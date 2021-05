Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Et REYL & Cie Obtiennent L'approbation Réglementaire Pour conclure Un Partenariat Stratégique

Suite à la conclusion de la transaction, REYL & Cie va conserver son siège social à Genève et devenir un groupe bancaire international d'envergure comptant près de 400 collaborateurs, des avoirs administrés proches de CHF 25 milliards (€ 23 milliards) et des fonds propres réglementaires d'environ CHF 210 millions (€ 190 millions).

Fidèle à son ADN entrepreneurial et à son modèle d'affaires innovant, REYL poursuivra sa stratégie de croissance organique à 360˚, axée sur l'offre de solutions innovantes à ses clients sur un mode transversal dans ses cinq lignes de métier : Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management. Les récentes initiatives telles qu'Asteria Investment Managers et Obviam (filiales suisses réglementées de gestion d'actifs spécialisées dans l'investissement à impact social) ainsi qu'Alpian (une banque digitale en devenir récemment incubée, dédiée à la clientèle aisée) bénéficieront largement de ce partenariat stratégique.

Fideuram - ISP PB contrôlera 69 % du capital de REYL & Cie, tandis que les associés François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula, conserveront collectivement une participation de 31 %. Les associés resteront impliqués à long terme et seront responsables de la gestion quotidienne et de la mise en œuvre de la stratégie.

« L'opération conclue avec REYL, déclare Tommaso Corcos, Directeur Général de Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, réaffirme notre stratégie de croissance internationale, en consolidant l'une des meilleures banques privées de la zone euro et en faisant de la Suisse la base de notre réseau à l'étranger. La combinaison des compétences, de l'expérience, des capacités d'innovation et d'une culture commune de service à la clientèle, serviront de pierres angulaires pour bâtir une nouvelle banque internationale de premier plan, au service de nos clients les plus exigeants. Afin d'accélérer les synergies commerciales entre les sociétés, Nicolas Duchêne, Directeur Général adjoint et Associé de REYL, assumera également les fonctions de Directeur Général d'Intesa Sanpaolo Private Bank Suisse Morval à titre provisoire, jusqu'à la fusion juridique des sociétés. »

« La conclusion de la transaction, déclare François Reyl, Directeur général de REYL & Cie, marque un nouveau chapitre dans l'histoire de REYL, ouvrant un champ de nouvelles possibilités de développement pour les deux parties. Nous sommes convaincus que la qualité et la puissance financière de Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking associées à l'esprit entrepreneurial et à la capacité d'innovation de REYL créeront les conditions idéales pour réussir dans le contexte actuel. Nous avons hâte de nouer des liens durables avec nos nouveaux collègues et de travailler au sein d'une équipe pleinement intégrée, en bâtissant ensemble un groupe bancaire privé international de premier plan et en renforçant notre proposition de valeur au profit de nos clients. »

À propos de Fideuram - ISP PB et d'ISPBM

Basée à Milan, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking est le numéro 1 de la banque privée en Italie et une filiale stratégique du Groupe Intesa Sanpaolo, dont elle regroupe l'ensemble des activités de banque privée. Au 31 mars 2021, Fideuram - ISP PB comptait 3 107collaborateurs, 5 743 banquiers privés, un encours sous gestion de CHF 292,4 milliards (EUR 264,1 milliards) et une collecte trimestrielle nette supérieure à CHF 1,9 milliard (EUR 1,7 milliard) provenant de plus de 800 000 clients.

Fondée en 1974 par la famille Zanon Valgiurata, établie à Genève et possédant des bureaux à Lugano, à Londres, à Monaco, au Bahreïn, aux Iles Caïman, à Buenos Aires et à Montevideo, ISPBM a été intégrée au sein de Fideuram en 2018. Au 31 mars 2021, ISPBM affichait un encours sous gestion d'environ CHF 5,7 milliards (EUR 5,1 milliards) et employait 172 professionnels.

A propos de REYL

Fondé en 1973 par Dominique Reyl, le Groupe REYL est un groupe bancaire diversifié et entrepreneurial avec une présence en Suisse (Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubai). AU 31 décembre 2020, le Groupe REYL administre des avoirs supérieurs à CHF 15,5 milliards (EUR 14 milliards) et emploie plus de 245 collaborateurs. Développant une approche innovante du métier bancaire, le Groupe accompagne une clientèle d'entrepreneurs internationaux, de family offices et d'investisseurs institutionnels par le biais de ses lignes d'activités Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management.

