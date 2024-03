Finance : InfoCamere débarque au Luxembourg avec le service « ID-LEI »

Les entreprises et les personnes morales peuvent obtenir le code d'identification d'entité juridique auprès du premier opérateur italien et leader mondial, lauréat du prix de la Gleif « Émetteur de LEI le plus performant dans la catégorie des grandes capitalisations 2023 ».

LUXEMBOURG, 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- Fiabilité, flexibilité et rapidité pour passer en toute confiance d'un instrument financier à l'autre. IInfoCamere - société des chambres de commerce italiennes pour l'innovation numérique et leader de la fiabilité des services d'enregistrement et d'information pour les entreprises - a étendu son activité en Europe pour l'émission et la gestion des codes LEI d'identification d'entité juridique (obligatoire pour les personnes morales effectuant des transactions sur des instruments financiers) via le portail ' ID-LEI ', qui vient d'être mis en place au Luxembourg.

Companies and legal entities can obtain the Legal Entity Identifier code from first Italian operator and world leader InfoCamere, winner of 'Best-Performing LEI Issuer - Large Cap Category 2023' Gleif Award.

InfoCamere gère plus de 166 000 codes LEI et se classe parmi les 5 premières unités opérationnelles locales dans le monde, avec un niveau de fiabilité et d'excellence largement reconnu et récemment récompensé par le prix « Émetteur de LEI le plus performant dans la catégorie des grandes capitalisations (plus de 100 000 LEI sous gestion) » décerné par la Global Legal Entity Identifier Foundation qui coordonne le système LEI au niveau mondial.

Le service « ID-LEI » d'InfoCamere est conçu pour simplifier le processus d'obtention d'un code LEI. Grâce à une plateforme en ligne dédiée , les entreprises et les personnes morales peuvent demander leur code LEI rapidement et facilement. Une assistance multicanal ( téléphone, chat en direct, e-mail ) gérée par un personnel expérimenté, dans différentes langues, est également disponible.

Le code LEI a une durée d'un an à compter de son émission. Pour le renouveler, il faut chaque année confirmer ou mettre à jour les données qui lui sont associées. En suivant le parcours guidé proposé par le service ID-LEI, l'utilisateur peut initier et effectuer la demande de renouvellement en quelques étapes seulement. Un plan triennal est disponible dès le départ, avec un renouvellement annuel rapide et simplifié pour l'utilisateur.

Un autre avantage offert également à l'étranger par le service ID-LEI est la possibilité d'obtenir le certificat de code LEI qui, dans le cas de la souscription d'un plan triennal, est gratuit. Il s'agit d'un document numérique, émis par InfoCamere, qui prouve en temps réel la possession du code LEI.

La rapidité de la demande, la facilité de traitement, la disponibilité de l'assistance sur plusieurs canaux et la garantie offerte par l'autorité d'un opérateur tel que les Chambres de Commerce, qui est actif sur le marché italien des services TIC depuis quarante ans, sont les points forts du service ID-LEI d'InfoCamere et les raisons de le choisir.

Contacts :

Plus d'infos : id-lei.com

E-mail: [email protected]

Téléphone : 0080081117777

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2351339/Infocamere.jpg