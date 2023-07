Fineqia Schließt Erste Tranche der Privatplatzierung ab und Kündigt Abstimmungen bei der Hauptversammlung 2023 an

VANCOUVER, BC, 3 juli 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQA) (Frankfurt: FNQ), das digitale Vermögens- und Fintech-Investmentgeschäft, gibt die erste Tranche seiner nicht-gehandelten Privatplatzierung (,,Angebot") bekannt. Die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 2023 (die „AGM" oder „Versammlung"), die am 28. Juni 2023 stattfand, wurden bekanntgegeben.

Das Unternehmen gab 58.527.500 Einheiten (die ,,Einheiten") aus, um einen Bruttoerlös von $585.275 in der ersten Tranche der Privatplatzierung, sowie die Zahlung von Vermittlungsgebühren in Höhe von $9.469,25 zu erzielen. Dies entspricht einer kumulativen Emission von Einheiten im Wert von $594.744,25.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden insgesamt 874.406.102 Stammaktien präsentiert, die 67,52 % der gesamten Unternehmensaktien repräsentieren. Dies stellt eine Steigerung um 21,5 % im Vergleich zu den 55,57 % an Stimmen der Jahreshauptversammlung 2022 dar. Unter denjenigen, die abgestimmt haben, gaben zwischen 97,99 % und 99,94 % eine Stimme für den Beschluss ab.

„Wir sind dankbar für die bemerkenswerte Anzahl von Aktionären, die uns unterstützt haben," erklärte Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia. „Ihre Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert, um unsere Pläne zu verwirklichen."

Wahl der Vorstandsmitglieder 2023

Die Anzahl der Vorstandsmitglieder des Unternehmens wurde für das Jahr auf drei (3) festgesetzt. Die Aktionäre, die persönlich anwesend waren oder bei der Versammlung durch Stimmrechtsvertreter vertreten waren, stimmten wie folgt ab:

Anzahl der Aktien Prozentualer Anteil der Abgegebenen Stimmen Dafür Dagegen Enthaltung(en) Dafür Dagegen Enthaltung(en) 860.838.136 13.567.966 0 98,45 % 1,55 % 0,00 %

Alle drei (3) Kandidaten, die im Informationsrundschreiben für die Versammlung aufgeführt waren, wurden zu den Vorstandsmitgliedern des Unternehmens gewählt. Die Aktionäre, die persönlich anwesend oder bei der Versammlung durch Stimmrechtsvertreter vertreten waren, stimmten wie folgt ab:

Kandidat Anzahl der Aktien Prozentualer Anteil der abgegebenen Stimmen

Dafür Dagegen Enthaltung(en) Dafür Dagegen Enthaltung(en) Bundeep Singh Rangar 861.586,38 3.781.306 0 99,56 % 0,44 % 0,00 % Martin Graham 852.866,08 12.501,60 0 98,56 % 1,44 % 0,00 % Brij Chadda 862.755,28 2.612.400 0 99,70 % 0,30 % 0,00 %

Ernennung der Wirtschaftsprüfer 2023

Baker Tilly WM LLP wurde für das Versicherungsjahr zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt. Die Vorstandsmitglieder erhielten Vollmach, Ihre Vergütung festzusetzen. Die Aktionäre, die persönlich anwesend waren oder bei der Versammlung durch Stimmrechtsvertreter vertreten waren, stimmten wie folgt ab:

Anzahl der Aktien Prozentualer Anteil der abgegebenen Stimmen Dafür Dagegen Enthaltung(en) Dafür Dagegen Enthaltung(en) 873.881.247 524.855 0 99,94 % 0,06 % 0,00 %

Genehmigung des Fortlaufenden Aktienoptionsplans 2023

Der Beschluss zur Ratifizierung, Bestätigung und Genehmigung des fortlaufenden 20 % Aktienoptionsplans des Unternehmens wurde genehmigt. Die Aktionäre, die persönlich anwesend waren oder bei der Versammlung durch Stimmrechtsvertreter vertreten waren, stimmten wie folgt ab:

Anzahl der Aktien Prozentualer Anteil der abgegebenen Stimmen Dafür Dagegen Enthaltung(en) Dafür Dagegen Enthaltung(en) 847.941.820 17.425.869 0 97,99 % 2,01 % 0,00 %

Nach dem formellen Ende der Hauptversammlung, stand der Vorstand zur Beantwortung von Fragen verfügbar.

