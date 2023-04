Fineqia kondigt voorgestelde private plaatsing van maximaal C$ 1 miljoen aan

VANCOUVER, BC, 1 mei 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. ('Fineqia' of 'het bedrijf') (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), het bedrijf voor digitale-activa- en fintechbeleggingen, is verheugd aan te kondigen dat het van plan is om een niet-bemiddelde private plaatsing (de "aanbieding") te doen van maximaal 100.000.000 eenheden (de "eenheden") tegen een prijs van C$ 0,01 per eenheid voor bruto-opbrengsten tot C$ 1.000.000.

Fineqia International Inc. Logo

Elke eenheid zal bestaan uit één gewoon aandeel van Fineqia (een "gewoon aandeel") en één warrant om één gewoon aandeel te kopen (een "warrant"). Elke warrant zal uitoefenbaar zijn gedurende een periode van drie jaar vanaf de afsluiting van de aanbieding tegen een uitoefenprijs van C$ 0,05 per gewoon aandeel.

Het bedrijf kan, naar eigen goeddunken, de vervaldatum versnellen, op voorwaarde dat de slotprijs minstens C$ 0,10 per aandeel bedraagt voor een periode van twintig opeenvolgende handelsdagen op elk moment na vier maanden en één dag na de uitgifte van de warrant. Warranthouders zullen worden geïnformeerd door de uitgifte van een persbericht van het bedrijf waarin dergelijke versnelling wordt aangekondigd. In een dergelijke situatie wordt de vervaldatum geacht de twintigste dag na de datum van uitgifte van het persbericht te zijn.

Fineqia is van plan om de opbrengst van de private plaatsing te gebruiken voor werkkapitaaldoeleinden en om schulden af te bouwen.

Alle verwijzingen naar dollars ($) hierboven zijn naar Canadese dollars (C$).

Elke uitgifte van bepaalde participaties aan directeuren en functionarissen van het bedrijf in navolging van de aanbieding zal worden beschouwd als een "transactie met verbonden partijen" zoals gedefinieerd in Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Het bedrijf zal zich baseren op vrijstellingen van de vereisten voor waardering en goedkeuring door minderheidsaandeelhouders van MI 61-101 vermeld in respectievelijk secties 5.5(a) en 5.7(1)(a) met betrekking tot de uitgifte van de participaties aan de directeuren en functionarissen.

Deze effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Act van 1933"). Dienovereenkomstig mogen deze effecten niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of voordeel van, een Amerikaanse persoon of persoon in de Verenigde Staten (zoals dergelijke termen zijn gedefinieerd in de regelgeving onder de Act van 1933), bij afwezigheid van een vrijstelling van de registratievereisten van de wet van 1933 en de toepasselijke staatswetten. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten of in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn.

Over Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) is een bedrijf in digitale activa dat beleggingen opbouwt en zich richt op beleggingen in technologiebedrijven in de start- en groeifase die deel zullen uitmaken van de volgende generatie van het internet. Het bedrijf biedt ook een platform om de uitgifte van schuldbewijzen in het VK te ondersteunen en te beheren. Fineqia is beursgenoteerd in Canada (CSE: FNQ) met kantoren in Vancouver en Londen. De beleggingsportefeuille van Fineqia bevat bedrijven die vooroplopen op het gebied van tokenisatie, blockchaintechnologie, NFT's en fintech.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR VAN FINEQIA

Bundeep Singh Rangar

CEO en directeur

Tel. +44 20 7097 1469

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte informatie bevatten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetten) ("toekomstgerichte verklaringen"). Alle verklaringen die geen historische feiten zijn en die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Fineqia (het "bedrijf") denkt, verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden (inclusief, maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot mogelijke acquisities en financieringen), zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van de woorden "kan", "zal", "zou", "doorgaan", "verwachten", "anticiperen", "schatten", "geloven", "van plan zijn", "plannen" of "projecteren", of het tegenovergestelde van deze woorden of andere variaties op deze woorden of vergelijkbare terminologie. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten het vermogen van het bedrijf om te controleren of te voorspellen, waardoor de werkelijke resultaten van het bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen, zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het niet verkrijgen van voldoende financiering en andere risico's die worden vermeld in het openbaarmakingsdossier van het bedrijf dat is geregistreerd bij de relevante regelgevende instanties voor effecten. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze is gedaan, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving. Het bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve voor zover vereist door toepasselijke effectenwetgeving.

CONTACT: Katarina Kupcikova, Analist, E. [email protected], T. +44 7806 730 769; Media Contact: Angus Campbell, Nominis Advisory, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2066162/Fineqia_International_Inc__Fineqia_Announces_Proposed_Private_Pl.jpg

SOURCE Fineqia International Inc.