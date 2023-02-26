Fielding 與 Rowan Global 建立合作關係

Fielding Graduate University 與 Rowan Global, Inc. 建立合作關係

美國加州聖巴巴拉市2023年2月26日 /美通社/ -- 美國高等教育正在迅速發展，以應對不斷變化的社會需求，特別是成本上升及公眾支持度下降等因素。這些變化帶來建立創新夥伴關係的機遇，藉以找出有效的解決方案。

Fielding Graduate University 成立於 1974 年，是一間私立的非牟利教育機構，專門提供社會科學的研究生教育，為一眾學者及業界人士舉辦高質素的跨學科課程。透過以學生為本的探究方式，採用分散式的學習模型，讓學生的知識迅速增長。

在 2023 年，Fielding 成為 Rowan Global, Inc. 的官方附屬機構。透過加入 Rowan Global Inc. 的附屬網絡，Fielding 獲得大量資源，為研究生提供學習的支援服務及改善學習環境。

Rowan Global 由 Rowan University 成立，是一個由高等教育機構組成的非牟利附屬網絡，主要服務不同的群體和受眾。這網絡旨在提供一系列經協調的服務，支持相關的學術項目，從而令附屬機構獲益。Fielding 是首間加入網絡的機構，如同聯盟內的未來其他成員一樣，依然會是一間獨立的大學。

信託委員會主席 Karen S. Bogart 博士表示：「Rowan 和 Fielding 的合作對我們整個群體來說是難得的好機會，加入 Rowan Global 的網絡，能為 Fielding 注入動力，堅守自 1974 年成立以來一直的使命，就是為攻讀社會科學學位的成年研究生提供優質教育的機會。通過協作規劃以獲得更多資源，從而在各項目中為我們的學生提供更多技術及學術的支援。此外，亦提供不少令人興奮的探索機會，包括附屬網絡成員之間的學術合作及為成年學生舉辦的全球編程計劃。」

加入網絡後，成員機構將可擴展規模，提供多元化服務及相互協作，同時保持各院校一直堅守的發展核心。

董事長 Katrina S. Rogers 博士說：「最重要的是， Fielding 可以通過我們獨有的教學方法，提供優質的環境予社會科學的成年研究生，從而為高等教育生態系統作出貢獻。董事會的決定讓我們能為全體學生帶來多元充實的學習環境。這項工作讓我們能以全新方式實現願景和使命，因為我們盼望未來可與更多機構攜手合作，打造成更龐大的網絡。我們師生的發展機遇只會受自己的想像力所限制。」

Rowan University 是一所綜合性 R-2 大學，擁有約 20,000 名學生，提供超過 74 個學士學位、51 個碩士學位、4 個博士學位及 2 個專業領域的課程。Rowan University 是美國僅有的 56 間擁有經認證的商業、教育、工程和醫學課程的機構之一。主校園位於美國新澤西州的格拉斯伯勒市。

Rowan Global, Inc. 董事長兼行政總裁 Horacio Sosa 博士表示：「花了兩年多時間來實現這種聯繫，反映出貫穿各層面滲入式談判的徹底性和透明度，也證明了有關各方領導層所釋出的善意和合作精神。我們能與董事長 Rogers 及其董事會共同設計路線圖，打造成功的合作夥伴關係，實在是令人愉快的事情。」因此，我們很高興 Fielding 能成為我們的首個附屬機構和合作夥伴。我們將共同展示已建立適用於高等教育的商業模式，致力提升學生的滿意度，同時有助像 Fielding 的機構提升知名度，優化學術計劃和提升入學人數。」

要了解合作夥伴的更多資料，敬請瀏覽 www.fielding.edu/partnership。要了解 Fielding Graduate University 的更多資料，敬請瀏覽 www.fielding.edu. 要了解 Rowan Global, Inc. 的更多資料，敬請瀏覽 www.global.rowan.edu. 要了解 Rowan University 的更多資料，敬請瀏覽 www.rowan.edu.

48 年以來， Fielding Graduate University 一直致力培養教育界的領導人才、學者和業界從業員，以建立更公正及可持續發展的世界。作為經認證的非牟利機構領導者，我們將面對面學習和網上學習互相結合，提供促進個人發展，具備社區協作及社會參與的研究生教育。 我們舉辦的課程嚴謹，由經驗豐富的資深教師任教，為在全球各地生活和工作的專業人士提供心理學、領導力和教育方面的課程和學位。 想了解更多詳情，敬請瀏覽 fielding.edu 。

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