Fineqia annonce la création d'une filiale d'investissement spécialisée dans la blockchain et les crypto-monnaies à Malte

LONDRES, August 15, 2018 /PRNewswire/ --

Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) est heureuse d'annoncer la création d'une filiale à Malte qu'elle utilisera pour gérer ses propres investissements en actions.

La société Fineqia Investments Limited a été créée à Malte pour gérer le portefeuille croissant d'investissements propres de l'entreprise en actions de sociétés technologiques spécialisées dans la blockchain, les fintechs et les crypto-monnaies dans le monde entier, telles que la société estonienne Black Insurance, la société maltaise IXL PremFina Ltd et la société britannique Nivaura Ltd. Les investissements s'ajoutent au cœur de métier de l'entreprise consistant à placer des actions et obligations.

Malte, un pays insulaire européen situé près de l'Italie, a été sélectionné pour son cadre réglementaire élaboré qui qualifie et réglemente les sociétés de blockchain et de crypto-monnaies. Malte bénéficie également de son adhésion à l'Union européenne (UE), dont les directives financières facilitent les activités commerciales réglementées dans les 28 États membres.

« Malte offre un écosystème particulièrement attrayant pour le tout nouveau domaine des crypto-monnaies », a déclaré Bundeep Singh Rangar, le PDG de Fineqia. « Le choix d'une juridiction où le cadre légal et réglementaire est sur la même longueur d'onde que les technologies émergentes et les nouveaux instruments financiers est aussi important que la sélection en premier lieu de possibilités d'investissement. »

Malte, qui utilise l'anglais comme une de ses langues officielles, a adopté trois lois cet été qui augurent de changements ambitieux dans le cadre juridique du pays, afin de superviser les entreprises impliquées dans l'espace des crypto-monnaies. Le Malta Digital Innovation Authority Act (la loi MDIA - Loi sur l'Autorité de l'Innovation Numérique de Malte) a mis en place la Malta Digital Innovation Authority (MDIA - Autorité de l'Innovation Numérique de Malte), qui porte sur les dispositifs de bonne gouvernance et certifie les plateformes de Distributed Ledger Technology (DLT - Technologie des registres distribués), afin d'améliorer leur crédibilité et la sécurité juridique de leurs utilisateurs.

L'Innovative Technology Arrangements and Services Act (ITAS - Loi sur les accords et services de technologie innovante) traite des accords et certifications de plateformes DLT. Elle traite de la mise en place de bourses et autres activités dans l'écosystème des crypto-monnaies, telles que les services de vérification d'identité et les fournisseurs de porte-monnaie électroniques. La Virtual Financial Assets Act (VFA - Loi sur les actifs financiers virtuels) précise le cadre et le régime de réglementation relatif à ces sociétés, ainsi qu'aux ICO (Introduction au public de jetons numériques).

À propos de Fineqia International

Fineqia International est une société cotée en bourse au Canada (CSE: FNQ), aux États-Unis (OTC: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). Fineqia International décide de la gouvernance institutionnelle, de la culture, des processus et des relations de la Société par lesquels la Société et ses filiales sont contrôlées, dirigées et régies. Elle supervise et assure le succès global, la planification et la croissance de la Société et de toutes ses filiales et tous ses investissements, y compris celles et ceux liés au développement de technologies de blockchain. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site: https://investors.fineqia.com/news.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables) (« énoncés prospectifs »). Tous les énoncés, autres que les faits passés, qui portent sur des activités, des événements ou des développements que Fineqia (la « Société ») pense, prévoit ou anticipe et qui pourraient (ou non) se produire à l'avenir (y compris, à titre non limitatif, les déclarations concernant des acquisitions et des financements potentiels) constituent des énoncés prospectifs. En général, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation des termes « peut », « va », « devrait », « continue », « s'attend à », « anticipe », « estime », « croit », « a l'intention de », « prévoit », « projette » ou la forme négative de ces termes ou des expressions similaires. Les énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors du contrôle ou de la capacité à prévoir de la Société, et sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs pouvant amener les résultats réels à s'écarter sensiblement des prévisions actuelles comprennent, sans s'y limiter, son échec à obtenir un financement suffisant et les autres risques divulgués dans les autres documents d'information publics enregistrés auprès des autorités de réglementation pertinentes. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est publié, sauf exigence contraire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés de nature prospective, sauf exigence contraire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Bundeep Singh Rangar, PDG, Tél. : +44 203-500-3462, E-mail : info@fineqia.com , Site Internet : http://www.fineqia.com