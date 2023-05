Fiera Capital benoemt Klaus Schuster tot Executive Director en Chief Executive Officer EMEA

MONTREAL EN LONDEN, VK, 25 mei 2023 /PRNewswire/ -- Fiera Capital Corporation (TSX: FSZ) ("Fiera Capital" of de "Onderneming"), een toonaangevend onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf, kondigde vandaag de benoeming aan van Klaus Schuster als Executive Director en Chief Executive Officer EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika), met ingang van 30 mei 2023. Deze nieuwe functie heeft tot doel Fiera Capital in staat te stellen haar aanwezigheid in EMEA uit te breiden en te vergroten. De heer Schuster zal verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de end-to-end marktstrategie voor deze belangrijke regio. Hij zal direct leiding geven aan de distributie- en marketingteams van de onderneming in EMEA en uitvoerend leiderschap bieden aan alle werknemers in alle functies in de regio.

"Klaus is een bewezen leider met een onverbiddelijke focus op het succes van klanten en is bij uitstek gekwalificeerd om Fiera's capaciteiten in de regio te benutten en organische groei te stimuleren, in lijn met onze algemene strategische doelstellingen", aldus Jean-Guy Desjardins. "Naarmate we doorgaan met het opnieuw afstemmen van het bedrijf op een geregionaliseerd distributiemodel, zal deze structuur ons dichter bij klanten brengen en de samenwerking tussen onze beleggingsteams verbeteren."

"Ik ben verheugd om te beginnen met werkzaamheden bij Fiera Capital, omdat ik hun klantgerichte focus, ondernemerswaarden en toewijding deel om de voetafdruk van Fiera Capital in deze strategische regio te verbreden," zei Klaus Schuster. "Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met het getalenteerde team van Fiera Capital en tegelijkertijd voort te bouwen op de basis van het bedrijf om resultaten te behalen die worden ondersteund door de strategie en visie van de volgende fase."

Dhr. Schuster brengt meer dan 25 jaar ervaring in internationale financiële dienstverlening mee naar Fiera Capital. In de loop van zijn volbrachte carrière heeft hij succesvolle distributie- en verkoopbedrijven lokaal, regionaal en wereldwijd opgebouwd en beheerd, met een uitstekend netwerk van institutionele, financiële tussenpersonen en vermogende klanten. In zijn meest recente functie trad de heer Schuster op als Chief Executive Officer, EMEA & Global Head of Wealth Management Distribution bij een particuliere, wereldwijde vermogensbeheerder in Londen, Engeland. Hij behaalde een Master of Business Administration aan de universiteit van Augsburg in Duitsland.

Over Fiera Capital Corporation

Fiera Capital is een toonaangevend, onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf met een groeiende wereldwijde aanwezigheid en ongeveer C$ 164,7 miljard aan beheerd vermogen op 31 maart 2023. Fiera Capital levert op maat gemaakte en multi-asset-oplossingen in activaklassen van de publieke en private markt aan institutionele, financiële intermediairs en particuliere vermogensklanten in Noord-Amerika, Europa en belangrijke markten in Azië. Fiera Capital's diepgaande expertise, gediversifieerd investeringsplatform en toewijding om uitstekende service te leveren, vormen de kern van onze missie om voorop te lopen in de wetenschap van investeringsbeheer om duurzame welvaart voor al onze belanghebbenden te bevorderen. Fiera Capital handelt onder de ticker FSZ op de effectenbeurs van Toronto. www.fieracapital.com

Het hoofdkantoor van Fiera Capital is gevestigd in Montreal, met dochterondernemingen in verschillende rechtsgebieden, en kantoren in meer dan een dozijn steden over de hele wereld, waaronder New York (VS), Londen (VK) en Hong Kong (SAR).

Elke gelieerde entiteit (elk een "Affiliate") van Fiera Capital levert alleen beleggingsadvies- of investeringsbeheerdiensten of biedt beleggingsfondsen aan in de rechtsgebieden waar de Affiliate en/of het relevante product is geregistreerd of geautoriseerd is om diensten te verlenen op grond van een vrijstelling van registratie.

In de VS worden diensten voor vermogensbeheer geleverd door filialen van het bedrijf die beleggingsadviseurs zijn en die geregistreerd zijn bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) of vrijgesteld zijn van registratie. Registratie bij de SEC houdt geen bepaald niveau van vaardigheid of training in. Voor meer informatie over de specifieke registratie van, of vrijstellingen waarop een Fiera Capital-entiteit zich baseert, zijn te raadplegen op webpage.

Meer informatie over Fiera Capital, inclusief het jaarlijkse informatieformulier van Fiera Capital, is beschikbaar op SEDAR op www.sedar.com.

De heer Schuster zal de rol van uitvoerend directeur en Chief Executive Officer op zich nemen na het verkrijgen van de gebruikelijke wettelijke goedkeuringen.

