Filmy o odpadach tekstylnych i obiegu zamkniętym w ramach serii „Fashion Redressed"

Dwa krótkie filmy przygotowane w ramach serii treści sponsorowanych prezentują technologię regeneracji poliestru firmy Reju i współpracę z Goodwill Industries.

PARYŻ, 30 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Reju, lider w dziedzinie regeneracji tekstyliów, pojawia się w „Fashion Redressed", serii treści sponsorowanych prezentowanej przez Global Fashion Agenda i produkowanej dla GFA przez BBC StoryWorks Commercial Productions, ukazującej bardziej zrównoważone innowacje globalnej publiczności. Premiera serii odbyła się na całym świecie 30 kwietnia na mikrowitrynie BBC.com.

Patrik Frisk, CEO of Reju, stands alongside post-consumer textile waste. The textile-to-textile regeneration company is featured in 'Fashion Redressed', a BBC StoryWorks series addressing the textile waste crisis.

Reju została wybrana do udziału w serii i występuje w dwóch krótkich filmach analizujących działania firmy na rzecz rozwiązania jednego z najpilniejszych wyzwań branży modowej - odpadów tekstylnych. Filmy podkreślają zarówno skalę problemu, jak i potrzebę współpracy przy tworzeniu rozwiązań umożliwiających budowę w większym stopniu obiegowego systemu tekstylnego.

„Odpady tekstylne to jedno z najbardziej pilnych wyzwań branży modowej, a sprostanie mu wymaga innowacji, infrastruktury i współpracy w całym łańcuchu wartości - powiedział Patrik Frisk, dyrektor generalny Reju. - Jesteśmy dumni z udziału w tej serii i możliwości pokazania skoordynowanych działań w obszarze technologii, infrastruktury i partnerstw, które są niezbędne dla systemu obiegowego".

Pierwszy film analizuje skalę i złożoność problemu odpadów tekstylnych, przedstawiając informacje na temat poliestru jako materiału oraz technologii stojącej za autorskim procesem regeneracji Reju. Drugi koncentruje się na współpracy partnerskiej, prezentując sojusz między Reju a Goodwill Industries i podkreślając znaczenie synergii w zakresie zbiórki, sortowania, przygotowania i regeneracji. Film pokazuje, co jest potrzebne do budowy obiegowego systemu tekstylnego.

„Goodwill od dawna znajduje się w czołówce organizacji wskazujących najbardziej efektywne ścieżki ponownego wykorzystania tekstyliów używanych - powiedział Steve Preston, prezes i dyrektor generalny Goodwill Industries International. - W miarę dalszego wzrostu globalnej produkcji tekstyliów seria >>Fashion Redressed<< pokazuje, w jaki sposób technologia, infrastruktura i współpraca wspierają rozwój systemu obiegowego - tworząc wartość dla społeczności przy jednoczesnym ograniczaniu odpadów. Partnerstwo Goodwill z Reju przedstawione w jednym z filmów odzwierciedla nasze wspólne zaangażowanie w budowę praktycznych, rzeczywistych rozwiązań w zakresie odzysku i ponownego wykorzystania tekstyliów".

Seria odzwierciedla rosnący potencjał skalowalnych, systemowych rozwiązań w zakresie recyklingu tekstyliów. Dzięki swojej technologii regeneracji i partnerstwom ekosystemowym Reju pracuje nad rozwiązaniem kluczowej luki w obiegu zamkniętym tekstyliów, umożliwiając zbiórkę, sortowanie, przygotowanie i regenerację odpadów tekstylnych bogatych w poliester na skalę przemysłową.

„Fashion Redressed" jest już dostępne na stronie www.fashionredressed.com.

Goodwill Industries International

Goodwill działa na rzecz poprawy jakości życia osób i rodzin poprzez wzmacnianie społeczności, stwarzanie możliwości oraz pomaganie osobom potrzebującym w osiąganiu ich potencjału dzięki edukacji i sile pracy (Power of Work®).

Od blisko 125 lat organizacje Goodwill w całej Ameryce Północnej pomagają ludziom znaleźć pracę, utrzymać swoje rodziny i odczuwać satysfakcję płynącą z pracy. Istnieje 150 lokalnych organizacji Goodwill, które wspierają ludzi poprzez różnorodne usługi pośrednictwa pracy, programy szkoleniowe i inne usługi w ramach społeczności lokalnych. Tysiące osób korzystają z zatrudnienia i innych usług społecznych oferowanych przez Goodwill, a w 2024 r. organizacja pomogła ponad 2,1 mln osób rozwijać umiejętności, uzyskiwać dostęp do zasobów i rozwijać kariery zawodowe.

Goodwill sprzedaje podarowane przedmioty w ponad 3400 sklepach detalicznych oraz outletowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a także za pośrednictwem platform internetowych. Uzyskane przychody finansują programy szkoleniowe i pośrednictwo pracy, pomagając ludziom znaleźć zatrudnienie lub rozwijać karierę.

Goodwill odgrywa kluczową rolę w napędzaniu gospodarki o obiegu zamkniętym i jest jednym z największych propagatorów recyklingu w Ameryce Północnej. W 2024 r. Goodwill pomogła utrzymać w obiegu 4,4 miliarda funtów towarów, wydłużając cykl życia tekstyliów oraz innych podarowanych produktów.

BBC StoryWorks Commercial Productions

BBC StoryWorks to wielokrotnie nagradzane studio tworzące treści sponsorowane należące do BBC Studios, komercyjnego ramienia grupy BBC. Bazując na stuletniej tradycji BBC jako zaufanego twórcy, StoryWorks współpracuje z klientami, tworząc starannie opracowane historie, które poruszają i inspirują ciekawych świata odbiorców na różnych platformach na całym świecie. Dowiedz się więcej o BBC StoryWorks na stronie www.bbc.com/storyworks.

Reju

Reju jest spółką zajmującą się regeneracją materiałów i tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie odzyskiwania tekstyliów poliestrowych oraz odpadów PET pochodzących z recyklingu poużytkowego. Jako spółka należąca do Technip Energies i wykorzystująca technologię opracowaną w ramach badań prowadzonych przez IBM, Reju stawia sobie za cel budowę globalnego systemu zamkniętego obiegu tekstyliów, aby rozwiązać problem znajdującego się w nich tworzywa PET. Więcej informacji: www.reju.com

