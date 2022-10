FIFA+ lança primeira temporada da série documental inovadora Captains, que acompanha intimamente seis capitães de times icônicos em sua jornada rumo à classificação para a FIFA World Cup™

Captains marca uma nova fronteira para as séries documentais esportivas, levando você para dentro das vidas dos jogadores de uma forma nunca antes vista e alcançando novas profundidades de intimidade – em termos de vida familiar, expectativas nacionais, psicologia complexa e desempenho de elite

marca uma nova fronteira para as séries documentais esportivas, levando você para dentro das vidas dos jogadores de uma forma nunca antes vista e alcançando novas profundidades de intimidade – em termos de vida familiar, expectativas nacionais, psicologia complexa e desempenho de elite A série abrangente, uma produção conjunta entre o FIFA+, a Netflix e a Fulwell 73, percorre os bastidores com seis capitães nacionais enquanto eles se esforçam para chegar à FIFA World Cup™

A primeira temporada apresenta Thiago Silva , Luka Modric , Pierre-Emerick Aubameyang e outros, enquanto a segunda temporada, a ser lançada no ano novo, acompanhará novos capitães à medida que eles chegam ao auge do esporte, à FIFA World Cup 2022™

LONDRES, 26 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Preparando-se para a FIFA World Cup 2022™, o FIFA+ lançou hoje o mais novo e ambicioso original da plataforma até o momento, Captains, uma série documental que revoluciona o gênero e apresenta os bastidores de alguns dos maiores nomes do futebol mundial em seus momentos mais desafiadores.

Captains, the latest addition to the FIFA+ Originals content series, is a ground-breaking docuseries that intimately follows six iconic team captains on their journey toward FIFA World Cup ™ qualification. FIFA+ is a world-class digital platform created to connect football fans across the globe more deeply with the game they love, for free.

Com oito episódios transmitidos exclusivamente no FIFA+ e, em seguida, na Netflix, Captains: Temporada 1 acompanha intimamente ícones do mundo todo, como Thiago Silva do Brasil, Luka Modric da Croácia e Pierre-Emerick Aubameyang do Gabão, em sua tentativa de classificar-se para a Copa do Mundo FIFA 2022.

A série, filmada em uma escala nunca antes vista na imprensa futebolística, marca uma nova fronteira para uma série de documentários esportiva. Juntamente com o FIFA+, ela foi produzida pela Fulwell 73 e teve como produtores executivos Leo Pearlman, Ben Turner, Gabe Turner e Richard Thompson.

Traçando a jornada dos jogadores rumo à classificação, o programa mostra como eles coordenam a vida familiar com as expectativas de uma nação, destacando a complexa psicologia por trás do desempenho do mais alto nível.

Alguns chegam ao sucesso, enquanto outros erram o alvo, mas cada alto e baixo é traçado, já que Captains leva os espectadores aos bastidores daqueles que carregam o peso de sua nação.

Os capitães acompanhados na 1ª temporada são:

Pierre Emerick Aubameyang (Gabão)

Luka Modric (Croácia)

(Croácia) Thiago Silva (Brasil)

(Brasil) Hassan Maatouk (Líbano)

(Líbano) Brian Kaltack ( Vanuatu )

) Andre Blake ( Jamaica )

Ao discutir sobre a série, o capitão do Brasil, Thiago Silva, disse: "Para mim, a Copa do Mundo da FIFA é o auge da realização no futebol, e estar lá, ao lado de meus compatriotas, é a maior honra do planeta.

"Deixamos tudo em campo para nos classificarmos, e ter nossa jornada documentada de forma tão intimista em Captains é uma experiência como nenhuma outra. A série captura nossas emoções, frustrações, altos e baixos como poucas já fizeram antes."

Segunda temporada de Captains

Além disso, o FIFA+ também tem o prazer de anunciar Captains: Temporada 2, que acompanhará uma coleção de capitães "a serem revelados em breve", enquanto eles levam seus países à montanha mais alta do esporte, a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022™.

Prevista para ser lançada após o torneio, essa segunda temporada apresentará os gols, os jogos e o drama fora do campo, uma vez que todos visam a glória máxima.

Ao comentar sobre o anúncio, Charlotte Burr, diretora de estratégia, digital e FIFA+ da FIFA, disse: "O FIFA+ foi criado para aproximar mais os torcedores do esporte que eles amam, e é por isso que Captains: Temporada 1 nos deixa tão entusiasmados – nunca antes uma série forneceu um olhar tão intimista sobre a jornada turbulenta de se chegar a uma Copa do Mundo nem nos fez sentir mais conectados do que nunca a alguns dos maiores nomes do futebol mundial."

Captains é filmada em todos os cantos do mundo ao longo de um ano e é a mais nova adição à série de conteúdos Originais do FIFA+.

Leo Pearlman, sócio da Fulwell 73, acrescentou: "O primeiro documentário da Fulwell foi sobre seis freestylers desconhecidos do futebol em busca de Diego Maradona. Avançar 15 anos e fazer uma série documental sobre seis capitães nacionais icônicos que têm o objetivo de levar suas equipes à Copa do Mundo FIFA é um sonho que se realiza. Mas trata-se de muito mais do que apenas a história de vitórias e derrotas em campo; é uma investigação sobre liderança, pressão mental e física e como funciona quando se está carregando as esperanças de uma nação sobre os ombros. Essa é a condição humana colocada sob o microscópio, por meio das intensas lentes do esporte, da análise e da expectativa no mais alto nível."

CONTATO: +44(0)274133000, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1928104/FIFA_Captains.jpg

FONTE FIFA

SOURCE FIFA