Fineqia clôture la deuxième tranche de son placement privé, donnant ainsi un nouvel élan à la croissance de la société

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 août 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) l'entreprise d'investissement dans les actifs numériques et la fintech, annonce la deuxième tranche (la « deuxième tranche ») de son placement privé sans intermédiaire (l'« Offre »), pour une levée cumulative de 309 696 $CAN.

La Société a émis 30 969 600 parts afin d'obtenir un produit brut de 308 996 $CAN et le paiement de frais d'intermédiation d'une valeur de 700 $CAN dans cette tranche. Cela fait suite à la clôture de la première tranche de la Société, annoncée le 30 juin, qui a émis 58 527 500 unités (les « Parts ») pour un produit brut de 585 275 $CAN dans la première tranche du placement privé et le paiement des honoraires d'intermédiaire d'une valeur de 9 469,25 $CAN, pour une émission cumulative de 594 744,25 $CAN de parts.

Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia, a déclaré : « Fineqia est heureuse d'annoncer la clôture réussie de la deuxième tranche de son placement privé, marquant ainsi une nouvelle étape dans son parcours. Nous sommes reconnaissants de la confiance et du soutien continus de nos investisseurs, qui alimentent notre volonté de remodeler l'avenir de la finance. »

La clôture finale du placement privé est prolongée jusqu'au 15 septembre, ce qui permet à Fineqia d'accueillir les investisseurs malgré les défis posés par la période des vacances d'été. Cette prolongation garantit que les parties intéressées ont suffisamment de temps pour participer à cette opportunité d'investissement.

Chaque Part vendue ou à vendre dans le cadre de l'Offre se compose d'une action ordinaire de la Société au prix de 0,01 $CAN et un bon de souscription d'actions (un « Bon de souscription ») pouvant être exercé pendant trois ans au prix de 0,05 $CAN par action.

La Société peut, à son gré, accélérer la date d'expiration des Bons de souscription, à condition que le cours de clôture des actions ordinaires soit égal ou supérieur à 0,10 $CAN par action pendant toute période de 20 jours de bourse consécutifs à tout moment après quatre mois et un jour après l'émission des Bons de souscription. Les détenteurs de Bons de souscription seront informés par la publication d'un communiqué de presse de la Société annonçant cette accélération. Dans ce cas, la date d'expiration est considérée comme étant le 20e jour suivant la date de publication du communiqué de presse.

Le produit de l'Offre sera utilisé pour améliorer le fonds de roulement de la Société.

Ces titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi de 1933 »). En conséquence, ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à un ressortissant américain ou à une personne résidant aux États-Unis (tels que ces termes sont définis dans les règlements d'application de la loi de 1933), ou pour son compte ou son bénéfice, en l'absence d'une exemption aux exigences d'enregistrement de la loi de 1933 et des lois des États fédérés applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) est une entreprise d'actifs numériques qui réalise et cible des investissements dans des entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance qui feront partie de la prochaine génération d'Internet. Elle fournit également une plateforme pour soutenir et gérer l'émission de titres de créance au Royaume-Uni. Cotée en bourse au Canada (CSE: FNQ) avec des bureaux à Vancouver et à Londres, le portefeuille d'investissements de Fineqia comprend des entreprises à la pointe de la tokenisation, de la technologie blockchain, des NFT, de l'IA et de la fintech.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) (« déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que celles relatives à des faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que Fineqia (la « Société ») croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire à l'avenir (y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant des acquisitions et des financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « planifier » ou « projet » ou le négatif de ces mots ou d'autres variantes de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la capacité de contrôle ou de prévision de l'entreprise, et qui peuvent entraîner une différence matérielle entre les résultats réels de l'entreprise et ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, sans s'y limiter, l'incapacité d'obtenir un financement suffisant et d'autres risques divulgués dans le dossier d'information publique de la Société déposé auprès des autorités compétentes en matière de réglementation des valeurs mobilières. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

Contact pour les médias : Angus Campbell, Nominis Advisory, [email protected] ; Katarina Kupcikova, analyste, E. [email protected], T. +44 7806 730 769 ; Bundeep Singh Rangar, PDG, E. [email protected], T. +1 778 654 2324

