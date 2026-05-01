Filmy o textilnom odpade a obehovom hospodárstve v rámci série „Fashion Redressed"
May 01, 2026, 13:12 ET
Dva krátke filmy zamerané na technológiu regenerácie polyesteru spoločnosti Reju a spoluprácu so spoločnosťou Goodwill Industries ako súčasť série značkového obsahu.
PARÍŽ, 1. mája 2026 /PRNewswire/ -- Reju, líder v oblasti regenerácie textílií, sa objavuje v seriáli Fashion Redressed (Móda v novom šate), ktorý pre GFA predstavuje Global Fashion Agenda a produkuje BBC StoryWorks Commercial Productions. V seriáli globálnemu publiku predstavuje udržateľnejšie inovácie. Seriál mal celosvetovú premiéru 30. apríla na mikrostránke BBC.com.
Spoločnosť Reju bola vybraná do série a účinkuje v dvoch krátkych filmoch, ktoré skúmajú prácu spoločnosti na riešení jedného z najnaliehavejších problémov v móde, ktorým je textilný odpad. Filmy zdôrazňujú rozsah problému aj kolaboratívne riešenia potrebné na vybudovanie obehovejšieho textilného systému.
„Textilný odpad je jednou z najnaliehavejších výziev módneho priemyslu a jeho riešenie si vyžaduje inovácie, infraštruktúru a spoluprácu v celom hodnotovom reťazci," povedal Patrik Frisk, generálny riaditeľ spoločnosti Reju. „Sme hrdí na to, že sme súčasťou tejto série a že zdôrazňujeme koordinované úsilie v oblasti technológií, infraštruktúry a partnerstiev, ktoré je potrebné na to, aby bola obehová hospodárnosť možná."
Prvý film skúma rozsah a komplexnosť textilného odpadu a poskytuje pohľad na polyester ako materiál a technológiu, ktorá stojí za patentovaným regeneračným procesom spoločnosti Reju. Druhý film sa zameriava na partnerskú spoluprácu a predstavuje spojenectvo medzi spoločnosťami Reju a Goodwill Industries, ktoré zdôrazňuje dôležitosť synergie medzi zberom, triedením, prípravou a regeneráciou. Film ukazuje, čo je potrebné na vybudovanie obehového textilného systému.
„Goodwill je už dlho v popredí v identifikácii najefektívnejších spôsobov opätovného použitia textilu z druhej ruky," povedal Steve Preston, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Goodwill Industries International. „Keďže globálna produkcia textilu neustále rastie, séria Fashion Redsed zdôrazňuje, ako technológie, infraštruktúra a spolupráca podporujú obehovosť – vytvárajú hodnotu pre komunitu a zároveň znižujú odpad. Partnerstvo Goodwill so spoločnosťou Reju, ktoré sa objavilo v jednom z filmov, odráža náš spoločný záväzok budovať praktické a reálne riešenia pre zhodnocovanie a opätovné použitie textílií."
Séria odráža rastúcu dynamiku v rámci škálovateľných riešení na systémovej úrovni pre obehové hospodárstvo v textilnom priemysle. Prostredníctvom svojej technológie regenerácie a ekosystémových partnerstiev sa spoločnosť Reju snaží riešiť kritickú medzeru v obehovom hospodárstve textilu tým, že umožňuje zber, triedenie, prípravu a regeneráciu textilného odpadu bohatého na polyester v priemyselnom meradle.
„Fashion Redressed" je teraz k dispozícii na stránke www.fashionredressed.com.
O spoločnosti Goodwill Industries International
Goodwill pracuje na zlepšení kvality života jednotlivcov a rodín posilňovaním komunít, buduje prepojenie s príležitosťami a pomáha ľuďom v núdzi dosiahnuť ich potenciál prostredníctvom vzdelávania a iniciatívy Power of Work® (Sila práce).
Organizácie Goodwill v Severnej Amerike už takmer 125 rokov pomáhajú ľuďom nájsť si prácu, uživiť rodiny a cítiť uspokojenie z práce. Existuje 150 miestnych organizácií Goodwill, ktoré pomáhajú ľuďom prostredníctvom rôznych služieb sprostredkovania zamestnania, programov odbornej prípravy a iných komunitných služieb. Prostredníctvom Goodwill získava tisíce ľudí zamestnanie a ďalšie sociálne služby a v roku 2024 organizácia pomohla viac ako 2,1 miliónom ľudí rozvíjať zručnosti, získavať prístup k zdrojom a rozvíjať svoju kariéru.
Goodwill predáva darované veci vo viac ako 3 400 maloobchodných a outletových predajniach v USA a Kanade, ako aj prostredníctvom online trhovísk. Z výnosov sa financujú školiace programy a pracovné miesta, ktoré pomáhajú ľuďom nájsť si prácu alebo posunúť sa v kariére.
Goodwill zohráva kľúčovú úlohu pri podpore obehového hospodárstva a je jedným z najväčších propagátorov opätovného použitia v Severnej Amerike. V roku 2024 pomohla spoločnosť Goodwill udržať v obehu tovar v hodnote 4,4 miliardy libier, čím predĺžila životnosť textílií a iného darovaného tovaru.
O komerčných produkciách BBC StoryWorks
BBC StoryWorks je oceňované štúdio značkového obsahu spoločnosti BBC Studios, komerčnej vetvy skupiny BBC Group. Vychádzajúc zo storočnej histórie BBC ako dôveryhodného rozprávača príbehov, StoryWorks pracuje pre klientov na vytváraní nádherne spracovaných príbehov, ktoré dojímajú a inšpirujú zvedavé mysle naprieč platformami a po celom svete. Viac informácií o BBC StoryWorks nájdete na stránke www.bbc.com/storyworks.
O spoločnosti Reju
Reju je spoločnosť na regeneráciu textílií, zameraná na vytváranie inovatívnych riešení na recykláciu polyesterového textilu a PET odpadu od spotrebiteľov. Cieľom spoločnosti Reju, ktorú vlastní spoločnosť Technip Energies a ktorá využíva technológiu vyvinutú v rámci výskumu IBM, je vytvoriť globálny obehový textilný ekosystém s cieľom riešiť problematiku PET plastu z textilného odpadu od spotrebiteľov. Viac informácií nájdete na stránke www.reju.com
