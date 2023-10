Fimo et ConcealFab annoncent un partenariat stratégique pour les produits PIM Shield

Cette gamme élargie de produits conjoints offrira une grande variété de solutions innovantes conçues pour atténuer les problèmes liés à l'intermodulation passive (PIM) dans les réseaux mobiles

MILAN et COLORADO SPRINGS, Colo., 2 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Fimo, leader mondial dans la conception et l'installation de composants et de solutions pour les sites de télécommunications mobiles, et ConcealFab, un fournisseur renommé de produits de dissimulation de radiofréquence et de solutions d'atténuation de la PIM, sont ravis d'annoncer leur partenariat stratégique pour fournir des solutions innovantes pour l'atténuation de la PIM au niveau mondial.

Cette collaboration réunit l'expertise de Fimo en matière de fixation de câbles et les solutions de pointe PIM SHIELD® de ConcealFab, aboutissant à un portefeuille complet répondant aux besoins en constante évolution des opérateurs de télécommunications, des opérateurs et des fournisseurs d'infrastructures mobiles. Les points clés du partenariat et de l'expansion de la gamme de produits PIM Shield comprennent :

Des solutions PIM Shield complètes : ce partenariat se traduira par une large gamme de produits PIM Shield, couvrant des matériaux de blindage avancés, des accessoires de test PIM et des pinces de câble PIM Shield. Ces solutions répondront aux besoins en infrastructure de télécommunications, garantissant des performances et une fiabilité réseau optimales.

Des performances améliorées : Fimo et ConcealFab s'engagent à fournir des produits haute performance qui réduisent les problèmes liés à la PIM et améliorent l'efficacité du réseau. La gamme de produits comprendra des matériaux de blindage PIM avancés offrant des performances de réduction supérieures.

Des options de personnalisation : cette gamme de produits offrira des options de personnalisation pour répondre aux exigences spécifiques des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs d'infrastructure. Cette flexibilité permettra aux clients d'adapter les solutions PIM Shield à leurs configurations réseau uniques.

Une expertise de premier plan dans le secteur : forts de plusieurs décennies d'expérience combinée dans le secteur des télécommunications, le partenariat entre Fimo et ConcealFab apporte une expertise inégalée sur le marché, stimulant l'innovation et l'excellence des produits.

« Nous sommes fiers de nous associer à ConcealFab, un leader reconnu pour ses solutions PIM SHIELD », a déclaré Luca Tamberi, PDG de Fimo. « Nos efforts conjoints nous permettront de fournir des produits PIM Shield de pointe, capables de relever les défis croissants auxquels est confrontée l'industrie des télécommunications. Ce partenariat réaffirme notre engagement à fournir des solutions de pointe qui permettront à nos clients de construire et de maintenir des réseaux sans fil robustes. »

« Ce partenariat stratégique avec Fimo s'aligne parfaitement avec notre mission de fournir des solutions PIM SHIELD innovantes s'intégrant parfaitement dans l'infrastructure des télécommunications », a déclaré Jonathan Fitzhugh, vice-président de ConcealFab. « En combinant notre expertise avec les connaissances avancées de Fimo, nous pouvons offrir une gamme complète de solutions PIM Shield qui établissent de nouvelles normes industrielles. »

Le catalogue PIM Shield est déjà disponible pour tous les clients. Pour plus d'informations sur cette collaboration et les prochaines offres de produits, rendez-vous sur https://www.fimoworld.com/en/fimo-components/catalogue/pim-shield/

À propos de Fimo :

Avec 90 ans d'histoire et d'expérience, le groupe FIMO est un leader mondial dans la fabrication et la vente de produits et de systèmes de télécommunications développés pour répondre aux besoins actuels et futurs des clients. Présent dans le monde entier, le groupe dispose de l'un des plus grands portefeuilles de produits sur le marché, dédié à tous les types d'installations et soutenu par des investissements continus en R&D et en innovation technologique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fimoworld.com

À propos de ConcealFab :

ConcealFab, Inc. est un leader de l'industrie pour l'infrastructure de petites cellules, l'atténuation des interférences PIM et les solutions de dissimulation gouvernementale depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, vous pouvez trouver nos produits dans les rues, sur les tours, les toits, les stades et les aéroports. Grâce à ses lignes de produits de pointe, ConcealFab a constamment amélioré les performances du réseau et facilité les déploiements rapides de sites pour les principaux opérateurs sans fil en restant fidèle à ses valeurs : partenariats mondiaux avec les équipementiers radio, ingénierie de haute qualité et fabrication en interne. En tant que fier membre de la famille Valmont Telecom, sa mission est d'offrir à ses clients le portefeuille le plus complet d'infrastructures 5G et de collaborer avec les plus grandes entreprises de services publics, municipalités et SIIC du pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.concealfab.com .

Contact :

Nicola Bongianino

+39.339.8851801

Directeur de la Division Composants, FiMo

[email protected]

Chloé Cupillard

Directrice Marketing

Groupe FiMo

[email protected]

SOURCE Fimo; ConcealFab