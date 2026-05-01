Фильмы о текстильных отходах и циркулярности в текстильной промышленности в сериале «Fashion Redressed»

Два короткометражных фильма, созданные в рамках серии брендированного контента, рассказывают о технологии компании Reju по регенерации полиэстера и о сотрудничестве с Goodwill Industries.

ПАРИЖ, 1 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Reju, лидер по переработке текстиля в восстановленное текстильное волокно, представлена в сериале Fashion Redressed — брендированном контент-проекте, запущенном организацией Global Fashion Agenda (GFA) и созданном для нее студией BBC StoryWorks Commercial Productions с целью ознакомления глобальной аудитории с инновациями в области устойчивого развития. Мировая премьера сериала состоялась 30 апреля на микросайте BBC.com.

Patrik Frisk, CEO of Reju, stands alongside post-consumer textile waste. The textile-to-textile regeneration company is featured in 'Fashion Redressed', a BBC StoryWorks series addressing the textile waste crisis.

Компания Reju была выбрана для участия в сериале и представлена в двух короткометражных фильмах, посвященных решению одной из самых насущных проблем индустрии моды — текстильным отходам. Фильмы раскрывают как масштаб проблемы, так и необходимость совместных решений для формирования более циркулярного уклада в текстильной промышленности.

«Текстильные отходы — одна из самых актуальных проблем в индустрии моды, и ее решение требует инноваций, инфраструктуры и сотрудничества по всей цепочке создания стоимости, — отметил Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju. — Мы гордимся, что стали участниками этого проекта и получили возможность показать, какие согласованные усилия в области технологий, инфраструктуры и партнерства необходимы для реализации принципа циркулярности».

Первый фильм посвящен масштабу и сложности проблемы текстильных отходов и рассказывает об особенностях полиэстера как материала и о технологии, положенной в основу запатентованного Reju процесса восстановления текстильного волокна. Второй фильм ставит в центр внимания партнерское взаимодействие, демонстрируя сотрудничество между Reju и Goodwill Industries и подчеркивая важность синергии на этапах сбора, сортировки, подготовки и регенерации отходов. Фильм показывает, что требуется для создания циркулярной системы в текстильной промышленности.

«Goodwill уже давно находится в авангарде поиска наиболее эффективных путей повторного использования бывших в употреблении текстильных изделий, — заявил Стив Престон (Steve Preston), президент и генеральный директор Goodwill Industries International. — На фоне роста мирового производства текстиля сериал Fashion Redressed проливает свет на то, как технологии, инфраструктура и сотрудничество способствуют развитию циркулярной экономики, создавая ценность для сообщества при одновременном сокращении объема отходов. Партнерство Goodwill с Reju, показанное в одном из фильмов, отражает наше общее стремление к созданию практических решений для восстановления и повторного использования текстиля».

Сериал отражает растущий интерес к масштабируемым системным решениям в области циркулярности в текстильной промышленности. Опираясь на свои технологии регенерации и партнерство по экосистеме, Reju работает над созданием ключевого звена в циркулярной модели текстильной индустрии, обеспечивая сбор, сортировку, подготовку и регенерацию текстильных отходов с высоким содержанием полиэстера в промышленном масштабе.

Сериал «Fashion Redressed» уже можно посмотреть на веб-сайте www.fashionredressed.com.

О Goodwill Industries International

Организация Goodwill работает над повышением качества жизни человека и семьи, укрепляя сообщества, создавая возможности и помогая нуждающимся реализовать свой потенциал через обучение и программу Power of Work® (Созидающая сила труда).

На протяжении почти 125 лет отделения Goodwill в Северной Америке помогают людям находить работу, обеспечивать свои семьи и испытывать удовлетворение от трудовой деятельности. В настоящее время Goodwill имеет 150 местных отделений, предоставляющих услуги по трудоустройству, программы профессиональной подготовки и другие общественные услуги. Благодаря Goodwill тысячи людей получают поддержку в сфере занятости и социальных услуг — в 2024 году организация помогла более 2,1 миллиона человек развить профессиональные навыки, получить доступ к ресурсам и продвинуться по карьерной лестнице.

Goodwill реализует пожертвованные товары более чем в 3400 розничных и стоковых магазинах в США и Канаде, а также через онлайн-платформы. Полученные средства направляются на финансирование образовательных программ и содействие трудоустройству, на помощь в поисках работы или развитии карьеры.

Организация Goodwill играет важнейшую роль в развитии циркулярной экономики и является одним из крупнейших поборников повторного использования материалов в Северной Америке. В 2024 году благодаря деятельности Goodwill более 4,4 млрд фунтов товаров остались в обращении, продлевая срок службы текстиля и других пожертвованных вещей.

О студии BBC StoryWorks Commercial Productions

BBC StoryWorks — отмеченная наградами студия брендированного контента компании BBC Studios, коммерческого подразделения BBC Group. Опираясь на столетнюю репутацию BBC как авторитетного рассказчика, StoryWorks создает для клиентов высококачественные истории, способные вдохновлять и вовлекать аудиторию на различных платформах во всем мире. Более подробно узнать о BBC StoryWorks можно на веб-сайте www.bbc.com/storyworks.

О компании Reju

Reju — это компания, занимающаяся переработкой отходов текстиля в восстановленное текстильное волокно и специализирующаяся на создании инновационных решений для восстановления (регенерации) отходов текстиля из полиэстра и потребительских ПЭТ-отходов. Компания Reju, принадлежащая Technip Energies и использующая технологии, разработанные IBM, стремится к созданию глобальной системы переработки текстиля с замкнутым циклом для утилизации ПЭТ-пластика из отходов текстильной промышленности. Подробнее см. на веб-сайте www.reju.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2969320/REJU_BBC_StoryWorks_Series.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpg