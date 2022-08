Fineqia breidt niet-bemiddelde privéaanbod uit en sluit eerste tranche af

VANCOUVER, Britisch Columbia, 5 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) kondigt aan dat, als gevolg van de vraag onder investeerders, het bedrijf de omvang van zijn niet-bemiddelde onderhandse plaatsing (het 'aanbod') die eerder op 9 december 2021 werd aangekondigd, uitbreidt van 400,000.000 eenheden van het bedrijf ('eenheden') voor een prijs van c$ 0,01 per eenheid, om een bruto-opbrengst van c$ 4 miljoen te realiseren, naar 500.000.000 eenheden voor een prijs van c$ 0,01 per eenheid, om een bruto-opbrengst van maximaal c$ 5 miljoen te realiseren, onder voorbehoud van regelgevende goedkeuring. De overige voorwaarden van het aanbod blijven ongewijzigd.

Het bedrijf kondigt ook aan dat het de eerste tranche van het aanbod (de 'Eerste Tranche') heeft afgesloten en 34.500.000 eenheden heeft uitgegeven om de bruto-opbrengst van 345.000 Canadese dollars te verhogen.

Elke eenheid die wordt verkocht of te koop wordt aangeboden, bestaat uit één gemeenschappelijk aandeel van het bedrijf en één aandelenaankoopgarantie (een 'garantie') die gedurende drie jaar kan worden uitgeoefend tegen een prijs van c$ 0,05 per aandeel. De onderneming kan naar keuze de vervaldatum van de garanties versnellen, op voorwaarde dat de slotprijs van de gewone aandelen op elk moment na vier maanden en één dag na de uitgifte van de garanties gelijk aan of hoger is dan c$ 0,15 per aandeel voor een periode van 20 opeenvolgende handelsdagen.

De opbrengsten van het aanbod zullen worden gebruikt om het werkkapitaal van het bedrijf te verbeteren en de schuld te verminderen.

Deze effecten zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de '1933 Act'). Bijgevolg mogen deze effecten niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten voordele van, een Amerkiaans persoon of persoon in de Verenigde Staten (zoals die voorwaarden zijn gedefinieerd in de regelgeving van de 1933 Act), zonder een vrijstelling van de registratievereisten van de 1933 wet en de van toepassing zijnde staatswetgeving. Dit persbericht vormt geen aanbod om te verkopen of te verzoeken om een aanbod om deze effecten te kopen in de Verenigde Staten of in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn.

Fineqia International is een beursgenoteerde entiteit in Canada (CSE: FNQ), de VS (OTC: FNQQF) en Europa (Frankfurt: FNQA). De strategische focus van Fineqia is het leveren van een platform en bijbehorende diensten om effectenuitingen te ondersteunen en het beheer van schuldbewijzen te beheren. Fineqia bouwt momenteel zijn alternatieve financiële activiteiten uit en heeft momenteel een groeiende portfolio van bedrijven op het gebied van blockchain, fintech en technologie voor cryptovaluta's over de hele wereld.

Bundeep Singh Rangar

CEO en directeur

