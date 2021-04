Finding Her Voice : Dans un nouveau documentaire, Danielle Waterman s'exprime sur l'égalité des sexes dans le sport et sur son expérience de cyberharcèlement

Nolli a déclaré : « Lorsque HSBC m'a demandé pour la première fois s'ils pouvaient partager mon histoire dans un documentaire, je n'aurais jamais imaginé qu'ils consacreraient autant de temps et d'énergie pour créer quelque chose d'aussi génial. J'ai été très ému en regardant le montage final pour la première fois et, bien que cela ait été un peu accablant, cela a été un véritable privilège de raconter mon histoire et de parler ouvertement des hauts et des bas que j'ai connus en cours de route.

« Quand les gens demandent ce qu'il faudrait faire pour améliorer les possibilités offertes aux femmes dans le sport, pour moi, ce sont des choses comme ce documentaire. Il offre la possibilité d'aider à briser les mythes et à commencer à changer le récit de ce qui est possible. »

HSBC est partenaire du HSBC World Rugby Sevens Series depuis plus de 10 ans et s'est engagé, au cours de cette période, à apporter des changements significatifs au sein du championnat, jouant un rôle crucial dans le rapprochement des championnats masculins et féminins afin de positionner le rugby à VII comme un leader en matière d'égalité des sexes dans le sport. Le programme mondial de rugby d'origine a permis à des dizaines de milliers de filles de prendre un ballon de rugby et de jouer, souvent pour la toute première fois.

Jonathan Castleman, chef de groupe de la marque HSBC et des partenariats de marque, a commenté : « Les opportunités devraient être accessibles à tous, quel que soit le sexe, la race ou l'origine. Cela reste au cœur même de notre activité et nous sommes fiers de pouvoir aider Nolli à raconter son histoire. À l'instar de Nolli, notre ambition, à travers nos partenariats, est d'inspirer la prochaine génération de filles et de femmes à croire qu'elles peuvent suivre ses traces et nous restons déterminés à soutenir une plus grande voix pour les femmes dans le sport afin de favoriser un changement positif. »

Le documentaire a été produit par la journaliste sportive et productrice Laura-Jane (LJ) Jones, PDG de Blonde Ambition Media. LJ a commenté : « Je crois sincèrement que les thèmes et les sujets abordés dans le documentaire trouveront un écho chez de nombreuses femmes et l'objectivité avec laquelle Nolli le présente peut également permettre de sensibiliser. »

Vous pouvez regarder le film complet ici : Finding Her Voice

Le film a été produit pour HSBC par le service des sports de H+K Strategies, l'une des principales agences de relations publiques du Royaume-Uni, et par Blonde Ambition Media.

