Fineqia richt Fineqia Glass Slipper Ventures op om te investeren in op digitale activa gerichte bedrijven

LONDEN, 2 mei 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het "bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), het investeringsbedrijf voor digitale activa en fintech, is verheugd zijn plan aan te kondigen om een nieuw durfkapitaalfonds te starten dat zal investeren in innovatieve bedrijven in de branche van digitale activa. Fineqia zal een selectie van zijn investeringen overdragen aan een nieuw bedrijf met de naam Fineqia Glass Slipper Ventures (FGSV), dat deel zal uitmaken van de portefeuille van FGSV. In ruil ontvangt Fineqia een evenredig aandelenbelang in het fonds.

FGSV zal optimaal gebruik maken van Fineqia's expertise op het gebied van digitale activa en zijn focus op investeringen in beginnende en groeiende technologiebedrijven om opkomende organisaties en protocollen in de nieuwe digitale-activa-economie te identificeren. Fineqia heeft eerder van de balans geïnvesteerd in digitale-vermogensbeheerder Wave Digital Assets LLC, het Wave NFT Fund, blockchaingamingplatformbedrijf Forte Labs, Inc. en het IDEO CoLab Fund 1.

"We hebben een bewezen staat van dienst van investeringen die buitengewone rendementen opleveren", aldus Fineqia's CEO Bundeep Singh Rangar. "Een investeringsfonds zal ons meer vuurkracht geven om te investeren in de meest veelbelovende van de talrijke bedrijven die we maandelijks zien en om te profiteren van instapwaarderingen die niet zo luchtig zijn als achttien maanden geleden. Dat betekent dat hetzelfde investeringsbedrag over meer bedrijven kan worden ingezet."

Het bedrijf is van plan om FGSV op te richten als een privaat gesloten fonds in de Europese Economische Ruimte (EER), met als doel aanzienlijke opbrengsten te genereren door te investeren in veelbelovende bedrijven met een substantieel groeipotentieel. Fineqia heeft segmenten als blockchain-infrastructuur, gedecentraliseerde financiering (DeFi) en metaverse, waaronder gaming, media en entertainment, geïdentificeerd als voornaamste investeringsgebieden.

Het zal ook geld toewijzen aan opportunistische deals zoals noodlijdende bedrijven en om ondernemers te steunen die gebruikmaken van nieuwe opkomende technologische toepassingen in de blockchainsector. Het zal een keten-agnostische benadering volgen, in de wetenschap dat de toekomst van blockchain multi-chain en grenzeloos zal zijn, gebaseerd op interoperabiliteit, naadloze onboarding van klanten en tastbare inkomsten.

FGSV zal worden opgericht met de gepaste goedkeuring van een toezichthouder binnen de EER, die de landen van de Europese Unie omvat, evenals IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. De oprichtingskosten van FGSV bedragen CHF 100.000 (C$ 150.000). Het bedrijf verwacht een eerste afsluiting, wat de eerste keer is dat beleggers zich ertoe verbinden om hun investering te doen, tegen het derde kwartaal van 2023.

Referentie: https://www.newswire.ca/news-releases/fineqia-sees-7x-uplift-in-investment-value-in-ideo-colab-ventures-fund-i-no-exposure-to-ftx-800848829.html

Over Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) is een bedrijf in digitale activa dat investeringen opbouwt en zich richt op investeringen in technologiebedrijven in de begin- en groeifase die deel zullen uitmaken van de volgende generatie internet. Het bedrijf biedt ook een platform om de uitgifte van schuldbewijzen in het VK te ondersteunen en te beheren. Fineqia is beursgenoteerd in Canada (CSE: FNQ) met kantoren in Vancouver en Londen. De investeringsportefeuille van Fineqia bevat bedrijven die vooroplopen op het gebied van tokenisatie, blockchaintechnologie, NFT's en fintech.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte informatie bevatten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetten) ("toekomstgerichte verklaringen"). Alle verklaringen die geen historische feiten zijn en die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Fineqia (het "bedrijf") denkt, verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden (inclusief, maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot mogelijke acquisities en financieringen), zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van de woorden "kan", "zal", "zou", "doorgaan", "verwachten", "anticiperen", "schatten", "geloven", "van plan zijn", "plannen" of "projecteren", of het tegenovergestelde van deze woorden of andere variaties op deze woorden of vergelijkbare terminologie. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten het vermogen van het bedrijf om te controleren of te voorspellen, waardoor de werkelijke resultaten van het bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen, zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het niet verkrijgen van voldoende financiering en andere risico's die worden vermeld in het openbaarmakingsdossier van het bedrijf dat is geregistreerd bij de relevante regelgevende instanties voor effecten. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze is gedaan, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving. Het bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve voor zover vereist door toepasselijke effectenwetgeving.

Katarina Kupcikova, Analyst, E-mail: [email protected], Tel.: +44 7806 730 769; Media Contact: Angus Campbell, Nominis Advisory, [email protected]

