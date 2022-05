Finch cresce em meio à pandemia e investe em espaço inovador

SÃO PAULO, 17 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Fundada em 2013, a Finch é uma empresa de origem nacional que nasceu a partir do spin-off das áreas de Serviços e de TI de um dos maiores escritórios de advocacia do país, o JBM Advogados, que investiu ao longo de sua história na construção de uma tecnologia inovadora e orientada a resultados. No início, destacou-se pela implementação de robôs de captura de informação, automação e gestão de processos para negócios no mundo jurídico, criando cases que abriram caminho para novos paradigmas de evolução.

Em 2015, iniciou um processo acelerado de crescimento, conquistando novos clientes e adquirindo empresas de tecnologia de ponta. A Finch expandiu exponencialmente seus horizontes de atuação e se tornou uma tech-enabled-service company, que utiliza uma plataforma de soluções com foco na otimização de grandes volumes de fluxos recorrentes, eliminando atividades manuais de baixo valor agregado, com melhoria de gestão e embarque de tecnologia em conjunto com o ser humano. Com processos inteligentes e soluções inovadoras, a Finch busca aumentar a produtividade e a eficiência dos seus clientes.

Os números da Finch falam por si. Com mais de 700 colaboradores e três filiais, a empresa possui 300 robôs em atividade, gerencia 18 mil audiências por mês, realiza mensalmente mais de 100 mil cadastros, executa aproximadamente 550 mil fluxos de trabalho por mês, possui mais de 2.7 milhões de processos judiciais sob gestão, consulta diariamente em torno de 2 milhões de processos em sites do Poder Judiciário e em outras bases públicas, possui mais de 10 milhões de ações armazenadas, já realizou 2.5 milhões de notificações e processou 1 bilhão de documentos em sua plataforma. Por meio da coleta e tratamento das informações e sua transformação em conhecimento, recomenda decisões de negócios que geram resultados operacionais, financeiros e contábeis tangíveis, criando estratégias de negócio que agregam valor substancial para seus clientes.

Assim, a Finch nasceu com o propósito de simplificar o mundo jurídico, e pensando nisso, inaugura sua nova sede, dia 19, em São Paulo. O projeto é moderno, funcional e condizente com a sua nova identidade. O design, também, promove a melhor circulação e comunicação entre os colaboradores. Além disso, prioriza o conceito minimalista, usando como base cores claras, linhas retas e formas cuidadosamente utilizadas para potencializar a inovação, a criatividade e o foco no acolhimento dos seus clientes internos e externos.

"O novo espaço é a materialização do nosso propósito e da nossa cultura. Além da modernização das instalações acompanhando nossa história de constante evolução, tornamos o espaço Finch ainda mais propício a conexão e colaboração para geração de novas ideias, valores estes pelos quais sempre nos guiamos", comenta Emília Cappi, diretora Comercial da Finch. "O ambiente, além de ser um *potencializador* *da* comunicação interna, fomenta a criatividade, o bem-estar do time e auxilia muito no dia a dia de atendimento com áreas próprias para cada cliente", comenta.

O petit comitê para os colaboradores da empresa acontecerá às 18h, à rua Butatã 434, bairro Pinheiros.

