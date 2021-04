Fifth Era & Blockchain Coinvestors kondigen partnerschap aan met Ordway Selections om Blockchain Coinvestors Swiss te lanceren

SAN FRANCISCO, 21 april 2021 /PRNewswire/ -- Blockchain Coinvestors, een toonaangevend venture fund-of-funds en co-investeringsprogramma met een gecombineerde portefeuille van meer dan 300 blockchain- en cryptoprojecten, waaronder 20 blockchain unicorns, kondigde vandaag de lancering aan van Blockchain Coinvestors Swiss in samenwerking met Ordway Selections, onderdeel van een Zwitsers Family Office.

Het team van Ordway Selections investeert samen met beherende vennoten Alison Davis en Matthew C. Le Merle van Blockchain Coinvestors sinds hun eerste fonds van fondsen werd gelanceerd in de blockchain-ruimte en investeert nu extra kapitaal om te profiteren van de industriebrede dekking in een sector met een unieke waardepropositie, met inbegrip van financieel rendement en positieve impact.

"De wereldwijde overgang naar een wereld van digitale gelden en activa wint aan momentum, en we verwachten dat blockchain- en crypto-bedrijven en -projecten zullen profiteren van de versnellende waardecreatie in deze ruimte", aldus Alison Davis.

Pierre-Edouard Wahl, partner en medeoprichter van Ordway Selections, voorheen hoofd blockchain bij PWC Zwitserland en bij Credit Suisse, merkt op: "We zien deze investering als een geweldige manier om in een vroeg stadium mee te doen met de winnaars van morgen, en om directe investeringsmogelijkheden veilig te stellen om te verdubbelen in afzonderlijke bedrijven die marktaandeel aan het winnen zijn."

"Wij geloven dat Blockchain Coinvestors Swiss ons zal helpen toegang te bieden aan professionele investeerders die anders niet de wereldwijde blockchain-toegang zouden hebben die wij kunnen bieden," voegde Matthew C. Le Merle toe.

Ordway Selections investeert samen met andere gelijkgestemde mede-investeerders. Zwitserse professionele investeerders kunnen contact opnemen met Pierre-Edouard Wahl op [email protected] voor meer informatie.

Over Blockchain Coinvestors

Blockchain Coinvestors, dat werd opgericht in 2014, heeft tot doel een brede dekking van de opkomende unicorns en snelst groeiende blockchainbedrijven te bieden en superieure rendementen te halen uit investeringen in de toonaangevende blockchain venture-partnerschappen. De strategie gaat nu zijn achtste jaar in en heeft tot op heden geïnvesteerd in 25 pure play blockchain venture-fondsen in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa; en in een gecombineerde portefeuille van meer dan 300+ blockchain- en cryptoprojecten, waaronder 20+ blockchain unicorns. Het beleggingsbeheerbedrijf, dat zijn hoofdkantoor heeft in San Francisco, is mede opgericht door Matthew Le Merle en Alison Davis. Bezoek ons op www.blockchaincoinvestors.com

Over Ordway Selections

Ordway Selections is een private investeringsmaatschappij die kapitaal inzet in food & agri tech, health & wellness en blockchain. Als investeerders in zowel fondsstructuren als directe participaties zoekt het bedrijf met overtuiging naar investeringen en verwelkomt het co-investeringen met gelijkgestemde professionals.

Perswoordvoerder

Matt Yemma, Peaks Strategies

[email protected]

+33 1 909 -633 29 -9396

Related Links

http://www.blockchaincoinvestors.com



SOURCE Fifth Era/Blockchain Coinvestors