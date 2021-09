Filántropos de Austin donan $1 millón a Friends of the Children de esa ciudad

Ryan y Annie Jacob se comprometen con una donación de $1 millón para Friends of the Children de Austin para apoyar a niños y familias que enfrentan obstáculos sistemáticos

AUSTIN, Texas, 21 septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los filántropos de Austin, Ryan y Annie Jacob, anuncian una donación de $1,000,000 a Friends of the Children Austin, una organización local sin fines de lucro que se enfoca en romper el ciclo de pobreza generacional a través de relaciones positivas a largo plazo con niños que experimentan las mayores barreras. FriendsAustin forma parte de una red nacional de capítulos de Friends of the Children en los Estados Unidos.

Fundada en 1993, Friends of the Children fue creada para ayudar a niños a superar la adversidad y reforzar su resiliencia y potencial inherentes. Creada inicialmente en Portland, Oregon, Friends of the Children llegó a Austin, Texas, en 2017. Desde entonces, FriendsAustin se ha asociado con el Distrito Escolar Independiente de Austin y CASA del condado de Travis para localizar y atender a los niños de las comunidades locales que necesitan un apoyo constante en sus vidas. La donación de Ryan y Annie le permitirá a FriendsAustin contratar y capacitar a mentores profesionales, con salario, de tiempo completo y bilingües, conocidos como Friends, cuyo trabajo a tiempo completo es apoyar a la juventud de Austin para que salga adelante a pesar de las situaciones en extremo desafiantes que la mayoría enfrenta. Durante cuatro horas de reunión cada semana con cada niño en el programa, los Friends y sus jóvenes desarrollan habilidades académicas, socioemocionales y para la vida. Además, los Friends brindan apoyo que se extiende a los familiares de los niños para promover mayor estabilidad para toda la familia.

"Estamos enormemente agradecidos por el compromiso sustancial que Ryan y Annie Jacob han mostrado hacia Friends of the Children Austin", expresó Nancy Pollard, directora ejecutiva de FriendsAustin. "Una obsequio de este tamaño para varios años es transformador en nuestra organización para poder garantizar el crecimiento continuo y la sostenibilidad. Nuestro objetivo es atender a los niños de Austin que más necesitan la presencia de un mentor consistente, estable y profesional, desde el kindergarten hasta que se gradúen de la escuela secundaria. La asociación significativa y a largo plazo con los Jacob supone un enorme impacto en nuestra capacidad para lograr ese objetivo".

"Mejorar las vidas de los niños que enfrentan obstáculos sistemáticos es un enfoque filantrópico para nuestra familia", señaló Annie Jacob. "FriendsAustin sigue realizando un trabajo fenomenal para garantizar que los niños de toda la zona de Austin tengan un modelo a seguir positivo y estable. Los mentores, o Friends, crean experiencias significativas para explorar los talentos e intereses únicos de cada niño. FriendsAustin está dando forma a los futuros líderes de nuestra comunidad local y de nuestra nación. Nos enorgullece apoyar a una organización sin fines de lucro que impacta directamente a nuestra comunidad local".

Ryan Jacob agregó: "Friends of the Children ha desarrollado un modelo exitoso para generar un cambio generacional entre los niños que enfrentan adversidades. Estamos orgullosos de apoyar a FriendsAustin y esperamos que nuestra donación les permita seguir ofreciendo a los niños una base sólida para el éxito futuro".

Annie Jacob es miembro de la junta directiva de FriendsAustin. Annie Jacob es maestra, voluntaria y defensora de los niños en entornos desfavorecidos. Anteriormente maestra de primaria en Richmond, California, Annie Jacob entiende la importancia de construir relaciones duraderas y enriquecedoras con los jóvenes. Mientras la nación reconoce y amplía las oportunidades para la diversidad, la equidad y la inclusión, la familia Jacob lidera el camino para garantizar que los niños que enfrentan adversidades sean reconocidos, se les tenga presentes y sean priorizados.

Considere contribuir con Friends of the Children Austin realizando una donación económica, una donación en especie o apoyando un evento local. Para obtener más información acerca de Friends of the Children Austin, visite friendsaustin.org. Manténgase al día con las últimas noticias de Friends of the Children en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.

