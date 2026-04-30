Films sur les déchets textiles et la circularité dans le cadre de la série "Fashion Redressed

Deux courts métrages mettent en lumière la technologie de régénération du polyester de Reju et la collaboration avec Goodwill Industries dans le cadre d'une série de contenus de marque.

PARIS, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Reju, le leader de la régénération de textile à textile, apparaît dans Fashion Redressed, une série de contenu de marque présentée par Global Fashion Agenda et produite pour le GFA par BBC StoryWorks Commercial Productions, présentant une innovation plus durable à un public mondial. La série a été diffusée pour la première fois dans le monde entier le 30 avril sur un microsite de BBC.com.

Patrik Frisk, PDG de Reju, à côté de déchets textiles de post-consommation. L'entreprise de régénération de textile à textile est présentée dans "Fashion Redressed", une série de BBC StoryWorks consacrée à la crise des déchets textiles.

Reju a été sélectionnée pour faire partie de la série et est présentée dans deux courts métrages explorant le travail de l'entreprise pour relever l'un des défis les plus pressants de la mode, les déchets textiles. Les films mettent en évidence à la fois l'ampleur du problème et les solutions de collaboration nécessaires à la mise en place d'un système textile plus circulaire.

"Les déchets textiles sont l'un des défis les plus urgents de l'industrie de la mode, et leur résolution nécessite innovation, infrastructure et collaboration tout au long de la chaîne de valeur", a déclaré Patrik Frisk, PDG de Reju. "Nous sommes fiers de figurer dans cette série et de mettre en lumière les efforts coordonnés en matière de technologie, d'infrastructure et de partenariats qui sont nécessaires pour rendre la circularité possible".

Le premier film examine l'ampleur et la complexité des déchets textiles, en donnant un aperçu du polyester en tant que matériau et de la technologie qui sous-tend le processus de régénération exclusif de Reju. La deuxième porte sur la collaboration en partenariat, avec l'alliance entre Reju et Goodwill Industries, qui souligne l'importance de la synergie entre la collecte, le tri, la préparation et la régénération. Le film montre ce qu'il faut faire pour construire un système textile circulaire.

"Goodwill est depuis longtemps à l'avant-garde de l'identification des voies de réutilisation les plus efficaces pour les textiles de seconde main", a déclaré Steve Preston, président-directeur général de Goodwill Industries International. "Alors que la production textile mondiale continue d'augmenter, la série Fashion Redressed met en lumière la façon dont la technologie, l'infrastructure et la collaboration font progresser la circularité - en créant de la valeur pour la communauté tout en réduisant les déchets. Le partenariat de Goodwill avec Reju, présenté dans l'un des films, reflète notre engagement commun à élaborer des solutions pratiques et concrètes pour la récupération et la réutilisation des textiles".

Cette série reflète l'élan croissant autour de solutions évolutives et systémiques pour la circularité des textiles. Grâce à sa technologie de régénération et à ses partenariats avec les écosystèmes, Reju s'efforce de combler une lacune importante dans la circularité des textiles en permettant la collecte, le tri, la préparation et la régénération des déchets textiles riches en polyester à l'échelle industrielle.

"Fashion Redressed" est disponible dès maintenant sur www.fashionredressed.com.

À propos de Goodwill Industries International

Goodwill s'efforce d'améliorer la qualité de vie des individus et des familles en renforçant les communautés, en créant des passerelles vers les opportunités et en aidant les personnes dans le besoin à réaliser leur potentiel grâce à l'apprentissage et à la force du travail®.

Depuis près de 125 ans, les organisations de Goodwill à travers l'Amérique du Nord aident les gens à trouver un emploi, à subvenir aux besoins de leur famille et à ressentir la satisfaction que procure le travail. Il existe 150 organisations locales de bonne volonté qui aident les gens par le biais de divers services de placement, de programmes de formation professionnelle et d'autres services communautaires. Des milliers de personnes bénéficient d'un emploi et d'autres services sociaux grâce à Goodwill et, en 2024, l'organisation a aidé plus de 2,1 millions de personnes à acquérir des compétences, à accéder à des ressources et à progresser dans leur carrière.

Goodwill vend des articles donnés dans plus de 3 400 magasins de détail et de vente au détail aux États-Unis et au Canada, ainsi que sur des places de marché en ligne. Les recettes permettent de créer des programmes de formation et de placement pour aider les gens à trouver du travail ou à progresser dans leur carrière.

Goodwill joue un rôle essentiel dans l'économie circulaire et est l'un des plus grands promoteurs de la réutilisation en Amérique du Nord. En 2024, Goodwill a contribué à maintenir 4,4 milliards de livres de marchandises en circulation, en prolongeant la durée de vie des textiles et autres biens donnés.

Pour plus d'informations ou pour trouver un magasin Goodwill près de chez vous, visitez goodwill.org. Suivez-nous sur X/Twitter : @GoodwillIntl et Facebook, Instagram, TikTok et YouTube : @GoodwillIntl.

À propos de BBC StoryWorks Commercial Productions

BBC StoryWorks est le studio de contenu de marque primé de BBC Studios, la branche commerciale du groupe BBC. S'appuyant sur la tradition centenaire de la BBC en tant que conteur de confiance, StoryWorks travaille pour ses clients à la création d'histoires magnifiquement conçues qui émeuvent et inspirent les esprits curieux sur toutes les plates-formes et dans le monde entier. Pour en savoir plus sur BBC StoryWorks , consultez www.bbc.com/storyworks.

À propos de Reju

Reju est une entreprise de régénération de matériaux textiles en textiles qui se concentre sur la création de solutions innovantes pour le recyclage des textiles en polyester post-consommation et des déchets en PET. Détenue par Technip Energies et utilisant une technologie développée grâce à la recherche d'IBM, Reju vise à établir un système textile circulaire mondial pour traiter le plastique PET que l'on trouve dans les déchets textiles post-consommation. Pour en savoir plus : www.reju.com

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