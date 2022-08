Fineqia acquiert l'intégralité des droits de propriété intellectuelle de sa plateforme logicielle d'émission de titres de créance

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) (OTC : FNQQF) (Francfort : FNQA) a le plaisir d'annoncer l'achat de la plateforme Fineqia (« plateforme ») à Nivaura Ltd. L'acquisition comprend le code logiciel et la propriété intellectuelle associée de la plateforme fintech, qui permet le placement d'instruments de dette et de capitaux propres.

Nivaura est une société blockchain basée au Royaume-Uni qui a également fourni des solutions au London Stock Exchange Group (LSEG) et à la DBX Bank de Singapour. Fineqia est actionnaire de Nivaura Ltd et a signé l'accord en février 2021 pour acheter le logiciel sur la base d'une licence exclusive perpétuelle et libre de redevances. Le transfert de la propriété intellectuelle a été entrepris au cours des derniers mois et achevé ce mois-ci.

La plateforme intègre des fonctionnalités vitales telles que la découverte des prix, les souscriptions, les rachats, la gestion des risques, le marketing, les processus de back-office et la programmation des transactions. La plateforme peut se connecter à la blockchain Ethereum pour interagir et exécuter des contrats intelligents afin d'enregistrer les détails des transactions.

« La propriété intellectuelle nous permet potentiellement de faire plus à la fois dans le TradFi (finance traditionnelle) et dans le web 3.0 décentralisé », a déclaré le PDG de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. « Avec une plateforme propriétaire, nous obtenons plus de flexibilité pour nous adapter à l'évolution rapide des exigences du marché. »

L'acquisition s'inscrit dans la stratégie de la Société d'investir dans ou d'acquérir des sociétés ou des technologies développant et propageant des solutions financières basées sur la blockchain, qui viennent s'ajouter à l'activité principale de la Société, à savoir le placement de titres de créance et d'actions. Le prix d'acquisition représente moins de 1 % de la capitalisation boursière de Fineqia.

En outre, la société informe que Stephen McCann, ancien directeur financier de longue date de la société, a rejoint la société en tant que directeur financier par intérim. Cheryl Kong a démissionné de son poste de directeur financier et de directeur de la société. La société remercie Mme Kong pour sa contribution à la société.

À PROPOS DE FINEQIA INTERNATIONAL INC.

Fineqia International est une société canadienne cotée en bourse, dont les opérations sont basées à Londres, au Royaume-Uni. Ses actions sont négociées à la Bourse canadienne des valeurs mobilières (CSE) de Toronto, et elle est cotée aux États-Unis (OTC: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). Cette société mère définit la gouvernance, la culture, les processus et la stratégie de l'entreprise et de ses filiales. Ses activités comprennent des investissements dans un portefeuille croissant de sociétés et de technologies blockchain et fintech dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fineqia.com

À PROPOS DE NIVAURA

Au cours des six dernières années, Nivaura a joué un rôle de premier plan dans l'amélioration de l'efficacité des marchés primaires et, grâce à son dialogue actif avec les régulateurs et les participants aux marchés de capitaux, elle a été à l'origine d'innovations clés en matière de numérisation et d'automatisation. Nivaura continue à travailler avec le secteur pour affiner sa technologie entièrement flexible, qui est une solution en marque blanche facilement adaptable pour les participants aux marchés de capitaux afin de configurer des parcours numériques transparents pour leurs clients. Cela permet également aux clients d'une banque d'essayer des innovations dans un environnement contrôlé, parallèlement aux modes de fonctionnement auxquels ils sont habitués - par exemple l'émission de titres traditionnels et de titres tokenisés par le biais d'une plateforme numérique unique et transparente.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) (« déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que Fineqia (la « Société ») croit, prévoit ou anticipe comme devant se produire dans le futur (y compris, sans limitation, les déclarations concernant les acquisitions et financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « planifier » ou « projeter » ou la forme négative de ces mots ou d'autres variations de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la capacité de la société à les contrôler ou à les prévoir, et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, sans s'y limiter, l'incapacité d'obtenir un financement suffisant, et d'autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la société déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

CONTACT : Katarina Kupcikova, analyste, e-mail : [email protected], téléphone : +44 7806 730 769 ; Bundeep Singh Rangar, PDG, e-mail : [email protected], téléphone : +1 778 654 2324

SOURCE Fineqia International Inc.