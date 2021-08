Fiera Capital sluit zich aan bij het International Net Zero Asset Managers Initiative

MONTREAL, 4 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Fiera Capital Corporation ("Fiera Capital" of het "Bedrijf") (TSX: FSZ), een toonaangevend en onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf, is verheugd bekend te maken dat het zich heeft aangesloten bij het Net Zero Asset Managers initiative (het "Initiatief"), dat zich proactief inzet met als doel om uiterlijk in 2050 of eerder een de uitstoot van broeikasgassen tot nul gereduceerd te hebben en zich inzet ter ondersteuning van bredere inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius.

Het internationale initiatief heeft tot doel de vermogensbeheersector te dwingen zich in te zetten voor een actievere rol in de strijd tegen klimaatverandering. Het wordt beheerd door de Principles for Responsible Investment (PRI) die door de Verenigde Naties ondersteund worden en waarvan het bedrijf sinds 2009 een ondertekenaar is, en door vijf andere netwerken die door partnerinvesteerders in oprichting zijn. In totaal maken 128 ondertekenaars, met een gezamenlijk beheerd vermogen van 43 biljoen USD, nu deel uit van het "Initiatief".

Als onderdeel van zijn aandeel hierin om de benadering van verantwoord beleggen verder te versterken, zal Fiera Capital een eerste doel stellen voor het beheer van een deel van zijn activa in lijn met de uiteindelijke doelstelling. Deze doelstelling zal vervolgens minstens elke vijf jaar worden herzien, met het oog op het toevoegen van meer beleggingsstrategieën totdat tegen 2050 alle activa hierin is opgenomen.

"Door ons aan te sluiten bij het Net Zero Asset Managers initiative, zijn we er trots op onze bijdrage aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering aan te pakken, te versterken. De opwarming van de aarde brengt grote risico's met zich mee, zowel voor onze klanten als voor de samenleving in het algemeen. We zijn er stevig van overtuigd dat het streven naar een tot nul gereduceerde uitstoot in onze portefeuilles tegen 2050 de manier waarop we onze fiduciaire verantwoordelijkheden uitvoeren zal versterken en ons vermogen zal vergroten om de portefeuilles van onze klanten te beschermen tegen systeemrisico's", aldus Jean-Philippe Lemay, Global President en Chief Operating Officer.

"Hoewel ESG-overwegingen momenteel een integraal onderdeel van onze beleggingsanalyse en -processen zijn," voegde hij eraan toe, "plaatst onze beslissing om aan dit "Initiatief" deel te nemen de volledige kracht van de organisatie achter ons streven om onze ESG-inspanningen verder uit te breiden."

Alle Ierse ICBE-fondsen van Fiera Capital zijn geclassificeerd als Artikel 8 onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Als onderdeel van zijn deelname aan de jaarlijkse Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)-analyse voor zeven van zijn fondsen, heeft het bedrijf in 2020 met succes vier GRESB "Green Star"-ranglijsten behaald, naast de toekenning van de Planet Mark-accreditatie, voor zijn volle dochteronderneming Fiera Real Estate.

Over Fiera Capital Corporation

Fiera Capital is een toonaangevende, onafhankelijke vermogensbeheerder die wereldwijd vertegenwoordigd is en per 30 juni 2021 ongeveer 179,5 miljard CAD aan beheerd vermogen heeft. Het bedrijf levert op maat gemaakte en multi-assetoplossingen in activaklassen van de publieke en private markt aan institutionele, financiële intermediaire en particuliere vermogenscliënten in Noord-Amerika, Europa en belangrijke markten in Azië. De gedegen expertise, het gediversifieerde investeringsplatform en de toewijding van Fiera Capital om uitstekende service te leveren, vormen de kern van onze missie om voorop te lopen in de wetenschap op het gebied van investeringsbeheer om duurzaam vermogen voor klanten te creëren. Fiera Capital handelt onder de ticker FSZ op de effectenbeurs van Toronto.www.fieracapital.com

Fiera Capital, met het hoofdkantoor in Montreal, heeft vestigingen in verschillende rechtsgebieden, en heeft kantoren in meerdere steden over de hele wereld, waaronder New York (VS), Londen (VK) en Hong Kong (SAR).

Fiera Capital biedt geen beleggingsadviesdiensten of beleggingsfondsen aan in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse personen. In de VS worden diensten voor vermogensbeheer geleverd door de aan het bedrijf gelieerde beleggingsadviseurs die geregistreerd zijn bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) of vrijgesteld zijn van registratie. Registratie bij de SEC impliceert geen bepaald niveau van vaardigheid of training. Klik voor meer informatie over de specifieke registratie bij de SEC of de vrijstellingen daarvan waarop een Fiera Capital-entiteit vertrouwt op webpage.

Meer informatie over Fiera Capital Corporation, inclusief het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf, kunt u nalezen op SEDAR via www.sedar.com.

CONTACT: Analisten en investeerders: Mariem Elsayed, Director, Investor Relations, Fiera Capital Corporation, 514 954-6619, [email protected]; Mediavragen – Internationaal: Alex-Anne Carrier, Senior Adviseur, Externe Communicatie, Fiera Capital Corporation, 514 262-5668, [email protected]; Mediavragen – VK en Europa: Ged Brumby, Director, UK Financial, Smithfield, A Daniel J Edelman Company, Tel : +44 (0)20 3047 2527, Mobiel: +44 (0)7540 412301, [email protected]

Related Links

http://www.fieracapital.com



SOURCE Fiera Capital Corporation - Press Releases