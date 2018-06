Filme de animação com atletas brasileiros em Annecy

Ao som da música "Ninguém Me Para", do rapper RAPadura, o filme mostra as conquistas do paraense Alan Fonteles, campeão paraolímpico e mundial de atletismo. RAPadura, conhecido por exaltar as regiões Norte e Nordeste em suas composições, narra a saga de Fonteles ao ritmo da embolada, tradição nordestina em que as rimas se unem em repentes acelerados. O filme, que também contou com a participação do grupo vocal paraense Caixeiras do Divino, fez parte da campanha "Sons da Conquista", veiculada por ocasião das Olimpíadas.

Alexandre Chalabi, sócio da Piloto revela que para a empresa, participar do Festival de Annecy é um sonho realizado. "Foi um grande desafio. Essa campanha tem nos trazido muitos prêmios, ganhamos um Leão de Ouro em Cannes pela campanha inteira, também já tínhamos entrado com um outro filme no Festival Anima Mundi, que nos escolheu agora para representar o Brasil em Annecy", diz Chalabi. Ele afirma que depois de um processo tão enriquecedor, a ida para o evento é a coroação de um projeto muito importante. "Estamos muito felizes", garante o diretor.

A participação da Piloto no evento acontece em um momento muito especial, já que a edição deste ano do Festival de Annecy presta uma homenagem aos 100 anos da animação brasileira. Nos últimos anos, a qualidade dos trabalhos brasileiros inscritos em Annecy chamou a atenção dos organizadores, que por isso decidiram escolher o país como homenageado. Por conta disso, o Brasil é tema de diversas atividades por todo o Festival durante seus dias de duração.

O filme pode ser visto neste link https://youtu.be/iGqYA2Szuds

