Finastra fournit à LGT une solution pour accélérer sa conformité avec le règlement européen sur les paiements instantanés

Grâce à la plateforme de paiement de Finastra, LGT mettra en œuvre des services de paiement instantané

LONDRES, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Finastra , Finastra, fournisseur mondial d'applications logicielles et de marchés financiers, a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par LGT pour déployer des services de paiement instantané en Autriche et au Liechtenstein, et d'autres marchés suivront. LGT mettra en œuvre la plate-forme de paiement de Finastra en utilisant une approche de mise en œuvre de banque modèle, afin d'accélérer sa préparation pour respecter les délais réglementaires de l'UE en matière de paiements instantanés. En dissociant le traitement des paiements de sa plateforme bancaire centrale et en mettant en œuvre la solution évolutive de Finastra, la banque sera également en mesure de répondre à la croissance prévue des volumes de paiements instantanés tout en assurant la disponibilité requise du service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

« Les paiements deviennent de plus en plus sophistiqués, et il est essentiel que nous continuions à évoluer pour répondre aux besoins commerciaux et aux exigences réglementaires de nos clients, a déclaré Bernhard Strauch, responsable des services de titres et de paiements chez LGT Financial Services Ltd. « Nous avons choisi la plateforme de paiement de Finastra car elle prend en charge plusieurs types de paiements au sein d'un système autonome, tout en permettant l'intégration transparente de nouveaux services au fur et à mesure de nos besoins. Grâce à la solution et à l'expertise sectorielle de Finastra, nous bénéficierons de la souplesse nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires et sectorielles. »

La plateforme de paiement de Finastra offre aux banques un système de traitement paiements évolutif, résistant et à l'épreuve du temps. Les institutions financières peuvent répondre aux exigences réglementaires actuelles, réagir plus rapidement aux changements futurs et offrir des services personnalisés à leurs clients. Associée à la mise en œuvre des meilleures pratiques d'une banque modèle, la solution permettra à LGT de respecter rapidement les délais réglementaires de l'UE pour les paiements instantanés, qui approchent à grands pas. Une fois la solution mise en œuvre, la banque pourra facilement adopter d'autres systèmes, tels que SIC5 IP en Suisse, et s'engager dans la voie de la modernisation, de l'innovation et de la croissance. LGT utilise également Finastra Kondor, un système de gestion de trésorerie bancaire, et la plateforme Total Messaging de Finastra.

« De nombreuses institutions doivent évaluer d'urgence si leur environnement actuel de traitement des paiements peut supporter l'augmentation prévue des volumes et la nécessité de fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a déclaré Neil Macro, vice-président et directeur général – Marchés intermédiaires de la région EMEA, paiements chez Finastra. « Il s'agit là d'une priorité majeure pour Finastra : s'assurer que les banques sont prêtes pour l'avenir grâce à nos plateformes de paiement sophistiquées, notamment avec la possibilité de payer au fur et à mesure de la croissance. Soutenues par une architecture ouverte, des API et notre écosystème de partenaires, nos solutions permettent aux banques comme LGT d'innover rapidement, de renforcer la gestion des risques et de fournir des services améliorés aux utilisateurs finaux. Par exemple, la banque peut mettre en œuvre de façon transparente de nouvelles fonctionnalités pour renforcer son offre de paiements instantanés, telles que la vérification du bénéficiaire et le contrôle des sanctions en temps réel. Nous sommes impatients de soutenir LGT dans le développement de ses services de paiement. »

À propos de Finastra

Finastra est un fournisseur mondial d'applications logicielles et de marchés financiers, et a lancé en 2017 la principale plateforme ouverte pour l'innovation, FusionFabric.cloud. Elle est au service d'institutions de toutes tailles, fournissant des solutions logicielles et des services primés dans les domaines du prêt, des paiements, de la trésorerie et des marchés de capitaux et de la banque universelle (banque de détail, numérique et commerciale) pour que les banques soutiennent les relations bancaires directes et se développent par le biais de canaux indirects, tels que la finance embarquée et la banque en tant que service. Son approche pionnière et son engagement en faveur de la finance ouverte et de la collaboration lui valent la confiance de plus de 8 000 institutions, dont 45 des 50 plus grandes banques du monde. Pour plus d'informations, consultez le site finastra.com .