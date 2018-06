FinanZero lança nova versão de seu portal de serviços e traz novidades ao formato para os acessos mobile

A principal novidade da nova versão é uma total integração aos acessos via aparelhos móveis como tablets e, principalmente, os telefones celulares. Isto porque, mais de 70% das solicitações de empréstimos de clientes ao portal da FinanZero são através do uso de smartphones.

"O novo portal foi reescrito para os acessos mobile e agrega algumas características que facilitam o acesso pelo celular, como por exemplo, seu formato que está mais amigável e mais fácil de ser visualizado pela tela do aparelho. Além disso, o site está mais ágil e a página pode ser vista com mais rapidez. O formato de seu conteúdo também foi modificado, ou seja, os principais serviços oferecidos pela empresa são acessados já na primeira tela, não há a necessidade de navegar pelo site para acha-los", explica Sérgio Dias, diretor de tecnologia da FinanZero.

O novo projeto teve a duração de seis meses entre desenvolvimento e implementação e envolveu uma equipe de cinco pessoas da FinanZero. Daqui para frente, as atualizações serão on demand e as integrações já serão automáticas.

Integração Total

Quando falamos em novo projeto tecnológico destinado as transações financeiras pela internet logo se pensa em segurança. As fintechs têm um sistema totalmente integrado às plataformas criptografadas das instituições financeiras, ou seja, tudo é feito com muita segurança. O cliente que acessa o novo portal da FinanZero automaticamente estará se interligando a outros sistemas de todas as 25 instituições financeiras parcerias da empresa. A solução sai em busca da melhor opção, acompanhando o perfil preenchido pelo solicitante na proposta de aquisição por um empréstimo.

Em alguns casos é possível conseguir um empréstimo em até 55 minutos, isso é possível, não apenas por conta dos critérios avaliados pelos parceiros, mas também pela velocidade de todos os sistemas que estão interligados.

Contatos:

Cadu Guidi - FinanZero

cadu.guidi@finanzero.com.br

Patricia Toddai-Assessora de Imprensa

patricia@toddaicom.com.br

11 3402 1765/96356 1129

FONTE FinanZero

