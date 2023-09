Fiera Capital viert 20e verjaardag

MONTREAL, 26 september 2023 /PRNewswire/ -- Fiera Capital Corporation ("Fiera Capital" of de "Onderneming") (TSX: FSZ), een toonaangevende onafhankelijke vermogensbeheerder, viert met trots zijn 20-jarige bestaan, twee decennia van ondernemerschap, innovatie en een niet aflatend streven naar uitmuntendheid.

"Vandaag vieren wij een belangrijke mijlpaal in het traject van Fiera Capital," aldus Jean-Guy Desjardins, voorzitter van de Raad van Bestuur en Global Chief Executive Officer. "In de afgelopen twintig jaar hebben we kansen gegrepen, uitstekende prestaties geleverd en wereldwijde groei gerealiseerd dankzij de expertise van onze mensen en onze niet aflatende inzet om duurzame welvaart op te bouwen voor al onze stakeholders."

De heer Desjardins voegt hieraan toe: "Terwijl we onze prestaties tot nu toe verder uitbreiden, blijven we innovatieve beleggingsoplossingen en een opmerkelijke service aanreiken. Ons streven om het voortouw te nemen en een klantgerichte aanpak te handhaven, blijft de drijvende kracht achter onze missie. In overeenstemming met deze toewijding blijven we vooruitgang boeken met het opzetten van een nieuw geregionaliseerd distributiemodel dat dichter bij de klanten staat, organische groei bevordert en de wereldwijde uitbreiding van ons beleggingsplatform voortzet. Al met al ben ik enorm trots op wat we samen hebben bereikt. Ik kijk ernaar uit om in de komende jaren voort te bouwen op ons gezamenlijke succes."

Fiera Capital begon in 2003 als een team van 50 medewerkers in Montreal met een AUM van C$ 5 miljard. De onderneming heeft haar bereik aanzienlijk uitgebreid met meer dan 850 medewerkers in Noord-Amerika, Europa en Azië en beheert C$ 164,2 miljard per 30 juni 2023.

Over Fiera Capital

Fiera Capital Corporation ("Fiera Capital") is een toonaangevend, onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf met een groeiende wereldwijde aanwezigheid en ongeveer C$ 164,7 miljard aan beheerd vermogen op 30 juni 2023. Het bedrijf levert op maat gemaakte en multi-assetoplossingen in activaklassen van de publieke en private markt aan institutionele, financiële intermediaire en particuliere vermogenscliënten in Noord-Amerika, Europa en belangrijke markten in Azië. De gedegen expertise, het gediversifieerde beleggingsplatform en de toewijding van Fiera Capital om uitstekende service te leveren, staan centraal in onze missie om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van de wetenschap inzake beleggingsbeheer om duurzaam vermogen voor klanten te creëren. Fiera Capital handelt onder de ticker FSZ op de effectenbeurs van Toronto. www.fieracapital.com

Het hoofdkantoor van Fiera Capital is gevestigd in Montreal, met dochterondernemingen in verschillende rechtsgebieden, en kantoren in meer dan een dozijn steden over de hele wereld, waaronder New York (VS), Londen (VK) en Hong Kong (SAR).

Elke gelieerde entiteit (elk een "Affiliate") van Fiera Capital levert alleen beleggingsadvies- of investeringsbeheerdiensten of biedt beleggingsfondsen aan in de rechtsgebieden waar de Affiliate en/of het relevante product is geregistreerd of geautoriseerd is om diensten te verlenen op grond van een vrijstelling van registratie.

In de VS worden diensten voor vermogensbeheer geleverd door filialen van Fiera Capital die beleggingsadviseurs zijn en die geregistreerd zijn bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) of vrijgesteld zijn van registratie. Registratie bij de SEC houdt geen bepaald niveau van vaardigheid of training in. Voor meer informatie over de specifieke registratie van een Fiera Capital-entiteit, of de vrijstellingen daarvan, verwijzen we naar deze webpagina.

Meer informatie over Fiera Capital, inclusief het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf, kunt u nalezen op SEDAFR+ via www.sedar.com.

