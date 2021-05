FIFARMA institui novo conselho diretivo

CIDADE DO MÉXICO, 11 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Federação Latino-americana da Indústria Farmacêutica (FIFARMA) anunciou hoje a nomeação de seu conselho diretivo para o período de 2021-2022, que acompanhará seu diretor executivo, Rafael Andrés Díaz-Granados. Os membros nomeados são os seguintes:

Florencia Davel , gerente geral da Bristol-Myers Squibb para a América Latina, será a nova presidente;

, gerente geral da Bristol-Myers Squibb para a América Latina, será a nova presidente; Sandra Cifuentes , gerente geral da Astellas para a América Latina, será a vice-presidente empresarial;

, gerente geral da Astellas para a América Latina, será a vice-presidente empresarial; Carlos Escobar Herrán, diretor executivo da Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) assumirá o cargo de vice-presidente por parte de associações.

Após sua nomeação, o novo conselho diretivo reafirmou o compromisso da indústria farmacêutica com pesquisa e desenvolvimento para proporcionar medicamentos e tratamentos que permitam melhorar a qualidade de vida dos pacientes na região, articulando um diálogo intersetorial para acompanhar os objetivos de saúde dos países.

"Continuaremos trabalhando para comunicar o valor da inovação das empresas e associações representadas pela FIFARMA. Aprofundaremos nosso caminho ao diálogo, sinergias e parcerias inspiradas nos pacientes de nossa região", afirmou Florencia Davel, que tem mais de 25 anos de experiência na indústria farmacêutica. Ao longo de sua carreira, conseguiu resultados de destaque para o negócio, sendo sua prioridade o desenvolvimento das pessoas, a inovação, a transformação cultural e a diversidade e inclusão. Florencia é formada em Administração pela Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES, Argentina) e tem um MBA da Universidad del CEMA (Argentina).

"Sinto-me profundamente honrada e muito emocionada de assumir essa função. Espero trabalhar com as empresas afiliadas, as associações locais e todas nossas partes interessadas na América Latina com o objetivo de encontrar e desenvolver produtos e serviços de saúde inovadores, seguros e de qualidade que melhorem a vida dos pacientes", afirmou Sandra Cifuentes, que tem mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica, liderando não só equipes e estratégias de negócio, mas também o lançamento de várias subsidiárias na América Latina. Sandra estudou nutrição na Universidad Javeriana de Bogotá e tem pós-graduação em Marketing pela Universidad de Los Andes e também em Gestão Avançada pela INALDE Business School.

Por último, Carlos Escobar Herrán afirmou que na FIFARMA "Continuaremos fomentando os diálogos permanentes entre a indústria, o meio acadêmico e os governos nesses momentos em que a ciência e a inovação farmacêutica desempenham um papel fundamental para a saúde mundial. Nosso objetivo primordial é garantir o acesso à saúde, melhorando a expectativa e a qualidade de vida de todas as pessoas do mundo de forma igualitária. Hoje, mais do que nunca, ninguém está a salvo até que todos estejamos a salvo". Carlos é advogado pela Universidad de Buenos Aires e tem mestrado em Direito Empresarial pela Universidad Austral. Além disso, realizou um Advanced Management Program na Duke Fuqua School of Business e foi professor visitante na Kellogg School of Management da Northwestern University.

Sobre a FIFARMA

A FIFARMA é a Federação Latino-americana da Indústria Farmacêutica, criada em 1962. Ela representa 15 empresas biofarmacêuticas de pesquisa e desenvolvimento e 11 associações locais dedicadas a encontrar e desenvolver produtos e serviços de saúde seguros, inovadores e de qualidade que melhorem a vida dos pacientes na região. Para mais informações, acesse: https://fifarma.org/es/

FONTE Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA)

