banking do grupo. Em 31 de março de 2021, o Fideuram - ISPB tinha 3.107 funcionários, 5.743 agentes de private banking, AUM de CHF 292,4 bilhões (€ 264,1 bilhões) e entradas líquidas de mais de CHF 1,9 bilhão(€ 1,7 bilhão) detidas por mais de 800.000 clientes.

O ISPBM foi fundado em 1974, pela família Zanon Valgiurata, com sede em Genebra e escritórios em Lugano, Londres, Mônaco, Bahrein, Ilhas Cayman, Buenos Aires e Montevidéu; o ISPBM foi incorporado ao Fideuram em 2018. Em 31 de março de 2021, o ISPBM administrava ativos de aproximadamente CHF 5,7 bilhões (€ 5,1 bilhões) e empregava 172 profissionais.

Sobre o REYL

Fundado em 1973 por Dominique Reyl, o REYL Group é um grupo bancário diversificado e empreendedor com escritórios na Suíça (Genebra, Zurique, Lugano), na Europa (Londres, Luxemburgo, Malta) e no resto do mundo (Singapura, Dubai). Em 31 de dezembro de 2020, o REYL gerenciava ativos superiores a CHF 15,5 bilhões (€ 14 bilhões) e empregava mais de 245 profissionais. Desenvolvendo uma abordagem inovadora para o setor bancário, o REYL atende a uma clientela de empreendedores internacionais, escritórios familiares e investidores institucionais por meio de suas linhas de negócios Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services e Asset Management.

FONTE REYL Group

