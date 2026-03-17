FileSpin lance une infrastructure DAM MCP-Native pour des flux de travail multimédias autonomes

L'architecture ouverte permet aux agents d'IA de gérer, de transformer et de fournir des actifs numériques — sans développement personnalisé.

LONDRES, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- FileSpin, la société de gestion de ressources numériques (DAM) basée sur l'IA, a annoncé aujourd'hui son infrastructure DAM agentique basée sur MCP, construite à partir du protocole Model Context, permettant aux agents d'IA d'exécuter des opérations médiatiques par le biais du langage naturel.

La plupart des plates-formes ont ajouté MCP en tant que couche de connexion en plus des API existantes. FileSpin a adopté l'approche inverse : L'ensemble de la pile multimédia — imagerie à la demande, balisage automatique par IA, reconnaissance faciale, filigrane dynamique, transcodage vidéo et pages de partage personnalisées — a été repensé autour de ce protocole, qui en constitue l'architecture de base. Les agents d'intelligence artificielle de Claude, ChatGPT, Mistral et d'autres applications compatibles MCP peuvent désormais exécuter en quelques minutes ce qui prenait auparavant des heures – préparation de campagnes, marquage de métadonnées en masse, flux de travail d'approbation et distribution – le tout à partir d'une seule conversation.

« Nous n'avons pas simplement greffé un connecteur MCP sur une API traditionnelle pour la qualifier d'agentique », a déclaré Selva Ganesan, fondateur et PDG de FileSpin. « Nous avons reconstruit la pile média autour du protocole pour que les agents puissent faire du vrai travail – étiqueter les actifs, générer des variantes pour chaque canal, mettre en place des approbations et distribuer. La plupart des implémentations échouent. Ce n'est pas le cas du nôtre. »

La gouvernance est une préoccupation pratique qui ralentit l'adoption de l'IA : 74 % des entreprises prévoient de déployer des agents d'IA d'ici 2027, mais seulement 21 % ont mis en place des mécanismes de supervision de la sécurité. FileSpin fournit des pistes d'audit, des contrôles d'accès basés sur les rôles et des garde-fous basés sur des schémas de métadonnées qui maintiennent les agents dans des limites définies, permettant ainsi aux équipes de faire confiance aux flux de travail autonomes.

FileSpin s'intègre aux outils d'automatisation des flux de travail, notamment Make, Zapier et n8n, connectant l'infrastructure média à des milliers d'applications professionnelles sans développement personnalisé. La plateforme offre également Teleport, un déploiement hybride « cloud-edge » qui exécute les opérations médiatiques de base localement (même sur un Raspberry Pi) avec une synchronisation cloud – assurant la continuité pour les sites événementiels, les parcs à thème et les lieux éloignés où l'internet n'est pas garanti.

FileSpin est au service des entreprises dans les domaines suivants : eCommerce, évènements, attractions, immobilier et voyages, avec des clients tels que Informa Festivals (Cannes Lions, Black Hat, Money20/20), DEI Global (plus de 163 attractions dans plus de 20 pays), et XXL (Nordic sports retail). L'infrastructure MCP-native est déjà disponible.

A propos de FileSpin

FileSpin est une entreprise de DAM AI-native fondée en 2017 et basée à Londres, au Royaume-Uni. Elle gère, transforme et fournit des actifs multimédias via des agents d'IA (MCP), des moteurs de flux de travail (Make, Zapier, n8n) et des API REST composables - avec plus de 20 millions d'actifs, plus de 5 millions de transformations quotidiennes, sur plus de 160 sites en périphérie, avec un temps de disponibilité de 99,98 %. Pour en savoir plus, consultez le site www.filespin.io.

Contact

Rishabh Rastogi

Responsable de la croissance, FileSpin

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2935887/FileSpin_Logo.jpg