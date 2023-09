Fineqia Sluit Laatste Tranche van Onderhandse Plaatsing af in Bijna 1,5x Overtekende Ronde

VANCOUVER, British Columbia, 18 september 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), de onderneming die investeert in digitale activa en fintech, kondigt de sluiting aan van haar onderhandse plaatsing zonder bemiddelaar (het "Aanbod") via haar derde en laatste tranche, die zijn oorspronkelijke doelstelling heeft overtroffen. De Vennootschap had aanvankelijk de bedoeling om C$1 miljoen te verwerven, maar door de interesse van investeerders heeft is het doel overschreden en uiteindelijk C$1.454.598,61 ingezameld.

De Vennootschap heeft 55.015.836 Participaties (de "Participaties") uitgegeven om een bruto-opbrengst van C$ 550.158,36 te verkrijgen en een externe schuldconversie van C$ 5.000 in deze tranche. Dit volgt op de sluiting van de tweede tranche die de Vennootschap uitgaf op 15 augustus 2023 voor C$309.696, en de eerste tranche op 30 juni 2023 voor C$594.744,25.

"We zijn verheugd de succesvolle sluiting van onze derde en laatste onderhandse plaatsingsfase aan te kondigen", zegt de CEO van Fineqia, Bundeep Singh Rangar. "Onze loyale investeerders blijven onze missie om een revolutie teweeg te brengen in de financiële sector ondersteunen."

Het succes van de onderhandse plaatsing leidde tot een overtoewijzing van C$454.598,61, 45.459.598,61 Participaties.

Elke verkochte of te verkopen Participatie in het Bod bestaat uit één gewoon aandeel van het Bedrijf met een prijs van CAD 0,01 en één warrant voor de aankoop van aandelen (een "Warrant") die gedurende drie jaar kan worden uitgeoefend tegen een prijs van CAD 0,05 per aandeel.

Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, de vervaldatum van de Warrants versnellen, op voorwaarde dat de slotkoers van de gewone aandelen CAD 0,20 per aandeel of hoger bedraagt voor een periode van twintig opeenvolgende handelsdagen op elk moment na vier maanden en één dag na de uitgifte van de Warrants. Warranthouders zullen worden geïnformeerd door de uitgifte van een persbericht van het Bedrijf waarin dergelijke versnelling wordt aangekondigd. In een dergelijke situatie wordt de vervaldatum geacht de twintigste dag na de datum van uitgifte van het persbericht te zijn.

Alle verwijzingen naar dollars ($) hierboven zijn naar Canadese dollars (C$).

De opbrengst van het Bod zal worden gebruikt om het werkkapitaal van het Bedrijf te versterken.

Deze effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Act van 1933"). Dienovereenkomstig mogen deze effecten niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of voordeel van, een Amerikaanse persoon of persoon in de Verenigde Staten (zoals dergelijke termen zijn gedefinieerd in de regelgeving onder de Act van 1933), bij afwezigheid van een vrijstelling van de registratievereisten van de wet van 1933 en de toepasselijke staatswetten. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten of in enig rechtsgebied waar een dergelijk bod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn.

Ga voor meer informatie naar www.fineqia.com

Over Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) is een bedrijf in digitale activa dat beleggingen opbouwt en zich richt op beleggingen in technologiebedrijven in de start- en groeifase die deel zullen uitmaken van de volgende internet generatie. Het Bedrijf biedt ook een platform om de uitgifte van schuldbewijzen in het VK te ondersteunen en te beheren. Fineqia is beursgenoteerd in Canada (CSE: FNQ) met kantoren in Vancouver en Londen, bevat de investeringsportefeuille van Fineqia bedrijven die voorop lopen op het gebied van tokenisatie, blockchain-technologie, NFT's, AI en fintech.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte informatie bevatten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetten) ("toekomstgerichte verklaringen"). Alle verklaringen die geen historische feiten zijn en die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Fineqia (het "Bedrijf") denkt, verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden (inclusief, maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot mogelijke acquisities en financieringen), zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van de woorden "kan", "zal", "zou", "doorgaan", "verwachten", "anticiperen", "schatten", "geloven", "van plan zijn", "plannen" of "projecteren", of het tegenovergestelde van deze woorden of andere variaties op deze woorden of vergelijkbare terminologie. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten het vermogen van het Bedrijf om te controleren of te voorspellen, waardoor de werkelijke resultaten van het Bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen, zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het niet verkrijgen van voldoende financiering en andere risico's die worden vermeld in het openbaarmakingsdossier van het Bedrijf dat is geregistreerd bij de relevante regelgevende instanties voor effecten. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze is gedaan, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving. Het Bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve voor zover vereist door toepasselijke effectenwetgeving.

Mediacontact: Angus Campbell, Nominis Advisory, [email protected]; Katarina Kupcikova, Analyst, E. [email protected], Tel. +44 7806 730 769

SOURCE Fineqia International Inc.