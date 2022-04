Finch: E-book inédito e gratuito apresenta as vantagens da automatização das atividades jurídicas

E é justamente sobre este assunto que trata o e-book: "Automatização de atividades jurídicas: entenda como esse diferencial pode ajudar o seu negócio!" lançado pela Finch, por meio do link, gratuito, informado pela empresa. "No caso da inteligência artificial, algumas habilidades humanas podem ser simuladas pela tecnologia como, de forma ilustrativa, ler e interpretar o conteúdo de sentenças e acórdãos judiciais. Neste e-book, explicaremos quais são as maiores vantagens e como adotar a automatização no segmento jurídico, além de apresentar as principais facilidades e os benefícios que a automatização pode trazer para escritórios e departamentos jurídicos de empresas", declara Daniel Corrêa, Gerente de Arquitetura de Soluções da Finch e um dos organizadores do trabalho.

A crescente utilização da tecnologia no ambiente jurídico já é uma realidade e, desde 2009, o acumulado de ações virtuais alcançou impressionantes 153,3 milhões, até 2020, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ainda, segundo o CNJ, cerca de 96,9% dos processos são abertos de forma eletrônica, sendo apenas 3,1% das aberturas em papel. E essa ampla virtualização da área jurídica vem abrindo espaço para a utilização cada vez mais expressiva da tecnologia, e a "advocacia brasileira vem se tornando uma das mais eficientes e inovadoras do mundo, com robôs e inteligência artificial, capazes de otimizar os fluxos de atividades repetitivas, com mais rapidez, eficiência e menor custo, como por exemplo, analisar mais de 10.000 processos e propor estratégias com até 92% de assertividade, em apenas 16 horas. Trabalho que demandaria 25 advogados por 45 dias", comenta Emilia Cappi, Diretora Comercial e de Arquitetura de Soluções da Finch.

Para adquirir o exemplar gratuito, "Automatização de atividades jurídicas: entenda como esse diferencial pode ajudar o seu negócio!", basta acessar: https://conteudo.finchsolucoes.com.br/ebook-automatizacao-atividades-juridicas

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1779001/capa_e_book.jpg

FONTE Finch

SOURCE Finch