Fineqia investeert in blockchainfonds IDEO Colab Ventures

LONDEN, 28 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het 'Bedrijf' of 'Fineqia') (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) is verheugd aan te kondigen dat het deelgenomen heeft aan het IDEO CoLab Ventures-fonds ('IDEO CoLab Ventures') van 21 miljoen dollar, dat investeert in beginnende blockchain- en crypto-start-ups. De investering in IDEO CoLab Ventures werd gedaan via haar dochteronderneming, Fineqia Investments Ltd (https://www.fineqia.com/fnq).

Behalve door Fineqia wordt het fonds ook gesteund door het wereldwijde ontwerpbedrijf IDEO, dat bekend staat om iconische ontwerpen, zoals de eerste computermuis van Apple, en om de aanpak van complexe uitdagingen in de zakelijke, sociale en overheidssector, Avanta Ventures (de risicokapitaalafdeling van CSAA Insurance Group), de Koreaanse GS Group en andere institutionele beleggers, evenals leidinggevenden van IDEO, Coinbase, Twitter en Fortress, naast die van andere technologiebedrijven en financiële instellingen.

"Design en technologie combineren is de specialiteit van een selecte groep, maar het plezier van velen", zegt Bundeep Singh Rangar, CEO van Fineqia. "Onze investering moet deze stelling ondersteunen en verspreiden via IDEO CoLab Ventures."

IDEO CoLab Ventures heeft geïnvesteerd in en geholpen bij het incuberen van 30 blockchain- en crypto-start-ups zoals Braintrust (https://www.usebraintrust.com), FalconX (https://falconx.io), Messari (https://messari.io) en NEAR (https://near.org), door de mogelijkheden van IDEO op het gebied van productontwerp, klantenonderzoek en gezamenlijke bedrijfsnetwerken te benutten.

"Onze diepgaande capaciteiten op het gebied van ontwerp, productontwikkeling en blockchaintechnologie stellen ons in staat om eersteklas ondernemers en start-ups aan te trekken," zegt Ian Lee, Managing Director van IDEO CoLab Ventures. "Dit heeft geleid tot ongeëvenaarde investeringsmogelijkheden en de kans om samen te werken met enkele van 's werelds beste oprichters en bedrijven bij de ontwikkeling van deze belangrijke technologie en de bedrijven die ermee worden gebouwd."

De investering van Fineqia volgt anderen zoals in de blockchainverzekeringsmaatschappij Black Insurance; Nivaura Ltd., de blockchaingebaseerde oplossing voor activaregistratie en -clearing ; de blockchaingebaseerde vermogensbeheerder Wave Financial Ltd; de leverancier van premium financierings-Software-as-a-Service (SaaS) PremFina Limited; en Phunware Inc., een zakelijk cloudplatform voor de levering van mobiele content voor merken wereldwijd.

Fineqia identificeerde groeipotentieel toen het investeerde in IDEO CoLab Ventures als bijkomend en strategisch afgestemd op de kernactiviteit van het bedrijf, namelijk het plaatsen van schuldbewijzen en aandelen. De investeringsverplichting van Fineqia als commanditaire vennoot in IDEO CoLab Ventures (https://www.ideocolab.com/ventures/) vertegenwoordigt minder dan 5 % van de marktkapitalisatie, waarvan de aanvankelijke kredietopname minder dan 2 % bedraagt.

Over Fineqia Investments Ltd

Fineqia Investments Ltd is een volledige dochteronderneming van Fineqia International, die werd opgericht om de groeiende portefeuille van bedrijven op het gebied van blockchain-, fintech- en cryptocurrencytechnologie wereldwijd te beheren.

Over Fineqia International Inc.

Fineqia International staat genoteerd in Canada (CSE: FNQ) en is beursgenoteerd in de Verenigde Staten (OTC: FNQQF) en Europa (Frankfurt: FNQA). Fineqia International omschrijft de corporate governance, de bedrijfscultuur, de processen en de relaties van de onderneming volgens dewelke het Bedrijf en haar dochterondernemingen bestuurd en beheerd worden. Fineqia International controleert en verzekert het succes, de planning en de groei van het Bedrijf en al haar dochterondernemingen. U vindt meer informatie op https://investors.fineqia.com/news.

Over IDEO CoLab Ventures

IDEO CoLab Ventures, een filiaal van het wereldwijde ontwerpbedrijf IDEO, is een beginnend investeringsfonds van 21 miljoen dollar dat zich richt op het investeren in en het versnellen van toonaangevende blockchainondernemers en -start-ups. U vindt meer informatie op https://www.ideocolab.com/ventures/.

