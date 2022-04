Financially Strong Latina reúne a latinas expertas en dinero para apoyar a la generación X durante el Mes de la Educación Financiera

WASHINGTON, 11 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Abril es el Mes de la Educación Financiera, un mes creado para generar consciencia sobre la necesidad de más educación financiera. Cuando se habla de finanzas personales tendemos a escuchar mucho sobre los "baby boomers" y los mileniales, pero es raro que se haga referencia a la generación nacida entre mediados de la década de 1960 y principios de la década de 1980, también conocida como generación X. Según la AARP, la generación X tiene el mayor nivel de endeudamiento, siente la presión de cuidar de sus padres adultos mayores y es más pesimista con respecto a su futuro financiero.

Jen Hemphill, Latina Money Expert (Latina experta en dinero), AFC® y presentadora de su galardonado podcast Her Dinero Matters se enorgullece en anunciar el segundo evento virtual anual GRATUITO Financially Strong Latina patrocinado por AARP, parte de una serie que reúne a expertas en finanzas de la comunidad latinoamericana para ofrecer educación financiera de latinas para latinas. Para inscribirse, visite financiallystronglatina.com

Esta serie virtual contará con oradoras invitadas que tratarán los siguientes temas:

13 de abril | 7:30 p. m. EST: "Owning Our Power as Latinas to Drive Our Financial Confidence" (Apropiar nuestro poder como latinas para impulsar nuestra confianza financiera)

20 de abril | 7:30 p. m. EST: "Focusing On What Matters Most for our Household Finances" (Enfocarnos en lo que más importa para nuestras finanzas en el hogar)

27 de abril | 7:30 p. m. EST: "Shifting Our Mindset to Become Financially Stronger" (Cambiar nuestra mentalidad para volvernos más fuertes financieramente). Espacio de preguntas y respuestas en vivo

"Con el conocimiento viene el empoderamiento; cuanto más sepa sobre sus propias finanzas, mejor preparada estará para tomar decisiones con argumentos. ¿Y quién mejor para empoderar a la comunidad latina en torno a las finanzas que las propias latinas expertas en dinero? Jen Hemphill y su panel de latinas expertas en dinero hacen que el tema de las finanzas personales se sienta accesible y culturalmente relevante", mencionó Verónica Segovia Bedon, gerente sénior de Audiencia de AARP. "Nos enorgullece patrocinar el evento Financially Strong Latina de este año y conectar a las latinas con recursos financieros de AARP como AARP MoneyMap™", agregó.

Financial Strong Latina es patrocinado por AARP, la organización no partidista sin fines de lucro más grande del país dedicada a empoderar a personas mayores de 50 años. Descargo de responsabilidad del patrocinador: Este evento no es organizado por AARP; sin embargo, como patrocinador del evento, AARP siempre recomienda consultar a su asesor financiero/fiscal o a su abogado para recibir asesoría sobre su situación personal.

Acerca de Jen Hemphill

Jen Hemphill es Latina Money Expert, AFC® (Asesora Financiera Acreditada), autora, oradora y presentadora del podcast Her Dinero Matters. Ha aparecido en publicaciones como Forbes, Oprah Magazine y NPR. Para obtener más información, visite www.jenhemphill.com o siga a @JenHemphill en Instagram.

Acerca de AARP

AARP es la organización no partidista sin fines de lucro más grande del país dedicada a empoderar a personas mayores de 50 años para que tengan la posibilidad de elegir cómo vivir a medida que pasa el tiempo. Con presencia a nivel nacional y casi 38 millones de miembros, AARP fortalece a las comunidades y aboga por lo que más les importa a las familias: seguridad en salud, estabilidad financiera y realización personal. AARP también produce las publicaciones de circulación más grandes del país: AARP The Magazine y AARP Bulletin. Para obtener más información, visite www.aarp.org o www.aarp.org/espanol y siga a @AARP, @AARPEnEspañol, @AARPadvocates y @AliadosAdelante en Facebook y Twitter.

