Fineqia gibt Beteiligungstochter für Blockchain- und Kryptowährung in Malta bekannt

Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich, die Gründung einer Tochtergesellschaft in Malta, über die das Unternehmen seine Investitionsanteile kontrollieren wird, bekannt geben zu können.

Fineqia Investments Limited wurde in Malta gegründet, um das wachsende Portfolio an weltweiten Blockchain-, Fintech- und Kryptowährungstechnologieunternehmen, wie zum Beispiel das estnische Unternehmen Black Insurance, das in Malta ansässige Unternehmen IXL PremFina Ltd und das britische Unternehmen U Nivaura Ltd, von Fineqia zu übernehmen. Die Investitionen ergänzen das Kerngeschäft des Unternehmens, die Platzierung von Schuldverschreibungen und Beteiligungspapieren.

Malta, ein europäischer Inselstaat in der Nähe von Italien, wurde wegen seines fortschrittlichen regulatorischen Rahmens, der Blockchain- und Kryptowährungsunternehmen qualifiziert und reguliert, ausgewählt. Darüber hinaus profitiert Malta von seiner Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU), da EU-Finanzrichtlinien regulierte Geschäftstätigkeiten in ihren 28 Mitgliedsstaaten fördern.

"Als innovative, krypto-freundliche Regierung erfüllt Malta viele Voraussetzungen", so CEO Bundeep Singh Rangar. "Die Wahl einer Jurisdiktion, in der die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen im Einklang mit Zukunftstechnologien und neuen Finanzinstrumenten stehen, ist genauso wichtig,wie die Auswahl guter Anlagemöglichkeiten an sich."

Malta, in dem eine der Amtssprachen Englisch ist, hat in diesem Sommer drei Gesetze verabschiedet, die ambitionierte Änderungen des Rechtssystems des Landes in Bezug auf die Überwachung von kryptowährungsbezogenen Geschäften signalisieren. Mit dem Malta Digital Innovation Authority Act (MDIA Act) wurde die Malta Digital Innovation Authority ins Leben gerufen − eine Behörde, die sich auf Governance-Regelungen konzentriert und Nutzern die Glaubwürdigkeit und Rechtssicherheit von Distributed-Ledged-Technologie- (DLT) Plattformen bescheinigt.

Der Innovative Technology Arrangement and Services Act (ITAS Act) befasst sich mit DLT-Regelungen und der Zertifizierung von DLT-Plattformen. Das Gesetz regelt die Gründung von Börsen und anderen kryptowährungsbezogenen Unternehmen, wie zum Beispiel Anbieter von Dienstleistungen zur Identitätsverifizierung und von E-Wallets. Der Virtual Financial Assets Act (VFA Act) definiert das Regulierungssystem, das solche Unternehmen sowie Initial Coin Offerings regelt.

Über Fineqia International

Fineqia International ist ein in Kanada (CSE: FNQ), der USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA) börsennotiertes Unternehmen. Fineqia International gibt die Corporate Governance, Unternehmenskultur, Abläufe und Beziehungen des Unternehmens vor, nach denen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften gesteuert und geführt werden. Es überwacht und gewährleistet den Erfolg, die Planung und das Wachstum des Unternehmens und all seiner Tochtergesellschaften und Investitionen, einschließlich derjenigen im Bereich Blockchain-Technologien. Weitere Informationen erhalten Sie auf:https://investors.fineqia.com/news.

Bundeep Singh Rangar, CEO, Tel.: +44-203-500-3462, E: info@fineqia.com , Website: http://www.fineqia.com