Final de ano: como economizar na viagem internacional

Com o mercado do turismo aquecido, viagens podem ficar mais baratas com queda de preço nas passagens

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com a aproximação das festas de final de ano, começa a corrida pela busca de viagens. Em 2023, o turista ainda pode contar com um incentivo a mais: o custo médio das passagens aéreas para viajar no fim do ano, de 22 de dezembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024, caiu 4,7% em comparação ao mesmo intervalo de 2022, segundo um estudo do buscador de viagens Kayak.

Nos destinos internacionais, Buenos Aires e Miami foram os destinos mais procurados na plataforma, com variação no preço das passagens de +2% e -8% respectivamente. Para deixar a viagem ainda mais fácil, a Western Union (NYSE: WU), líder mundial em serviços de pagamentos e transferências de dinheiro, preparou algumas dicas de como economizar com o câmbio na visita aos países.

Buenos Aires:

Com a desvalorização da moeda do país vizinho, cada vez mais tem aumentado o número de turistas brasileiros. A recomendação é que o cliente sempre tenha alternativas diferentes em relação à moeda, para assim aproveitar as melhores taxas e ter disponibilidade sempre. Mesmo com as mudanças recentes no país, a remessa da Western Union se mantém como uma das melhores opções de cotação no mercado, ou seja, quando o cliente faz uma remessa da Western Union do Brasil para a Argentina e retira o dinheiro lá diretamente pode aproveitar valores extremamente competitivos. Esta remessa pode facilmente ser feita pelo aplicativo Western Union, ou nas lojas próprias.

A opção da remessa é rápida e fácil, porém também é recomendável levar Pesos Argentinos do Brasil, para as primeiras necessidades (um lanche ou o taxi do aeroporto até o hotel, primeiros gastos). Vale ressaltar que existem taxas de câmbio diferentes na Argentina, e por isso o turista deve estar muito atento ao que está pagando. Os valores em Pesos são muito altos e isso pode confundir na hora de fazer as contas; o ideal é sempre pesquisar as taxas com antecedência, para evitar surpresas, usando sempre empresas legalizadas.

Miami:

Miami aparece ano após ano nas listas de destinos favoritos dos brasileiros, principalmente por ser considerada a capital das compras, já que existem opções bem diversas, que vão do luxo de mega shoppings à economia dos famosos outlets.

Diferente do que acontece na Argentina, o dólar apresenta uma forte valorização, e por isso a compra da moeda deve ser feita de forma inteligente, como por exemplo: adquirir o dólar em momentos de desvalorização pode ser vista como uma forma de proteger o valor do dinheiro durante a viagem. Dessa forma, o turista evita possíveis perdas financeiras caso a moeda americana volte a se valorizar no futuro já que as flutuações cambiais podem ser imprevisíveis e influenciadas por uma série de fatores externos.

A recomendação da Western Union é que o cliente sempre faça a compra da moeda aos poucos, levando em consideração a atual cotação e a variação. É importante ressaltar que não é recomendável a compra da moeda na iminência da viagem, a estratégia do chamado câmbio médio (fazer a aquisição da moeda estrangeira mês a mês) é fundamental para quem busca as melhores cotações, e assim economizar. Vale lembrar que na Western Union é possível utilizar o app para realizar remessas durante a viagem e receber nos locais WU no destino. Além disso, quem tem as famosas contas globais, também pode usar o serviço digital da empresa para carregá-las de modo fácil e com muita conveniência.

Dicas que valem ouro

Levar uma quantidade de dinheiro em ''cash'' é essencial para gastos imediatos na chegada ao destino, e para emergências. Além disso, é possível também utilizar as remessas internacionais para receber dinheiro no exterior, utilizar os cartões pré-pagos ou ainda carregar as contas globais diretamente pelo celular. Cada uma das opções possui diferentes taxas.

No caso das remessas, o turista deve prestar muita atenção na hora de enviar o dinheiro, atentando-se para usar o nome exatamente igual ao do documento que usará para sacar o dinheiro. Isso porque em uma transferência dessa modalidade são utilizados dois fatores de segurança: o número da transferência (MTCN) e o nome completo. Para quem tem dúvidas, é interessante consultar um especialista em qualquer uma das 92 lojas da Western Union espalhadas pelo Brasil, para que possa aconselhar a melhor forma para fazer a compra.

