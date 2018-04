FinanZero recebe aporte de R$ 12 milhões e aposta na liderança como Marketplace de Crédito no Brasil

A rodada "Series A" foi liderada pelo fundo sueco Vostok Emerging Finance com a participação de outros investidores suecos, incluindo a Webrock Ventures e a Zentro. Com este investimento, a FinanZero cresce de patamar com suas operações no Brasil passando a ampliar sua equipe além de investir no aprimoramento da sua própria plataforma online, garantido uma experiência mais transparente e menos burocrática na contração de empréstimos.

O principal objetivo da fintech é ampliar todas as iniciativas de Marketing, focando em expansão de base de clientes e consolidação da marca em escala nacional. No último ano, a companhia cresceu cinco vezes e para os próximos 12 meses a expectativa é crescer 10 vezes mais no volume de créditos intermediados.

Para chegar a esta marca, a fintech conta com 20 colaboradores e cerca de 25 parceiros financeiros, dentre os principais nomes estão: Banco CBSS, BV Financeira, Creditas, Just, Banco Sofisa e PortoCred.

"Com este novo investimento, temos um compromisso ainda maior, não apenas com nossos acionistas, como também com nossos colaboradores e clientes. Vamos continuar investindo em áreas chaves de nossa empresa como vendas, marketing e tecnologia. O Brasil não foi escolhido por acaso, acreditamos que as taxas de juros deverão continuar baixas e, somado a nossa plataforma que usa tecnologia sueca, garantimos o poder de escolha para todos os brasileiros", acrescenta o CEO da FinanZero, o sueco Olle Widén.

A startup nasceu em 2016, no Brasil, e foi uma das escolhidas, na primeira rodada de investimento, pelos fundos de investimentos suecos Webrock Ventures e Vostok Emerging Finance para impulsionar o mercado de empréstimos pessoais online no País. Seu principal negócio é oferecer crédito que vão de mil reais a 50 mil reais de forma 100% online, ou seja, sem que o consumidor precise sair de casa para contratar seu crédito. Mais informações pelo link: www.finanzero.com.br

Contatos:

Cadu Guidi - FinanZero

cadu.guidi@finanzero.com.br

Patricia Toddai-Assessora de Imprensa

patricia@toddaicom.com.br

11 3402 1765

FONTE FinanZero

