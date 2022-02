Fin de la compétition en ligne de kung-fu avec des participants des cinq continents

Entre-temps, un jury professionnel composé de 11 juges de niveau national et moines-guerriers a été nommé par le Temple Shaolin, et la totalité du processus d'évaluation a été diffusée à l'intention du grand public.

« Les concurrents des États-Unis et de l'Europe se sont démarqués par leur enthousiasme, les participants asiatiques débordaient d'attentes, les amateurs de kung-fu sud-américains ont montré au monde leurs styles diversifiés et les concurrents de l'Océanie ont été très dynamiques tandis que ceux du continent africain ont été impressionnants », a déclaré l'abbé Shi Yongxin en faisant l'éloge des concurrents.

« Non seulement les participants ont-ils amélioré leurs aptitudes de kung-fu et leur forme physique, mais ils sont aussi repartis ravivés et revigorés », a commenté Yanbin, lauréat du prix pour contribution exceptionnelle des jeux, du centre culturel Shaolin de Saint-Pétersbourg, en Russie.

Le gouvernement, les institutions et les entreprises de tous les pays du monde ont soutenu généreusement la compétition. L'ambassadeur de l'UNESCO, l'ancien président autrichien, l'ambassadeur autrichien en Chine, le maire de New York, un représentant slovaque, la Shaolin Kung Fu Federation du Japon, ainsi que des députés et des leaders religieux de nombreux pays ont adressé des messages de félicitations aux organisateurs. Un exemple qu'ont suivi des célébrités comme Jackie Chan et Wu Jing.

L'abbé Shi Yongxin estime qu'il est très important de cultiver les talents et le patrimoine du kung-fu Shaolin : « Pour faire connaître cette discipline, il faut avoir les meilleurs talents, et par conséquent, les meilleures écoles. »

Pour aider les disciples de Shaolin de l'étranger à pratiquer le kung-fu, le Temple Shaolin a lancé divers programmes de formation académique et professionnelle destinés aux amateurs de kung-fu du monde entier, en plus de centres culturels Shaolin aux quatre coins du monde et d'écoles de kung-fu à Dengfeng, dans la province chinoise du Henan.

Le Temple Shaolin cherche maintenant une façon plus innovante de transmettre et de faire connaître le kung-fu Shaolin. Les jeux en ligne de kung-fu Shaolin de 2022 marquent le début d'une nouvelle ère, et des activités plus diversifiées seront lancées en ligne et hors-ligne à l'avenir.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1751478/image_1.jpg

SOURCE Shaolin Temple