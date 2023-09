Fin de « Liugong Island Cup », la Coupe du monde de triathlon 2023 de Weihai & et de « Triangle Tyre Cup », la série de triathlon extrême de Weihai 2023 en Chine

WEIHAI, Chine, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Un communiqué de CRI Online :

Le 27 août, les deux journées de la Coupe du monde de triathlon de Weihai 2023, « Liugong Island Cup », et de la série de triathlon extrême de Weihai 2023, « Triangle Tyre Cup », se sont achevées en beauté sur le site de triathlon de Half Moon Bay, à Weihai. Les athlètes venus de 31 pays et régions du monde entier ont offert au public un spectacle festif captivant et passionné.

The race scene

Le 26 août, le coup d'envoi de la Coupe du monde de triathlon 2023 de Weihai, baptisée « Liugong Island Cup », a été donné. 91 athlètes venus de 26 pays et régions ont participé aux courses Elite Hommes et Elite Femmes, où le Mexicain Crisanto Grajales et l'Italienne Bianca Seregni ont respectivement remporté la victoire.

La série de triathlon extrême de Weihai 2023, baptisée « Triangle Tyre Cup », organisée le 27 août, était tout aussi passionnante et captivante. Cet événement a mis en place 42 groupes de compétition et a attiré 1 764 athlètes issus de 13 pays et régions, ainsi que de plus de 20 provinces et villes. Dimity-Lee Duke, une athlète féminine d'Australie, a établi un nouveau record féminin pour la série de triathlon extrême de Weihai avec un temps de 6:24:24, réduisant le précédent record de trois minutes et 41 secondes.

Après plus de dix ans de développement, la Coupe du monde de triathlon de Weihai est devenue une plateforme d'événements de grande qualité qui intègre les sports de compétition, les sports de loisir et l'industrie du sport. Son influence et sa popularité croissantes d'année en année en ont fait un jeu de triathlon mondialement connu, l'un des dix premiers événements de tourisme sportif en Chine et le projet de démonstration d'une industrie sportive de niveau national. Antonio Alvarez, vice-président de l'Union internationale de triathlon, a fait l'éloge de l'événement et a exprimé l'espoir que Weihai, qui possède l'une des plus belles plages du monde, devienne à l'avenir une importante base de triathlon de classe mondiale.

