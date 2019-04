FinanZero capta R$ 42 milhões em rodada Series B

A startup foi fundada em 2016 pelo empreendedor sueco Olle Widén e pelas empresas de investimento Webrock Ventures e Zentro Global Partners. No mesmo ano, recebeu o aporte de R$ 5 milhões do fundo de capital aberto Vostok Emerging Finance e iniciou seu processo de ampliação das operações.

Com o crescimento contínuo da startup, um novo aporte financeiro foi realizado em 2018, desta vez no valor de R$ 12 milhões. "'Hoje, a empresa vem mantendo um crescimento de 50% por trimestre, o que soma mais de 1 milhão de visitas ao site por mês", relata Widén. Liderando a transformação do mercado, a FinanZero compara ofertas de até 30 instituições financeiras para crédito pessoal, refinanciamento de imóveis e de veículos.

"O Brasil continua sendo nosso mercado de fintech preferido no mundo todo e, através da FinanZero, temos uma grande chance de participar efetivamente desse mercado de empréstimo ao consumidor que é extremamente atrativo. Com uma equipe forte, parcerias e tração crescente, estamos mais do que felizes em continuar a apoiar a FinanZero", diz David Nangle, CEO da Vostok Emerging Finance.

SOBRE A FINANZERO

A FinanZero é uma fintech que opera como buscador de empréstimo online comparando ofertas de crédito junto a instituições financeiras. A empresa tem algumas das melhores taxas do mercado e consegue comparar de 1 até 10 condições de empréstimo de maneira rápida e simples. Além disso, todo serviço é 100% gratuito para quem solicita o empréstimo.

A FinanZero é um correspondente bancário regulamentado pela lei 3.954/11 do Banco Central do Brasil. Saiba mais em www.finanzero.com.br.

