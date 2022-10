FINEQIA SLUIT 2e TRANCHE VAN PRIVATE PLAATSING BIJ STRATEGISCHE INVESTEERDER

VANCOUVER, BC, 14 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het "bedrijf" of "Fineqia"bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) kondigt de tweede tranche (de "tweede tranche") aan van zijn niet-bemiddelde private plaatsing (het "aanbod"), voor een cumulatieve verhoging van C$ 4.546.224, met deelname van het Wavemaker Genesis Master Fund Ltd.

Beleggers zijn onder meer het Wavemaker Genesis Master Fund Ltd, een fonds dat wordt beheerd door Wave Financial, LLC, een van de best gereguleerde crypto-activabeheerders ter wereld, dat intekende op 15% van de tweede tranche. Het bedrijf heeft 420.122.400 eenheden uitgegeven om in deze tranche een bruto-opbrengst van C$ 4.201.224 op te halen. Fineqia is ook een minderheidsaandeelhouder in Wave Financial, LLC.

"We zijn verheugd dat we ons aanvankelijk doel hebben overschreden en zijn erg blij om belangrijke en relevante aandeelhouders aan boord te hebben", aldus Fineqia CEO Bundeep Singh Rangar. "Dit maakt de weg vrij voor groei met de juiste mensen aan onze kant en onze belangen mooi op één lijn."

De sluiting van de tweede tranche volgt op de verhoging van het aanbod tot C$5 miljoen van $4 miljoen, hetgeen aangekondigd werd op 4 augustus 2022, toen het bedrijf de eerste tranche sloot met een opbrengst van C$345.000.

Elke eenheid die in het aanbod wordt verkocht of zal worden verkocht, bestaat uit één gewoon aandeel van het bedrijf en één warrant voor de aankoop van aandelen ("warrant") die gedurende drie jaar kan worden uitgeoefend tegen een prijs van C$ 0,05 per aandeel. Het bedrijf kan, naar eigen goeddunken, de vervaldatum van de warrants versnellen, op voorwaarde dat de slotkoers van de gewone aandelen C$ 0,15 per aandeel of hoger bedraagt voor een periode van twintig opeenvolgende handelsdagen op elk moment na vier maanden en één dag na de uitgifte van de warrants.

De opbrengst van het aanbod zal worden gebruikt om het werkkapitaal van het bedrijf te verbeteren en om schulden af te bouwen.

Deze effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Act van 1933"). Dienovereenkomstig mogen deze effecten niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of voordeel van, een Amerikaanse persoon of persoon in de Verenigde Staten (zoals dergelijke termen zijn gedefinieerd in de regelgeving onder de Act van 1933), bij afwezigheid van een vrijstelling van de registratievereisten van de wet van 1933 en de toepasselijke staatswetten. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten of in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn.

Over Fineqia International Inc.

Fineqia is een beursgenoteerde entiteit in Canada (CSE: FNQ), VS (OTC: FNQQF) en Europa (Frankfurt: FNQA). De strategische focus van Fineqia is het bieden van een platform met bijbehorende diensten om de uitgifte van effecten te ondersteunen en de administratie van schuldbewijzen te beheren. Fineqia bouwt momenteel zijn alternatieve financiële activiteiten uit en heeft wereldwijd momenteel een groeiende portefeuille van blockchain-, fintech- en cryptocurrency-technologiebedrijven.

Ga voor meer informatie naar www.fineqia.com .

Over Wave Financial, LLC

Wave Financial, LLC (Wave) is een in Los Angeles gevestigd beleggingsbeheerbedrijf dat digitale activaoplossingen voor institutionele en particuliere vermogens biedt. Onder leiding van een team van uiterst ervaren financiële dienstverleners biedt Wave belegbare fondsen via zijn diverse beleggingsstrategieën die worden toegepast op digitale activa en getokeniseerde echte activa. Wave biedt ook beheerde accounts voor HNWI's en family offices die op zoek zijn naar op maat gemaakte blootstelling aan digitale activa, op maat gemaakte treasurybeheerdiensten, en risicokapitaal in een vroeg stadium en strategisch advies voor het ecosysteem van digitale activa. Wave wordt federaal gereguleerd door de Amerikaanse Securities & Exchange Commission als beleggingsadviseur.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR VAN FINEQIA

Bundeep Singh Rangar

CEO en directeur

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte informatie bevatten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetten) ("toekomstgerichte verklaringen"). Alle verklaringen, anders dan historische feiten, die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Fineqia (het "bedrijf") denkt, verwacht of anticipeert die in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden (inclusief, maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot mogelijke acquisities en financieringen) zijn toekomstgerichte uitspraken. Toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van de woorden "kan", "zal", "zou", "doorgaan", "verwachten", "anticiperen", "schatten", "geloven", "van plan zijn", "plannen" " of "projecteren" of het tegenovergestelde van deze woorden of andere variaties op deze woorden of vergelijkbare terminologie. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten het vermogen van het bedrijf om te controleren of te voorspellen, waardoor de werkelijke resultaten van het bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen, zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het niet verkrijgen van voldoende financiering en andere risico's die worden vermeld in het openbaarmakingsdossier van het bedrijf dat is geregistreerd bij de relevante regelgevende instanties voor effecten. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze is gedaan, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving. Het bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve voor zover vereist door toepasselijke effectenwetgeving.

Katarina Kupcikova, Analyst, E. [email protected], T. +44 7806 730 769; Bundeep Singh Rangar, CEO, E. [email protected], T. +1 778 654 2324

