Fim de ano: cerveja é bebida preferida de brasileiros e brasileiras

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Segundo pesquisas da Credit Suisse, Euromonitor e Statist, o Brasil vem liderando os rankings de consumo de cerveja estando no TOP 3 da categoria em 2021, detendo pelo menos 7% do consumo mundial. Esta mesma pesquisa mostra que o gasto médio semanal dos brasileiros em cervejas chega a R$46 e alcança um valor de R$184 mensalmente, ou seja, pouco mais de 15% do salário mínimo do país. Devido ao clima quente do Brasil, é quase uma regra que o consumo de cerveja seja feito com a bebida bem gelada, por isso, a Consul, marca que é sinônimo de qualidade e está presente em grande parte dos lares brasileiros, brinca com os perrengues que passamos para conseguir atingir a temperatura ideal e relembra que não precisamos passar por esses momento se tivermos uma cervejeira Consul.

Uma pesquisa sobre hábitos de consumo no país, mostra que a maior parte dos entrevistados (93,2%) considera cerveja sua bebida predileta. No Brasil, é comum se ouvir que cerveja boa é cerveja gelada, por isso, outro hábito extremamente comum no país são as gambiarras e métodos caseiros para gelar, como embrulhar a cerveja no papel toalha molhado, jogar sal grosso no gelo e ainda aquela clássica misturinha de água, álcool e sal. Pensando nisso, a Consul desenvolve produtos que acompanham esses novos e velhos comportamentos com expertise, inovação e pioneirismo. Em 2014, a marca inovou lançando no mercado a categoria de cervejeira e em 2018, esse produto ganhou uma versão conectada a um aplicativo que sinaliza o abastecimento.

Dados levantados pelo Kantar, apontam que 2020 foi o ano que tivemos maior consumo de cervejas em casa, com taxa de 68,60%. Esse crescimento de consumo foi favorecido pela pandemia, que nos manteve em isolamento e nos privou de momentos de confraternização, ou seja, o comportamento dos consumidores mudou e agora o consumo de cerveja em casa é um hábito comum, favorecendo, consecutivamente, o desenvolvimento de produtos que auxiliam e facilitam esse novo hábito. Receber os amigos ou a família em casa e deixá-los à vontade para gelar suas bebidas é apenas uma das facilidades que ter uma cervejeira te traz, além disso, o produto é compacto, moderno e gela as bebidas muito rapidamente, sem dor de cabeça.

Com prateleiras ajustáveis, porta de vidro para melhor visualização interna, painel digital para controle de todas as funções, sistema Frost Free, luzes internas de LED, 5 níveis de temperatura que chegam até - 4ºC sem congelar e um super espaço interno com capacidade total de até 82 Litros, ou seja, 75 latinhas de 350 ml, 37 garrafas de 600 ml e até 5 barris, num tamanho ideal para você colocar em sua sala, churrasqueira, cozinha ou onde preferir (48 cm de Largura, 87cm de Altura, 58cm de Profundidade e somente 28 Kg). Estão disponíveis nas cores vermelho, amarelo e titanium e podem ser encontrados nas principais varejistas do Brasil e na Loja Online da Consul .

Sobre a Consul

