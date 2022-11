Fim do ano combina com Lovin' Wine

SÃO PAULO, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- As festas de fim de ano se aproximam. É tempo de celebrar a saúde, a família, as conquistas. E nada melhor que comemorar ao redor da mesa e brindar a vida. Um bom vinho é o par perfeito e indispensável para saborear a ceia de Natal e também para receber o ano novo.

A Lovin' Wine, startup de vinhos em lata, não poderia ficar de fora da festa. Tem dicas deliciosas para combinar bebidas e comidas com um portfólio completo de vinhos premium em lata.

Para harmonizar com as festividades a Lovin' indica: Red Wine, Brut White, Rosé Dry, White Dry, Rosé Wine e White Wine.

Além destes rótulos o lançamento Brut Rosé também combina muito com as festas. Bem versátil, harmoniza perfeitamente com saladas, carnes brancas e vermelhas, além de ficar incrível com sobremesas não muito doces.

Do Chester ao Peru e de sobremesas ao Panetone, a marca tem rótulos para todos os gostos, com destaque para os frisantes que deixam as ceias e comemorações ainda mais requintadas e especiais.

Combinar o prato com o vinho traz uma verdadeira explosão de sabores. Os pratos da ceia de Natal harmonizam perfeitamente com vinhos brancos pelas suas qualidades de firmeza e intensidade de sabor.

A carne suína afeiçoa-se com vinhos tintos, rosés e brancos, pois é uma carne equilibrada e delicada.

Nozes e castanhas, comuns em festas de fim de ano, harmonizam com vinhos rosés ou espumantes, e os clássicos panetones ficam muito mais saborosos quando consumidos acompanhados de vinhos doces, trazendo uma boa opção de sobremesa para esta ocasião.

O tradicional brinde de Ano-Novo com espumantes, além de marcarem uma tradição, são especiais e harmônicos com diversos tipos de pratos.

Escolha suas opções preferidas e boas festas!

Contato:

Priscilla Kopke

Telefone: (31) 988538135

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1958307/FIM_DE_ANO.jpg

FONTE Lovin’ Wine

SOURCE Lovin’ Wine