Privatplatzierung

Die erste Tranche ist Teil der im April angekündigten Privatplatzierung 28 für die Ausgabe von bis zu 100.000.000 Einheiten.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Fineqia (eine ,,Stammaktie") zum Preis von C$ 0,01 pro Aktie, sowie einem Optionsschein (ein ,,Optionsschein"), der zum Preis von C$ 0,05 ausgeübt werden kann, um eine Stammaktie über einen Zeitraum von drei Jahren nach Abschluss des Angebots zu erwerben.

Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen das Verfallsdatum vorverlegen, vorausgesetzt, dass der Schlusskurs innerhalb eines Zeitraums von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen, zu einem beliebigen Zeitpunkt nach vier Monaten und einem Tag, nach der Ausgabe des Optionsscheins bei oder über $ 0,10 pro Aktie liegt. Die Inhaber von Optionsscheinen werden durch eine Pressemitteilung des Unternehmens benachrichtigt, in der eine solche Vorverlegung angekündigt wird. In einer solchen Situation gilt das Verfalldatum als der zwanzigste Tag nach der Veröffentlichung der Pressemitteilung.

Fineqia beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatvermittlung für Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

„Wir nutzen Wachstumschancen, die sich aus der schnellen Interaktion neuer Technologien, wie beispielsweise künstlicher Intelligenz oder Blockchain mit Finanzdienstleistungen und Kapitalmärkten ergeben," erklärte Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia.

Alle oben genannten Bezugnahmen auf Dollar ($) beziehen sich auf kanadische Dollar (C$).

Die Ausgabe bestimmter Anteile an Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte des Unternehmens gemäß dem Angebot gilt jeweils als „Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101- „Protection of Minority Security Holders in Special Transactions" („MI 61-101"). Das Unternehmen wird hinsichtlich der Ausgabe von Einheiten an Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte die Ausnahmeregelungen von die Bewertungs- und Genehmigungsvorschriften für Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) der MI 61-101 in Anspruch nehmen.

Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem „United States Securities Act of 1933" in der jeweils gültigen Fassung (das ,,Gesetz von 1933") registriert. Dementsprechend dürfen diese Wertpapiere weder in den Vereinigten Staaten, noch einer US-Person oder einer Person in den Vereinigten Staaten (gemäß der Definition dieser Begriffe in den Vorschriften des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 und der geltenden einzelstaatlichen Gesetze vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Informationen zu Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das Investitionen in Technologieunternehmen im Früh- und Wachstumsstadium tätigt, die Teil der nächsten Generation des Internets sein werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Plattform zur Unterstützung und Verwaltung der Emission von Schuldverschreibungen im Vereinigten Königreich. Das Investmentportfolio von Fineqia ist in Kanada (CSE: FNQ), mit Niederlassungen in Vancouver und London börsennotiert und umfasst Unternehmen an der Spitze der Tokenisierung, Blockchain-Technologie, NFTs, KI und Fintech.

Vorausschauende Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können vorausschauende Informationen (wie in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert) enthalten (,,vorausschauende Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das „Unternehmen") glaubt, erwartet oder voraussieht, dass diese in der Zukunft eintreten werden oder könnten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich potenzieller Übernahmen und Finanzierungen), sind vorausschauende Aussagen. Vorausschauende Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „könnten", „werden", „sollten", „weiterhin", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „planen" oder „projizieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen davon, sowie einer vergleichbaren Terminologie zu erkennen. Vorausschauende Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder vorherzusagen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den vorausschauenden genannten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, ohne Einschränkung, das Scheitern der Beschaffung ausreichender Finanzmittel, sowie andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens aufgeführt sind. Jede vorausschauende Aussage bezieht sich lediglich auf das Datum, an dem diese gemacht wird, es sei denn, dass dies nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dass dies nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

