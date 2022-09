Financial Times: l'une des meilleures écoles de commerce au monde est à Leipzig

LEIPZIG, Germany, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- HHL Leipzig Graduate School of Management (HHL) obtient au classement du Financial Times de cette année la 19ème place à l'échelle mondiale et la 3ème place en l'Allemagne. La formation „Master en Management" de HHL se hisse alors parmi les meilleures au monde. Selon le classement publié aujourd'hui, 3 années après avoir obtenu leur diplôme, les étudiants de HHL ont des salaires supérieurs à ceux des étudiants des autres écoles de commerce allemandes. Pour comparer, en Europe leurs revenus mensuels se situent à la seconde place. A l'échelle mondiale, ceux-ci figurent à la 3ème place.

Professeur Stubner, Recteur de HHL:

„Notre classement entre les 20 meilleures écoles de commerce au monde confirme notre but, qui est de proposer des formations de la meilleure qualité qui soit et démontre la plus-value que nos étudiants apportent au monde du travail."

HHL, première école supérieure de gestion au sein du territoire germanophone, a été fondée par des entrepreneurs en 1898 sous le nom „Handelshochschule Leipzig". Depuis, HHL est précurseur dans le monde universitaire. Elle a été la première école de commerce allemande à obtenir l'accréditation internationale par l'AACSB (un gage de qualité), et une des premières écoles à créer une chaire d'éthique économique. En proposant le premier master universitaire à temps partiel, HHL contribue à la conciliation des vies professionnelle et familiale. L'objectif de HHL est de former des leaders efficaces et responsables.

Le 8 octobre, l'université fêtera sa refondation qui a eu lieu il y a 30 ans suite à la réunification des deux états allemands. Les représentants de la presse y sont cordialement invités! Le ministre-président de la Saxe et le maire de Leipzig, tiendront un discours.

https://rankings.ft.com/rankings/2875/masters-of-management-2022

