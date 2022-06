Finaliste pour le WLA Award 2022 -- Zibo, dans la province du Shandong va devenir la deuxième ville-parc de Chine

Selon le bureau d'information de l'autorité municipale de Zibo, Zibo est la deuxième ville en Chine qui prévoit de se transformer totalement en parc. Rien qu'en 2021, 272 nouveaux parcs ont été créés, et 915,23 hectares de jardins urbains et d'espaces verts ont été entièrement créés ou rénovés. De tous les nouveaux parcs, la zone de haute technologie du parc culturel et sportif de Zibo est le plus impressionnant.